LiveDealMap

Visueller Gewinn/Verlust-Indikator - MetaTrader 5

Verwandeln Sie Ihren Chart in ein Echtzeit-Handels-Dashboard!

Dieser exklusive MT5-Indikator ermöglicht es Ihnen, die Performance Ihrer offenen Positionen sofort zu sehen, ohne mehrere Fenster zu öffnen oder Gewinne und Verluste manuell zu berechnen. Perfekt für Trader, die volle Kontrolle und einen schnellen visuellen Überblick über ihre Ergebnisse haben möchten.

Wie es funktioniert

  • Jede offene Position wird automatisch auf dem Chart mit einer Trendlinie hervorgehoben, die den Einstiegskurs mit dem aktuellen Kurs verbindet.

  • Intelligente Farben:

    • Grün für gewinnbringende Trades

    • Rot für Verlustgeschäfte

  • Zeigt den prozentualen Gewinn oder Verlust im Verhältnis zu Ihrem Kontostand an, der in Echtzeit in der Ecke des Charts aktualisiert wird.

  • Vollständig anpassbar: Ändern Sie Linienfarben, Stile, Dicke und die Position des Textes im Diagramm.

Vorteile

  • Schnelle visuelle Verfolgung: Sehen Sie, welche Positionen im Gewinn oder Verlust sind, ohne das Handelsfenster zu öffnen.

  • Schnellere Entscheidungsfindung: Sie erkennen schnell, welche Positionen Sie schließen oder anpassen sollten.

  • Saubere Charts: Wenn keine Positionen offen sind, werden alle Linien und Prozentangaben automatisch entfernt.

  • Hochgradig anpassbar: Passen Sie Farben, Linienstile und Textplatzierung an Ihre Präferenzen an.

Ideal für

  • Aktive Trader, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten.

  • Alle, die eine visuelle Kontrolle über Risiko und Gewinn ihres Kontos wünschen.

  • Händler, die Wert auf Organisation und Bequemlichkeit in ihren Charts legen.


