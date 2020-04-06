Apex Predator X

🎯 Was macht dieser EA?

Apex Predator - Montags-Gap-Fill-Strategie für Volatilitätskorrekturen am Wochenende

Apex Predator ist ein automatisiertes Handelssystem, das sich ein bekanntes Phänomen zunutze macht: "Kurslücken, die bei der Markteröffnung am Montag auftreten (die Differenz zwischen dem Schlusskurs am Freitag und der Markteröffnung am Montag), neigen dazu, wieder zurückzugehen."

Einfache Erläuterung

Während des Wochenendes, wenn die Märkte geschlossen sind, finden verschiedene globale Ereignisse statt. Wenn die Märkte am Montagmorgen öffnen, bewegen sich die Kurse oft erheblich. Häufig korrigieren" sie jedoch und kehren näher an den Schlusskurs vom Freitag zurück, wenn die Händler feststellen, dass die anfängliche Bewegung übertrieben war. Dieser EA macht sich diese "Umkehrbewegung" zunutze.

⚠️ KRITISCHER HINWEIS (Bitte vor Gebrauch lesen)

Dieser EA ist NUR für USDJPY

Er wird NICHT mit anderen Währungspaaren funktionieren. Dies ist absichtlich, kein Fehler.

Sie können Meldungen wie "kein Handel auf EURUSD oder XAUUSD" in MQL5's Validierungssystem sehen. Das ist normal. Hier ist der Grund:

Optimiert für USDJPY: Der Algorithmus ist speziell auf die einzigartigen Liquiditätsmuster des japanischen Yen abgestimmt Sicherheitsfunktion: Der EA blockiert automatisch die Ausführung bei ungetesteten Währungspaaren, um Fehlfunktionen zu vermeiden Empfohlenes Setup: USDJPY auf M15 (15-Minuten-Zeitrahmen) NUR

Risiko-Level-Warnung

Die Standardeinstellungen sind AGGRESSIV. Anfänger MÜSSEN diese Einstellungen ändern.

Standardeinstellung : Risiko 15% des Kontostandes pro Handel ⚠️ Dies ist ein EXTREM HOHES RISIKO ⚠️ Aufeinanderfolgende Verluste können Ihr Konto schnell aufbrauchen.

: Risiko 15% des Kontostandes pro Handel Empfehlung für Einsteiger : Ändern Sie den Risiko_Prozentsatz auf: 1-3% Testen Sie immer zuerst mit kleinen Beträgen

:

📊 So funktioniert die Logik

1. Einstiegszeitpunkt (Trade Initiation)

Der EA handelt nur am Montagmorgen, wenn ALLE diese Bedingungen erfüllt sind:

15 Minuten sind seit der Markteröffnung vergangen (Warten auf die Stabilisierung des Spreads)

Die Lücke zwischen dem Schlusskurs vom Freitag und dem aktuellen Kurs beträgt 5-25 Pips Unter 5 Pips = zu gering für eine profitable Ausführung Über 25 Pips = Zu riskant, mögliche Trendfortsetzung

Der Spread beträgt 5 Pips oder weniger (niedrige Transaktionskosten)

2. Zeitpunkt des Ausstiegs (Handelsabschluss)

Drei automatische Ausstiegsmechanismen:

Gewinnmitnahme: Schließt automatisch, wenn der Zielgewinn erreicht ist Stopp-Loss: Begrenzt Verluste, wenn sich der Kurs gegen die Position bewegt Breakeven: Wenn der Gewinn 50 % des Ziels erreicht, bewegt sich der Stop Loss zum Einstiegskurs (risikofrei)

3. Besondere Schutzfunktionen

Saisonale Anpassung : Reduziert das Risiko im Sommer/Winter automatisch auf 80 % (geringeres Handelsvolumen)

: Reduziert das Risiko im Sommer/Winter automatisch auf 80 % (geringeres Handelsvolumen) Trailing Stop: Sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig weitere Gewinne, wenn sich der Kurs günstig entwickelt

📈 Backtest-Ergebnisse (Überprüfung der historischen Daten)

Zeitraum: [Bitte geben Sie hier Ihren Backtest-Zeitraum an] Währungspaar: USDJPY Zeitrahmen: M15

Gewinnfaktor : 2.78 (Gut = 2.0 oder höher)

: 2.78 (Gut = 2.0 oder höher) Gewinn-Rate : 81.36%

: 81.36% Gesamte Trades : [Bitte angeben]

: [Bitte angeben] Maximaler Drawdown: [Bitte angeben]

⚠️ Wichtig: Die Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten. Sie sind KEINE Garantie für zukünftige Gewinne.

🔧 Empfohlene Einstellungen & Gebrauchsanweisung

Einsteiger-Einstellungen



Währungspaar: USDJPY

Zeitrahmen: M15 Kontotyp: Low-Spread-Konto (ECN empfohlen) 【Parameter】 Risk_Percentage: 1-3% (MUSS von Standard 15% geändert werden) Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15

Intermediate-Einstellungen

Für Händler, die die Risiken verstehen, Anpassungen innerhalb dieser Bereiche:

Risiko_Prozentsatz: 5-10%

Gewinnmitnahme-Multiplikator: 1.5-2.0

Stop_Loss_Multiplikator: 2,0-2,5

❓ Häufig gestellte Fragen

Q1: Warum funktioniert es nicht bei EURUSD oder Gold?

A: Dieser EA wurde speziell für das "Montagmorgen-Kursverhaltensmuster des USDJPY" entwickelt. Andere Währungspaare weisen nicht das gleiche Muster auf, daher ist der Handel absichtlich blockiert, um Verluste zu vermeiden.

Q2: Wird er jeden Montag gehandelt?

A: Nein. Es wird nur gehandelt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (5-25 Pips Gap, niedriger Spread, etc.). Selbst montags, wenn die Bedingungen nicht günstig sind, bleibt er inaktiv.

Q3: Kann ich es mit einem Demokonto testen?

A: Ja, Sie MÜSSEN zuerst auf einem Demokonto testen, bevor Sie es auf einem echten Konto verwenden.

F4: Brauche ich einen VPS (Virtual Private Server)?

A: Empfohlen. Eine 24/7-Umgebung stellt sicher, dass Sie keine Handelsmöglichkeiten am Montag bei Marktöffnung verpassen.

⚖️ Risikowarnung

Automatisierte Handelssysteme bergen ein Verlustrisiko

Die Performance in der Vergangenheit ist KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse

Die Standardeinstellungen (15% Risiko) sind extrem aggressiv.

Handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können zu verlieren

Beginnen Sie immer mit einer minimalen Losgröße zur Überprüfung

🛠️ Informationen zur Unterstützung

Kompatible Version : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Getestete Umgebung : USDJPY M15

: USDJPY M15 Empfohlene Makler: Anbieter mit geringer Streuung und geringer Slippage

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per privater Nachricht nach dem Kauf.

📝 Update-Geschichte

v1.21 (Dezember 2025)

Optimierte "Goldene Einstellungen" als Standard integriert

Logik zur saisonalen Anpassung hinzugefügt

Verbesserter Spread-Filter-Mechanismus

Dieser EA nutzt statistische Preismuster, garantiert aber KEINE 100%ige Gewinnrate. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und verwenden Sie ihn nur nach vollständigem Verständnis.