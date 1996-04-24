# Risikomanagement EA - Benutzerhandbuch

## 🎯 Überblick

**Risk Management EA** ist ein professionelles Trading-Tool, das Händlern hilft, Risiken zu verwalten, Aufträge zu splitten und Take-Profit-Einstellungen zu automatisieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die Platzierung von Aufträgen mit präziser Risikokontrolle.

### Hauptvorteile :

- ✅ Automatische Berechnung der Losgröße auf Basis des Risikoprozentsatzes

- ✅ Aufgeteilte Aufträge mit unterschiedlichen Take-Profit-Niveaus

- ✅ Automatische TP-Verteilung (50% bei 1R, Rest bei 2R, 4R, 6R...)

- ✅ Break-Even-Funktionalität

- ✅ Unterstützung für Market und Pending Orders (Limit/Stop)

- ✅ Visuelles UI-Panel mit Drag & Drop

## 🔧 Installation

### Schritt 1: Dateistruktur

Legen Sie die Dateien in den richtigen Ordnern ab:

```

MQL5/

├── Experts/

│ └── RiskManagementEA-English.ex5 ← Haupt-EA-Datei

│

└── Include/RiskManagementEA/

├── RiskManager-English.mqh ← Risikomanagement-Klasse

├─── TradeManager-English.mqh ← Handelsverwaltungsklasse

└── UIPanel-English.mqh ← UI-Schnittstellenklasse

```

### Schritt 2: Kompilieren

1. Öffnen Sie **MetaEditor** (F4 von MT5)

2. Öffnen Sie `RiskManagementEA-Englisch.ex5`

3. Drücken Sie **F7** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Kompilieren** .

4. Prüfen Sie auf Fehler in der Registerkarte **Fehler** .

### Schritt 3: An das Diagramm anhängen

1. Öffnen Sie MT5

2. Ziehen Sie `RiskManagementEA` aus **Navigator** → **Expert Advisors** auf Ihren Chart

3. Aktivieren Sie **AutoTrading** (Strg+E oder klicken Sie auf das Symbol)

4. Das UI-Panel wird im Chart angezeigt

## ⚡ Funktionen

### 1. **Risikomanagement**

- Festlegen des maximalen Gesamtrisikos als Prozentsatz des Kontosaldos

- Festlegen des Risikos pro Position (% oder fester USD)

- Risikoüberwachung in Echtzeit

- Verhindert übermäßiges Risiko

### 2. **Aufteilung von Aufträgen**

- Aufteilung eines Geschäfts in mehrere Aufträge

- **Manueller Modus** : Geben Sie für jede Aufteilung einen anderen SL ein

- **Automatischer Modus** : Gleicher SL für alle Splits

- Automatische Verteilung der TP-Levels auf die Splits

### 3. **Automatische Gewinnmitnahme**

- Automatische Berechnung des TP auf Basis des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

- **Für Einzelaufträge** : Verwendet das erste R-Verhältnis (z. B. 1R)

- **Für geteilte Aufträge** :

- Erste Hälfte: 1R

- Zweite Ordnung: 2R

- Dritte Ordnung: 4R

- Vierte Ordnung: 6R

- Und so weiter.. .

### 4. **Eintrittspreis**

- **Einstieg = 0** : Sofortige Platzierung einer Marktorder

- **Eintrag > 0** : Pending-Order platzieren (Limit/Stop)

- Buy Limit wenn Eingabe < aktueller Preis

- Buy Stop wenn Eingabe > aktueller Preis

- Sell Limit bei Eingabe > aktueller Preis

- Sell Stop, wenn Eintrag < aktueller Preis

### 5. **Break Even**

- SL auf Einstiegskurs + angegebene Pips verschieben

- Betrifft nur Aufträge des aktuellen Symbols

- Sicherer Bestätigungsdialog

### 6. **Alle schließen**

- Schließt alle Aufträge nur für das aktuelle Symbol

- Wirkt sich nicht auf andere Symbole aus

- Sicherer Bestätigungsdialog

## ⚙️ Eingabeparameter

### Risikomanagement

| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpMaxRiskPercent` | double | 10.0 | Maximal zulässiges Gesamtrisiko (%) |

### Risiko pro Position

| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpRiskTypeInput` | int | 0 | 0 = Prozent, 1 = Fest USD |

| `InpRiskValue` | double | 1.0 | Risikowert pro Handel |

**Beispiel:**

- Typ = 0, Wert = 1.0 → Risiko 1% pro Geschäft

- Typ = 1, Wert = 50 → Risiko $50 pro Handel

### Split Orders

| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpUseSplitOrder` | bool | false | Aktivieren/Deaktivieren von Split Orders |

| `InpSplitModeInput` | int | 1 | 0 = Manuell, 1 = Auto |

| `InpNumSplits` | int | 4 | Anzahl der Splits (2-10) |

### Take Profit

| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpAutoTP` | bool | true | TP automatisch berechnen |

| `InpTPRatios` | string | "1,2,4,6,8" | R-Multiplikatoren für TP-Levels |

**Wie TP-Ratios funktionieren:**

- ` "1,2,4"` = TP bei 1R, 2R, 4R

- Bei geteilten Aufträgen erhält die erste Hälfte 1R, dann 2R, 4R...

### Break Even

| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |

|-----------|------|---------|-------------|

| `InpBEPips` | double | 5.0 | Zusätzliche Pips beim Wechsel zu BE |

## 🖥️ Benutzeroberfläche

### Panel-Layout

```

┌─────────────────────────────┐

│ ≡ RISK MANAGER EA ≡ │ ← Kopfzeile (zum Verschieben ziehen)

├─────────────────────────────┤

│ KONTOINFORMATIONEN │

│ Saldo: $10.000,00 │

│ Eigenkapital: $10.150,00 │

│ Aktuelles Risiko: 2,5% ($250) │

│ Maximales Risiko: 10,0% ($1000) │

│ Verfügbares Risiko: 7,5% ($750) │

├─────────────────────────────┤

│ AUFTRAGSEINGABE │

│ Einstiegskurs (0=Markt): │

│ [0.00000] │

│ Stop Loss: │

│ [1.08000] │

│ Gewinn mitnehmen: │

│ [1.09000] │

│ Vorschläge: 1R=1,09, 2R=... │

├─────────────────────────────┤

│ [ LOSGRÖSSE BERECHNEN ] │

│ [ KAUFEN ] [ VERKAUFEN ] │

│ [ BE ALL ] [ CLOSE ALL ] │

├─────────────────────────────┤

│ Status: Ready... │

└─────────────────────────────┘

```

### Farbcodes

- **Grüne Schaltflächen** : Aktionsschaltflächen (Kaufen/Verkaufen/Berechnen)

- **Goldene Schaltfläche** : Gewinnschwelle (BE ALL)

- **Rote Schaltfläche** : Alle Aufträge schließen

- **Grüner Text** : Verfügbares Risiko (positiv)

- **Roter Text** : Kein verfügbares Risiko (am Limit)

## 📝 Wie zu verwenden

### Grundlegender Handelsablauf

#### 1. **Market Order (No Entry)**

```

1. Einstiegskurs = 0 lassen

2. Stop Loss eingeben (z.B. 1,08000)

3) (Optional) Take Profit eingeben oder 0 für Auto TP lassen

4. Klicken Sie auf BUY oder SELL

```

**Ergebnis:**

- Die Order wird sofort zum Marktpreis eröffnet

- Wenn Auto TP aktiviert ist: TP wird automatisch berechnet

- Die Losgröße wird anhand der Risikoeinstellungen berechnet

#### 2. **Anhängige Order (mit Eingabe)**

```

1. Einstiegskurs eingeben (z.B. 1,08500)

2. Stop Loss eingeben (z.B. 1,08000)

3. (Optional) Take Profit eingeben

4. Klicken Sie auf BUY oder SELL

```

**Ergebnis:**

- Pending Order zum Einstiegspreis platziert

- Typ wird automatisch bestimmt (Limit/Stop)

- Wird aktiviert, wenn der Preis den Einstiegskurs erreicht

#### 3. **Split Orders**

```

1. Aktivieren: InpUseSplitOrder = true

2. Setzen: InpNumSplits = 4

3. Setzen: InpAutoTP = true

4. Eintrag eingeben (oder 0 für Markt)

5. Stop Loss eingeben

6. Klicken Sie auf BUY oder SELL

```

**Ergebnis:**

- 4 Aufträge mit gleichem SL platziert

- TP automatisch verteilt :

- Auftrag 1-2: TP = 1R

- Auftrag 3: TP = 2R

- Auftrag 4: TP = 4R

#### 4. **Losgröße berechnen**

```

1. Stop Loss eingeben

2. Klicken Sie auf "LOSGRÖSSE BERECHNEN"

```

**Ergebnis:**

- Zeigt die berechnete Losgröße an

- Zeigt SL in Punkten

- Zeigt den aktuellen Preis

#### 5. **Break Even**

```

1. Warten, bis der Handel im Gewinn ist

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "BE ALL".

3. Bestätigen Sie im Dialogfenster

```

**Ergebnis:**

- Alle Aufträge des aktuellen Symbols bewegen sich auf BE + 5 Pips

- Aufträge anderer Symbole bleiben unberührt

- Sicher vor Umkehrung

#### 6. **Alle schließen**

```

1. Schaltfläche "ALLE SCHLIESSEN" anklicken

2. Bestätigen Sie im Dialogfenster

```

**Ergebnis:**

- Alle Aufträge des aktuellen Symbols werden geschlossen

- Aufträge der anderen Symbole bleiben offen

- Gewinn- und Verlustrechnung realisiert

## 🎓 Erweiterte Funktionen

### 1. **Benutzerdefinierte TP-Ratios**

Ändern Sie `InpTPRatios` , um die TP-Levels anzupassen :

```

" 1,1.5,3" → TP bei 1R, 1.5R, 3R

" 2,4,6,8" → TP bei 2R, 4R, 6R, 8R

```

### 2. **Manueller Split-Modus**

Setzen Sie `InpSplitModeInput = 0` für die manuelle Steuerung :

- Geben Sie für jeden Split unterschiedliche SL ein

- Das System errechnet proportionale Losgrößen

- Mehr Flexibilität für komplexe Strategien

### 3. **Festes Risiko in USD**

Setzen Sie `InpRiskTypeInput = 1` und `InpRiskValue = 100` :

- Jeder Handel hat ein Risiko von genau $100

- Unabhängig vom Kontostand

- Gut für konsistentes Risikomanagement

### 4. **Mehrere Symbole**

Lassen Sie den EA auf mehreren Charts gleichzeitig laufen :

- Jeder Chart verwaltet sein eigenes Symbol

- Break Even wirkt sich nur auf das aktuelle Chartsymbol aus

- Close All betrifft nur das aktuelle Chart-Symbol

- Gesamtrisiko wird über alle Symbole verfolgt

### 5. **Drag & Drop UI**

Klicken Sie auf die **Kopfzeile** (blauer Balken) und ziehen Sie sie , um den Bereich im Diagramm zu verschieben.

## 🔍 Fehlersuche

### Problem: EA öffnet keine Orders

**Prüfung:**

1. AutoTrading aktiviert (Strg+E)

2. Stop Loss korrekt eingegeben

3. Verfügbares Risiko > 0

4. Konto hat ausreichende Marge

5. Symbol ist handelbar

### Problem: "Maximales Risikolimit erreicht"

**Lösung:**

- Schließen Sie einige bestehende Positionen

- Oder erhöhen Sie `InpMaxRiskPercent`

- Oder reduzieren Sie `InpRiskValue`

### Problem: Split-Orders funktionieren nicht

**Prüfung:**

1. `InpUseSplitOrder = true`

2. `InpNumSplits` zwischen 2-10

3. `InpAutoTP = true` (für auto TP )

4. Prüfen Sie das Expertenprotokoll auf Fehler

### Problem: Auto TP füllt sich nicht

**Prüfung:**

1. `InpAutoTP = wahr`

2. `InpTPRatios` hat gültige Werte

3. TP-Eingabe = 0 (oder leer) lassen

4. Split-Orders für die Verteilung aktiviert

### Problem: Break Even funktioniert nicht

**Mögliche Ursachen:**

- Orders bereits bei oder über BE

- Keine Aufträge für das aktuelle Symbol

- SL bereits besser als BE-Level

### Problem: Lotgröße zu klein/groß

**Anpassen:**

- `InpRiskValue` verringern/erhöhen

- SL-Abstand prüfen (größerer SL = kleineres Lot)

- Kontostand überprüfen

---

## 📊 Beispiel-Szenarien

### Szenario 1: Konservativer Händler

```

EingabeMaxRisikoprozentsatz = 5.0

InpRiskTypeInput = 0

InpRiskValue = 0.5

InpUseSplitOrder = falsch

InpAutoTP = wahr

InpTPRatios = "2"

```

**Ergebnis:** Risiko 0,5% pro Trade, TP bei 2R (1:2 R:R)

### Szenario 2: Aggressiver Scalper

```

InpMaxRiskPercent = 15.0

InpRiskTypeEingabe = 0

InpRiskValue = 2,0

InpUseSplitOrder = falsch

InpAutoTP = wahr

InpTPRatios = "1"

```

**Ergebnis:** Risiko 2% pro Handel, schnelle 1R Ziele

### Szenario 3: Profi mit Skalierung

```

InpMaxRiskPercent = 10.0

InpRiskTypeInput = 0

InpRiskValue = 1.0

InpUseSplitOrder = wahr

InpAnzahlSplits = 4

InpAutoTP = wahr

InpTPRatios = "1,2,4,6"

```

**Ergebnis:**

- 1% Gesamtrisiko aufgeteilt in 4 Orders

- 2 Aufträge schließen bei 1R (sicherer Gewinn)

- 1 Auftrag zu 2R

- 1 Auftrag zu 4R (Gewinner laufen lassen)

## ⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Risiko. Dieser EA ist ein Hilfsmittel für das Risikomanagement, garantiert aber keine Gewinne. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto.

## 📄 Versionsgeschichte

**v1.00** (2025)

- Erste Veröffentlichung

- Risiko-Management-System

- Gesplittete Aufträge mit Auto-TP

- Einstiegskursunterstützung (Markt/Limit/Stop)

- Break-Even-Funktionalität

- Close All (symbolabhängig)

- Draggable UI-Panel

---