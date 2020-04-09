Mt5ToTelegram

Telegram Signal Sender für MetaTrader 5

Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine optimierte Schnittstelle zwischen MetaTrader 5 und Telegram. Er wurde entwickelt, um Handelsereignisse - einschließlich Orderausführung, -schließung und -änderungen - automatisch und in Echtzeit an bestimmte Telegram-Kanäle, -Gruppen oder private Chats weiterzuleiten.

Dieses Dienstprogramm wurde mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt und eignet sich für Signalanbieter, Prop Trader und Einzelpersonen, die ihre Handelskonten aus der Ferne überwachen möchten.

Hauptmerkmale

  • Echtzeit-Integration: Sendet Benachrichtigungen sofort bei Handelsausführung oder -änderung.
  • Anpassbare Vorlagen: Die Nachrichtenformate können mit Hilfe von Standardplatzhaltern an Ihre spezifischen Berichtsanforderungen angepasst werden.
  • Multi-Symbol-Überwachung: Optionen zur Überwachung aller Marktsymbole oder zum Filtern nach einem bestimmten Instrument.
  • Optimierung: Verwendet Timer-basierte Prüfungen, um eine geringe CPU-Auslastung zu gewährleisten und eine Verzögerung des Terminals zu verhindern.
  • UTF-8-Unterstützung: Vollständige Kompatibilität mit mehrsprachigen Nachrichten (einschließlich Persisch, Arabisch, Kyrillisch usw.).

Inhalt der Benachrichtigung

Der EA generiert detaillierte Berichte für die folgenden Ereignisse:

  • Eröffnete Position: Symbol, Ordertyp (Kauf/Verkauf), Volumen, Eröffnungskurs, SL/TP-Level, Ticketnummer und Serverzeit.
  • Position geschlossen: Abwicklungsdetails einschließlich Gewinn/Verlust, Schlusskurs und Handelsdauer.
  • Modifikationen: Warnungen, wenn Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels angepasst werden.

Anleitung zur Installation und Einrichtung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen:

1. Telegram-Konfiguration

  • Erstellen Sie einen Bot über @BotFather in Telegram und erhalten Sie Ihr API-Token.
  • Besorgen Sie sich die Chat-ID für das Ziel (Kanal, Gruppe oder privater Chat).

2. MetaTrader 5 Konfiguration (entscheidender Schritt)

  • Gehen Sie zu Tools > Optionen > Expert Advisors.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Allow WebRequest for listed URL".
  • Fügen Sie die folgende URL zur Liste hinzu: https://api.telegram.org

3. EA-Initialisierung

  • Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an.
  • Geben Sie Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID in die Eingabeparameter ein.
  • (Optional) Aktivieren Sie den "Testmodus", um die Verbindung zu überprüfen.

Anwendungsfälle

  • Signal Broadcasting: Automatisches Teilen von Trades mit Abonnenten in einem Kanal.
  • Fernüberwachung: Verfolgen Sie algorithmische oder manuelle Handelsaktivitäten außerhalb des Terminals.
  • Journalisieren: Führen Sie ein Echtzeit-Protokoll der Handelsaktivitäten in einem privaten Chat.

Hinweis für Entwickler

Dieses Tool wird als kostenloses Dienstprogramm für die Handelsgemeinschaft bereitgestellt. Es wurde von Mahdi entwickelt, der sich auf KI-gesteuerte Finanzsysteme und MQL5-Entwicklung spezialisiert hat.

Wenn Sie dieses Tool für Ihren Arbeitsablauf hilfreich finden, sind wir für Ihr Feedback und Ihre Bewertungen dankbar.

Fast Copy cp
Alireza Kalamati
Utilitys
FastCopy cp : Professioneller Offline-Kopierer für den lokalen Handel Dieses Tool ist ein 100% Offline-fähiger (lokaler Modus) Kopierer, der entwickelt wurde, um direkt zwischen den Terminals auf Ihrem PC/VPS zu kommunizieren und nahezu sofort ausgeführt zu werden. [Warum FastCopy cp ? v3.0 Update] Sofortige Ausführung: Verwendet "Dirty Flag"-Logik zur Erkennung von Geschäften in der Millisekunde, in der sie stattfinden. Einfache Einrichtung: Keine komplizierten URL-Listen oder DLL-Importe erfor
FREE
