LiveDealMap
- Indicadores
- Maycon Sussuarana
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Visual Profit/Loss - MetaTrader 5
¡Convierta su gráfico en un tablero de operaciones en tiempo real!
Este indicador exclusivo de MT5 le permite ver instantáneamente el rendimiento de sus posiciones abiertas sin necesidad de abrir múltiples ventanas o calcular manualmente las pérdidas y ganancias. Perfecto para los traders que quieren un control total y una rápida visión general de sus resultados.
Cómo funciona
Cada posición abierta se resalta automáticamente en el gráfico con una línea de tendencia que conecta el precio de entrada con el precio actual.
Colores inteligentes:
Verde para las operaciones rentables
Rojo para las operaciones perdedoras
Muestra el porcentaje de ganancias o pérdidas en relación con el saldo de su cuenta, actualizado en tiempo real en la esquina del gráfico.
Totalmente personalizable: cambie los colores de las líneas, los estilos, el grosor y la posición del texto en el gráfico.
Ventajas
Seguimiento visual rápido: vea qué posiciones tienen beneficios o pérdidas sin abrir la ventana de operaciones.
Toma de decisiones más rápida: detecte fácilmente qué operaciones debe cerrar o ajustar.
Gráficos limpios: cuando no hay posiciones abiertas, se eliminan automáticamente todas las líneas y etiquetas de porcentaje.
Altamente personalizable: adapte los colores, los estilos de línea y la colocación del texto a sus preferencias.
Ideal para
Operadores activos que gestionan varias posiciones a la vez.
Cualquiera que desee un control visual del riesgo y los beneficios de su cuenta.
Operadores que valoran la organización y la comodidad en sus gráficos.