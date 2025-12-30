Gold MTF Supertrend With Trailing Fallback EA
- Experten
- Cheuk Leong Tsui
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🧠 SuperTrend ATR EA - Intelligente, adaptive Handelsautomatisierung
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein robustes, volatilitätsbewusstes System wünschen, das sich an die Marktbedingungen anpasst und falsche Signale vermeidet. Er kombiniert SuperTrend-Trend-Erkennung, ATR-basierte SL/TP-Logik, RSI-Filterung und Multi-Timeframe-Bestätigung, um disziplinierte Einstiege und dynamisches Risikomanagement zu ermöglichen.
🚀 Hauptmerkmale:
✅ Multi-Timeframe SuperTrend-Bestätigung
- Verwendet SuperTrend auf Intraday-, Stunden- und Tagescharts.
- Handelt nur, wenn alle Zeitrahmen in der Trendrichtung übereinstimmen.
📈 ATR-basierte SL/TP-Skalierung
- Passt Stop-Loss und Take-Profit automatisch auf Basis der aktuellen Volatilität an.
- Verwendet ATR% zur Klassifizierung von Marktregimen (unruhig, normal, hohe Volatilität) und passt SL/TP-Multiplikatoren entsprechend an.
🛡️ Broker-sicheres Risikomanagement
- Validiert SL/TP gegen Broker-Stop/Freeze-Levels.
- Wendet eine Logik an, die eine Lockerung der Stops verhindert.
- Beinhaltet Break-Even-Logik und Trailing-SL auf Basis von SuperTrend oder ATR.
📊 RSI-Filter für Trendstärke
- Verwendet den täglichen RSI zur Bestätigung des Momentums.
- Vermeidet Trades, wenn der RSI schwach oder überhöht ist.
🔍 Volatilitätsfilter
- Überspringt Trades, wenn ATR% zu niedrig ist, und vermeidet unruhige oder stagnierende Märkte.
Symbol: XAUUSD (Standardvorgaben optimiert für Gold)
Zeitrahmen: empfohlen M15
Mindestkapital: 2000 USD
Konto-Typ: ECN, Raw oder Standard mit niedrigen Spreads
Hebelwirkung: 1:100
Kontomodus: Hedge empfohlen
VPS: empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb