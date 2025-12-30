Gold MTF Supertrend With Trailing Fallback EA

🧠 SuperTrend ATR EA - Intelligente, adaptive Handelsautomatisierung

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein robustes, volatilitätsbewusstes System wünschen, das sich an die Marktbedingungen anpasst und falsche Signale vermeidet. Er kombiniert SuperTrend-Trend-Erkennung, ATR-basierte SL/TP-Logik, RSI-Filterung und Multi-Timeframe-Bestätigung, um disziplinierte Einstiege und dynamisches Risikomanagement zu ermöglichen.

🚀 Hauptmerkmale:

✅ Multi-Timeframe SuperTrend-Bestätigung

Verwendet SuperTrend auf Intraday-, Stunden- und Tagescharts.

Handelt nur, wenn alle Zeitrahmen in der Trendrichtung übereinstimmen.

📈 ATR-basierte SL/TP-Skalierung

Passt Stop-Loss und Take-Profit automatisch auf Basis der aktuellen Volatilität an.

Verwendet ATR% zur Klassifizierung von Marktregimen (unruhig, normal, hohe Volatilität) und passt SL/TP-Multiplikatoren entsprechend an.

🛡️ Broker-sicheres Risikomanagement

Validiert SL/TP gegen Broker-Stop/Freeze-Levels.

Wendet eine Logik an, die eine Lockerung der Stops verhindert.

Beinhaltet Break-Even-Logik und Trailing-SL auf Basis von SuperTrend oder ATR.

📊 RSI-Filter für Trendstärke

Verwendet den täglichen RSI zur Bestätigung des Momentums.

Vermeidet Trades, wenn der RSI schwach oder überhöht ist.

🔍 Volatilitätsfilter

Überspringt Trades, wenn ATR% zu niedrig ist, und vermeidet unruhige oder stagnierende Märkte.