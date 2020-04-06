Apex Predator X

Apex Predator - Montags-Gap-Fill-Strategie für Volatilitätskorrekturen am Wochenende

🎯 Was macht dieser EA?

Apex Predator ist ein automatisiertes Handelssystem, das sich ein bekanntes Phänomen zunutze macht: "Kurslücken, die bei der Markteröffnung am Montag auftreten (die Differenz zwischen dem Schlusskurs am Freitag und der Markteröffnung am Montag), neigen dazu, wieder zurückzugehen."

Einfache Erläuterung

Während des Wochenendes, wenn die Märkte geschlossen sind, finden verschiedene globale Ereignisse statt. Wenn die Märkte am Montagmorgen öffnen, bewegen sich die Kurse oft erheblich. Häufig korrigieren" sie jedoch und kehren näher an den Schlusskurs vom Freitag zurück, wenn die Händler feststellen, dass die anfängliche Bewegung übertrieben war. Dieser EA macht sich diese "Umkehrbewegung" zunutze.

⚠️ KRITISCHER HINWEIS (Bitte vor Gebrauch lesen)

Dieser EA ist NUR für USDJPY

Er wird NICHT mit anderen Währungspaaren funktionieren. Dies ist absichtlich, kein Fehler.

Sie können Meldungen wie "kein Handel auf EURUSD oder XAUUSD" in MQL5's Validierungssystem sehen. Das ist normal. Hier ist der Grund:

  1. Optimiert für USDJPY: Der Algorithmus ist speziell auf die einzigartigen Liquiditätsmuster des japanischen Yen abgestimmt
  2. Sicherheitsfunktion: Der EA blockiert automatisch die Ausführung bei ungetesteten Währungspaaren, um Fehlfunktionen zu vermeiden
  3. Empfohlenes Setup: USDJPY auf M15 (15-Minuten-Zeitrahmen) NUR

Risiko-Level-Warnung

Die Standardeinstellungen sind AGGRESSIV. Anfänger MÜSSEN diese Einstellungen ändern.

  • Standardeinstellung: Risiko 15% des Kontostandes pro Handel
    • ⚠️ Dies ist ein EXTREM HOHES RISIKO
    • ⚠️ Aufeinanderfolgende Verluste können Ihr Konto schnell aufbrauchen.
  • Empfehlung für Einsteiger:
    • Ändern Sie den Risiko_Prozentsatz auf: 1-3%
    • Testen Sie immer zuerst mit kleinen Beträgen

📊 So funktioniert die Logik

1. Einstiegszeitpunkt (Trade Initiation)

Der EA handelt nur am Montagmorgen, wenn ALLE diese Bedingungen erfüllt sind:

  • 15 Minuten sind seit der Markteröffnung vergangen (Warten auf die Stabilisierung des Spreads)
  • Die Lücke zwischen dem Schlusskurs vom Freitag und dem aktuellen Kurs beträgt 5-25 Pips
    • Unter 5 Pips = zu gering für eine profitable Ausführung
    • Über 25 Pips = Zu riskant, mögliche Trendfortsetzung
  • Der Spread beträgt 5 Pips oder weniger (niedrige Transaktionskosten)

2. Zeitpunkt des Ausstiegs (Handelsabschluss)

Drei automatische Ausstiegsmechanismen:

  1. Gewinnmitnahme: Schließt automatisch, wenn der Zielgewinn erreicht ist
  2. Stopp-Loss: Begrenzt Verluste, wenn sich der Kurs gegen die Position bewegt
  3. Breakeven: Wenn der Gewinn 50 % des Ziels erreicht, bewegt sich der Stop Loss zum Einstiegskurs (risikofrei)

3. Besondere Schutzfunktionen

  • Saisonale Anpassung: Reduziert das Risiko im Sommer/Winter automatisch auf 80 % (geringeres Handelsvolumen)
  • Trailing Stop: Sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig weitere Gewinne, wenn sich der Kurs günstig entwickelt

📈 Backtest-Ergebnisse (Überprüfung der historischen Daten)

Zeitraum: [Bitte geben Sie hier Ihren Backtest-Zeitraum an] Währungspaar: USDJPY Zeitrahmen: M15

  • Gewinnfaktor: 2.78 (Gut = 2.0 oder höher)
  • Gewinn-Rate: 81.36%
  • Gesamte Trades: [Bitte angeben]
  • Maximaler Drawdown: [Bitte angeben]

⚠️ Wichtig: Die Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten. Sie sind KEINE Garantie für zukünftige Gewinne.

🔧 Empfohlene Einstellungen & Gebrauchsanweisung

Einsteiger-Einstellungen

Währungspaar: USDJPY

Zeitrahmen: M15 Kontotyp: Low-Spread-Konto (ECN empfohlen) 【Parameter】 Risk_Percentage: 1-3% (MUSS von Standard 15% geändert werden) Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15

Intermediate-Einstellungen

Für Händler, die die Risiken verstehen, Anpassungen innerhalb dieser Bereiche:

  • Risiko_Prozentsatz: 5-10%
  • Gewinnmitnahme-Multiplikator: 1.5-2.0
  • Stop_Loss_Multiplikator: 2,0-2,5

❓ Häufig gestellte Fragen

Q1: Warum funktioniert es nicht bei EURUSD oder Gold?

A: Dieser EA wurde speziell für das "Montagmorgen-Kursverhaltensmuster des USDJPY" entwickelt. Andere Währungspaare weisen nicht das gleiche Muster auf, daher ist der Handel absichtlich blockiert, um Verluste zu vermeiden.

Q2: Wird er jeden Montag gehandelt?

A: Nein. Es wird nur gehandelt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (5-25 Pips Gap, niedriger Spread, etc.). Selbst montags, wenn die Bedingungen nicht günstig sind, bleibt er inaktiv.

Q3: Kann ich es mit einem Demokonto testen?

A: Ja, Sie MÜSSEN zuerst auf einem Demokonto testen, bevor Sie es auf einem echten Konto verwenden.

F4: Brauche ich einen VPS (Virtual Private Server)?

A: Empfohlen. Eine 24/7-Umgebung stellt sicher, dass Sie keine Handelsmöglichkeiten am Montag bei Marktöffnung verpassen.

⚖️ Risikowarnung

Automatisierte Handelssysteme bergen ein Verlustrisiko

  • Die Performance in der Vergangenheit ist KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse
  • Die Standardeinstellungen (15% Risiko) sind extrem aggressiv.
  • Handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können zu verlieren
  • Beginnen Sie immer mit einer minimalen Losgröße zur Überprüfung

🛠️ Informationen zur Unterstützung

  • Kompatible Version: MetaTrader 5
  • Getestete Umgebung: USDJPY M15
  • Empfohlene Makler: Anbieter mit geringer Streuung und geringer Slippage

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per privater Nachricht nach dem Kauf.

📝 Update-Geschichte

v1.21 (Dezember 2025)

  • Optimierte "Goldene Einstellungen" als Standard integriert
  • Logik zur saisonalen Anpassung hinzugefügt
  • Verbesserter Spread-Filter-Mechanismus

Dieser EA nutzt statistische Preismuster, garantiert aber KEINE 100%ige Gewinnrate. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und verwenden Sie ihn nur nach vollständigem Verständnis.


Empfohlene Produkte
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experten
DoubleOB ist ein automatisierter EA für den Handel mit EUR/USD M5. Er verwendet Order-Blöcke, dynamische Ausstiege und Trailing-Stops mit fortschrittlichem Risikomanagement. Ideal für sicheres und konsistentes Scalping. Kompatibel mit Optimierung und VPS. Optimiert für EUR/USD (M5) Hochgradig anpassbare Parameter Order Blocks und FVGs-Erkennung Dynamisches TP/SL-Management mit Pivot-Punkten Automatischer Trail Stop & Break Even Stündliche Session-Filterung Integriertes tägliches Risikomanagem
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Experten
LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrit
FREE
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experten
microEA.mq5 System 1. Zentrale Handelslogik Grundlegende Strategie : Verwendet eine schnelle MA (10-Perioden) und langsame MA (20-Perioden) Crossover-Strategie mit RSI-Filterung. Trend-Bestätigung : Bewertet die Trendstärke durch Berechnung des MA-Winkels. Überprüft das Mindestvolumen (MinVolume) vor dem Einstieg. Zusätzliche Filter : Benutzerdefinierte RSI-Schwellenwerte für den Einstieg: Kaufen, wenn RSI > 52, Verkaufen, wenn RSI < 48. Optionaler MACD-Filter zur Bestätigung von Verkaufssignale
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
BandPulse
Lee Han Su
4 (2)
Experten
BandPulse ist ein leistungsstarker Handelsexperte, der Martingale-, Hedging- und Scalping-Strategien kombiniert und so die Verwaltung komplexer Handelsvorgänge vereinfacht. Dieser EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Stärken jeder Strategie zu maximieren und gleichzeitig die Risiken sorgfältig zu verwalten. Die auf dem Gleichgewicht basierende Risikomanagementfunktion bietet den Benutzern Sicherheit, und wenn sie in Verbindung mit dem IAMFX-Agent verwendet wird, kann sie sowohl Ri
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
GU Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Beschreibung - GUMartingale ist ein Trading-Bot, der für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde und einen Martingale-Algorithmus verwendet. Er arbeitet auf der Grundlage von Einstiegsbedingungen, die durch MA, Stochastik, MACD-Indikatoren und den Nadaraya Watson Envelope bestimmt werden. - Im Gegensatz zu anderen Bots, die ähnliche Algorithmen verwenden, ist GUMartingale sorgfältig berechnet und optimiert, um sowohl Sicherheit als auch eine stabile Gewinnentwicklung zu gewährleisten. Er schli
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Experten
Grid Scalper MA MT5 EA Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob S
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Experten
FREE Prop Firm Navigator EA - Fortgeschrittenes Trend-Following & Schutz Dieser kostenlose Handelsroboter wurde vom Team der EA Trading Academy unter Verwendung von Expert Advisor Studio entwickelt und kombiniert leistungsstarke Trendfolgeindikatoren mit einem robusten Satz von Kontoschutzfunktionen, um Ihr Handelskapital zu schützen. Eine ausführliche Dokumentation über die Eigenschaften und Eingaben finden Sie in unserer Wissensdatenbank . Hauptmerkmale der Strategie: Verwendet die Indikator
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
RSI Trend Pro EA
Amine Khattouti
5 (1)
Experten
Überblick Der RSI TrendMaster EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert Relative Strength Index (RSI) Momentum-Signale mit einem Trendbestätigungsfilter , der auf dem Exponential Moving Average (EMA) basiert. Der Expert Advisor passt die Positionsgröße dynamisch an den gewählten Risikoprozentsatz an und berechnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels unter Verwendung der Average True Range (ATR) . Dadurch kann sich das S
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experten
END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) : Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer) Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist! Bewährte Live-Signale : Goldplup-Signale HANDELN Sie jetzt!!! oder nie... Donchian Kanal Ausbruch Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt? Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
VeritasX
Daisuke Arimizu
Experten
Veritas-X für MT4 ist ein fortschrittliches quantitatives Handelssystem, das für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde, die bei Händlern weltweit sehr beliebt ist. Es nutzt präzise die "strukturellen Preisdiskontinuitäten" (Preisdivergenzen und -fenster am Wochenende), die während der Übergangsphase (Wochenende) der globalen Märkte auftreten, unter Verwendung der neuesten mathematischen Modelle. Kern der Strategie: Quant Mean Reversion. Während viele Retail-EAs auf nachlaufende Indikator
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension