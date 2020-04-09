Mt5ToTelegram

Telegram Signal Sender für MetaTrader 5

Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine optimierte Schnittstelle zwischen MetaTrader 5 und Telegram. Er wurde entwickelt, um Handelsereignisse - einschließlich Orderausführung, -schließung und -änderungen - automatisch und in Echtzeit an bestimmte Telegram-Kanäle, -Gruppen oder private Chats weiterzuleiten.

Dieses Dienstprogramm wurde mit dem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt und eignet sich für Signalanbieter, Prop Trader und Einzelpersonen, die ihre Handelskonten aus der Ferne überwachen möchten.

Hauptmerkmale

Echtzeit-Integration: Sendet Benachrichtigungen sofort bei Handelsausführung oder -änderung.

Sendet Benachrichtigungen sofort bei Handelsausführung oder -änderung. Anpassbare Vorlagen: Die Nachrichtenformate können mit Hilfe von Standardplatzhaltern an Ihre spezifischen Berichtsanforderungen angepasst werden.

Die Nachrichtenformate können mit Hilfe von Standardplatzhaltern an Ihre spezifischen Berichtsanforderungen angepasst werden. Multi-Symbol-Überwachung: Optionen zur Überwachung aller Marktsymbole oder zum Filtern nach einem bestimmten Instrument.

Optionen zur Überwachung aller Marktsymbole oder zum Filtern nach einem bestimmten Instrument. Optimierung: Verwendet Timer-basierte Prüfungen, um eine geringe CPU-Auslastung zu gewährleisten und eine Verzögerung des Terminals zu verhindern.

Verwendet Timer-basierte Prüfungen, um eine geringe CPU-Auslastung zu gewährleisten und eine Verzögerung des Terminals zu verhindern. UTF-8-Unterstützung: Vollständige Kompatibilität mit mehrsprachigen Nachrichten (einschließlich Persisch, Arabisch, Kyrillisch usw.).

Inhalt der Benachrichtigung

Der EA generiert detaillierte Berichte für die folgenden Ereignisse:

Eröffnete Position: Symbol, Ordertyp (Kauf/Verkauf), Volumen, Eröffnungskurs, SL/TP-Level, Ticketnummer und Serverzeit.

Symbol, Ordertyp (Kauf/Verkauf), Volumen, Eröffnungskurs, SL/TP-Level, Ticketnummer und Serverzeit. Position geschlossen: Abwicklungsdetails einschließlich Gewinn/Verlust, Schlusskurs und Handelsdauer.

Abwicklungsdetails einschließlich Gewinn/Verlust, Schlusskurs und Handelsdauer. Modifikationen: Warnungen, wenn Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels angepasst werden.

Anleitung zur Installation und Einrichtung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen:

1. Telegram-Konfiguration

Erstellen Sie einen Bot über @BotFather in Telegram und erhalten Sie Ihr API-Token .

in Telegram und erhalten Sie Ihr . Besorgen Sie sich die Chat-ID für das Ziel (Kanal, Gruppe oder privater Chat).

2. MetaTrader 5 Konfiguration (entscheidender Schritt)

Gehen Sie zu Tools > Optionen > Expert Advisors .

> > . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Allow WebRequest for listed URL" .

. Fügen Sie die folgende URL zur Liste hinzu: https://api.telegram.org

3. EA-Initialisierung

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an.

Geben Sie Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID in die Eingabeparameter ein.

und Ihre in die Eingabeparameter ein. (Optional) Aktivieren Sie den "Testmodus", um die Verbindung zu überprüfen.

Anwendungsfälle

Signal Broadcasting: Automatisches Teilen von Trades mit Abonnenten in einem Kanal.

Automatisches Teilen von Trades mit Abonnenten in einem Kanal. Fernüberwachung: Verfolgen Sie algorithmische oder manuelle Handelsaktivitäten außerhalb des Terminals.

Verfolgen Sie algorithmische oder manuelle Handelsaktivitäten außerhalb des Terminals. Journalisieren: Führen Sie ein Echtzeit-Protokoll der Handelsaktivitäten in einem privaten Chat.

Hinweis für Entwickler

Dieses Tool wird als kostenloses Dienstprogramm für die Handelsgemeinschaft bereitgestellt. Es wurde von Mahdi entwickelt, der sich auf KI-gesteuerte Finanzsysteme und MQL5-Entwicklung spezialisiert hat.

Wenn Sie dieses Tool für Ihren Arbeitsablauf hilfreich finden, sind wir für Ihr Feedback und Ihre Bewertungen dankbar.