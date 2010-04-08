Abiroid Volatility Cloud MT4

Merkmale auf einen Blick

  • Multi-Band-System: 4 Bänder über und unter einer Mittellinie, wodurch 9 verschiedene Schichten entstehen
  • ALMA-gestützte Mittellinie: Glatter, reaktionsschneller gleitender Durchschnitt, der Rauschen effektiv filtert
  • Volatilitätsbänder: Passt sich automatisch an die Marktvolatilität unter Verwendung der Standardabweichung an
  • Keltner-Kanal-Integration: Kombiniert ATR-basierte Kanäle mit der Standardabweichung für eine robuste Bandplatzierung
  • Alarmsystem: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Kurs die wichtigsten Bande durchbricht


Lesen Sie die Details mit Screenshots im Blogpost:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766504


Dies ist nur eine MT4-Version. Um die MT5-Version zu erhalten, gehen Sie hier:

https://www.mql5.com/en/market/product/159769/

Weitere Produkte dieses Autors
Abiroid Nadaraya Watson Envelope MT5
Abir Pathak
Indikatoren
Über: Der Nadaraya-Watson Envelope ist ein hochentwickelter und dennoch praktischer technischer Indikator, der Händlern hilft, überkaufte und überverkaufte Zustände mit Hilfe fortschrittlicher Kernel-Regressionsmethoden zu erkennen. Dies ist nur die MT5-Version. Für die MT4 Version gehen Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/158640/ Hauptmerkmale ATR-basierte Bänder: Drei obere und drei untere Bänder bieten abgestufte überkaufte/überverkaufte Zonen Logarithmische Skalenberechnung
FREE
Abiroid Iterative Gaussian Channel MT5
Abir Pathak
Indikatoren
Ausführlicher Blogpost: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378 Wesentliche Merkmale Adaptive obere/untere Bänder Glatte Mittellinie Anpassbare Länge (Empfindlichkeit) Non-Repainting (nur der aktuell laufende Balken wird alle "Refresh After Ticks" Anzahl von Ticks aktualisiert) Mehrere Preisquellen - Wählen Sie aus Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted Close Komponenten: Die Basislinie Die glatte Mittellinie stellt den gewichteten Durchschnitt des Preises dar. Stellen Sie sic
FREE
TDI Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (9)
Indikatoren
TDI Multi Timeframe Scanner: Dieser Dashboard-Indikator verwendet den TDI-Indikator (Trader's Dynamic Index), um die besten Trades zu finden. Lesen Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758252 Zusätzliche Indikatoren sind auch im obigen Beitrag verfügbar. Checks für: - SharkFin-Muster Kostenloser Indikator für SharkFin: https://www.mql5.com/en/market/product/42405/ - TDI Trend: Starker/Schwacher Trend Auf/Ab - TDI-Signal: Stark/Mittel/Schwach Signal für
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.91 (22)
Indikatoren
Ein Fibonacci-Indikator lässt sich am besten mit anderen Indikatoren wie Pivots, Support/Resistance usw. kombinieren. Der Kurs neigt dazu, Fibo-Ebenen als Unterstützungs- oder Widerstandslinien zu nutzen. Dieser Indikator ist also sehr nützlich, um zu wissen, wann der Kurs umkehren könnte, oder ob der Kurs den Trend fortsetzen könnte, wenn ein Niveau überschritten wird. Auch um die besten Take-Profit- und Stop-Loss-Linien zu finden. Verwenden Sie den Fibo-Indikator nicht allein für den Handel, d
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der GMMA-Strategie von Guppy. Er zeigt Pfeile an, wenn sich GMMA-Linien nach oben oder unten kreuzen. Um diesen Indikator zu nutzen und Warnungen für mehrere Zeitrahmen und mehrere Paare zu erhalten, können Sie die Demo dieses GMMA Trend Scanner Indikators ausprobieren: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 Über GMMA in Kürze: GMMA versucht, Trends zu erkennen, indem er zwei Gruppen von gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Zeiträumen kombiniert: Di
FREE
Best Heiken Ashi VQZZ System
Abir Pathak
4.8 (10)
Indikatoren
So verwenden Sie In diesem Beitrag finden Sie eine detaillierte Beschreibung über Alle Indikator-Extras und Vorlagen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 The Best Heiken Ashi System ist ein einfaches Handelssystem für den Handel basiert nur zwei Indikatoren für Signale zu generieren: Heiken Ashi geglättet und Vqzz Indikator Multi-Timeframe. Das System wurde für Scalping und Daytrading erstellt, kann aber auch für höhere Zeitrahmen konfiguriert werden. Wie bereits erwähnt, ist das Handel
FREE
Ichimoku Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.75 (16)
Indikatoren
Das Dashboard verwendet die Ichimoku-Strategie, um die besten Trades zu finden. Erhalten Sie zusätzliche Indikatoren/Vorlagen: Und lesen Sie mehr über die detaillierte Produktbeschreibung und Verwendung hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747457 Lesen Sie mehr über Scanner Common Features im Detail hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Merkmale: Preis-Kumo-Ausbruch Tenkan-Kijun-Kreuzung Chikou/CLoud und Chikou/Preis Unterstützung/Widerstand (SR-SS oder SR-NRTR) Stochastik OB/OS
Semafor 3LZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (8)
Indikatoren
3 Level ZZ Semafor Scanner: Dies ist ein Dashboard-Indikator, der den 3LZZ-Indikator im Hintergrund verwendet, um Semafors zu finden. Er gibt den Semafors3 den Vorrang, weil sie ein starkes Signal angeben. Also, auch wenn es ein Sem1 oder 2 auf der aktuellen Bar, und wenn Sem3 war innerhalb "Check Previous Bars für Sem 3". Dann wird stattdessen Sem3 angezeigt. Lesen Sie darüber in einem ausführlichen Beitrag: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758250 Und holen Sie sich alle zusätzlichen Indika
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indikatoren
Dies ist ein Sharkfin Arrows Indikator. Ausführliche Erklärung und TDI-Extras: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 Über: Dieser Indikator findet das Shark Fin Pattern. Er zeigt einen Pfeil
FREE
Abiroid Range Filtered Trend Signals MT5
Abir Pathak
Indikatoren
Lesen Sie den ausführlichen Blogpost mit Screenshots hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764306 Hinweis: Dies ist nur die MT5-Version. Die MT4-Version ist hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/149941 Merkmale Kalman-Glättung zur Reduzierung des Marktrauschens. Supertrend-Bänder für die Trendrichtung. Farbcodierte Punkte und Pfeile für schnelles Ablesen. Pfeilsignale für die Trendfortsetzung. Warnungen für Trendwechsel. Einstellbare Eingänge für verschiedene Stile. Wie z
Abiroid GMMA Trend Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.5 (4)
Indikatoren
Merkmale: - Aktueller TF GMMA Cross und Trend (Obligatorischer Check.. G-Up/G-Down) - HTF GMMA Trend Check (optional.. schräger Pfeil) - TDI oder NRTR Trend Check (Optional.. Diamant) Lesen Sie den Beitrag für eine detaillierte Beschreibung und das Herunterladen von zusätzlichen Indikatoren: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758264 Scanner: Dies ist ein Dashboard-Scanner zum Auffinden guter Trades unter Verwendung der GMMA-Methode als Basis und der TDI-Methode zur Trendüberprüfung. Alle Scha
EMA Multi meter
Abir Pathak
4.92 (13)
Indikatoren
Wie der Indikator funktioniert: Dies ist ein Multi-Zeitrahmen-MA-Multimeter-Indikator, der untersucht, ob der Preis über oder unter einem bestimmten EMA-Bereich liegt und rote/grüne/gelbe Signale anzeigt. Rot: Preis unterhalb des EMA-Bereichs Grün: Kurs oberhalb der Spanne Gelb: Preis innerhalb der Spanne Indikator-Eigenschaften: EMA-Einstellungen: - Die Standardperiode ist 200. Sie können alle MA-Einstellungen wie Zeitraum, MA-Methode (SMA, EMA usw.) oder angewandter MA-Kurs (Close, Open usw.)
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Merkmale: 1- Erhalten Sie OB/OS Levels von Golden MA Levels 2- Warten Sie auf Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Sollte der Preis das Mid Level in früheren Bars kreuzen 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked zur Überprüfung des Auf-/Abwärtstrends für die aktuelle TF 6- Optional: NRTR höhere Zeitrahmen ausgerichtet Check Detaillierter Blogbeitrag erklärt: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels mit Puffern sind hier verfügbar: Golden MA Levels Indika
FREE
Abiroid MA Stack
Abir Pathak
4.5 (4)
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt Rainbow Stack: Kostenlos: Einzelne Währung & einzelner Zeitrahmen MA Stack Sehr nützlich für die Suche nach aktuellen Trends und Trends in höheren Zeitrahmen. Am besten geeignet für langfristiges trendbasiertes Trading. Verwenden Sie weniger MAs für schnelles Scalping. Und nicht geeignet bei geringer Volatilität. Nur bei hoher Volatilität und stabilen Trendmärkten verwenden. Verwenden Sie dies, um Ihre bestehenden trendbasierten Strategien zu verbessern und die besten Tre
FREE
Abiroid Slope MA
Abir Pathak
4.67 (3)
Indikatoren
Eigenschaften: - Steigung des gleitenden Durchschnitts für maximal vergangene Balken - Periode der Neigung - Schwellenwerte für die Steigung - Mehrere Slope-Typ-Optionen - Visuelle Darstellung der Steigung als Histogramm - Info-Panel anzeigen/ausblenden Neigungsberechnungen und -typen: Der Neigungswert wird anhand der Neigungsperiode berechnet. Angenommen, die Periode ist 5, dann wird der MA-Wert für Balken (x) und Balken (x+5) geprüft. Und findet den Steigungswinkel zwischen ihnen. Eine ausf
FREE
Abiroid Simple Semafor Scanner
Abir Pathak
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung Dieser Scanner verwendet 3LZZ TRO ex4 und scannt nach Semafors bei gegebener "Shift"-Leiste. Detaillierte Einstellungen des Scanners: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Andere Einstellungen: Zeiträume für Semafor 1,2,3 einstellen Alarme ein/aus für Semafor 1,2,3 einstellen Verschiebebalken (Balken, an dem Semafor gescannt wird) Refresh After Ticks (Anzahl der Ticks, nach denen der Strich aufgefrischt wird) Dieser Scanner ist eine ziemlich vereinfachte Version. Eine ausführl
FREE
Abiroid Slopes Histogram
Abir Pathak
Indikatoren
Mit dem Abiroid Multi Slope-Indikator können Sie für jede Linie eines beliebigen Indikators ein Slope-Histogramm berechnen . Histogram is for 1 slope line only, but slope values can be calculated for 3 lines total. Um mehrere Histogramme zu erhalten, fügen Sie so viele Slope-Indikatoren für benutzerdefinierte Indikatoren hinzu, wie Sie möchten. Sie müssen nur den Namen des Indikators, den Pufferwert, die Periode der Steigung und die maximale Anzahl der zurückliegenden Balken angeben. Standardmäß
FREE
Abiroid Extreme TMA System Arrows Indicator
Abir Pathak
4.33 (3)
Indikatoren
Extreme TMA System mit Pfeilindikator Und Buy/Sell Boxen mit Take Profit & Stop Loss Dies ist ein auf dem Extreme TMA System basierender Indikator ohne Pfeile. Er zeigt TMA-Kreuzsignale und die besten KAUF/VERKAUF-Signale an. Zusammen mit dem am besten vorhergesagten TakeProfit. Und StopLoss basierend auf dem TakeProfit-Verhältnis. Bitte beachten Sie: Dies ist ein reiner Pfeil-Indikator. Das Dashboard ist hier separat erhältlich: https://www.mql5.com/en/market/product/44825 Über den Indikato
Abiroid Extreme TMA System Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (6)
Indikatoren
Dieses Scanner Dashboard verwendet den Extreme TMA System Arrows Indicator, um gute KAUF/VERKAUF-Signale anzuzeigen. Dieses Produkt enthält nur das Dashboard. Es enthält nicht den Abiroid_Arrow_Extreme_TMA.ex4 Indikator. Der Arrows-Indikator ist nicht erforderlich, damit das Dashboard funktioniert. Um Pfeile zu sehen, können Sie die Pfeile Indikator separat kaufen, wenn Sie möchten: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/44822 Dash zeigt die Steigungen für aktuelle und höhere Zeitrahmen. - Di
Best Heiken Ashi VQZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (1)
Indikatoren
Scanner Dashboard für Best Heiken Ashi VQZZ Arrows Indicator hier: https://www.mql5.com/en/market/product/45900 Schauen Sie sich diesen Beitrag für eine detaillierte Beschreibung der Verwendung an Alle Indikator-Extras und Vorlagen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 Please note that if you are using too many pairs/timeframes, then VQZZ calculations might slow down the dashboard. Achten Sie also darauf, nicht zu viele VQZZ Higher timeframes zu verwenden, wenn Sie zu viele Paare verwenden
Abiroid ProfitPercent Arrows Stoch Ichimoku
Abir Pathak
Indikatoren
Abiroid Profit Percent Serie 1: Pfeil-Indikator Stochastic Ichimoku mit ATR Holen Sie sich den Scanner kostenlos. Für die Gewinnprozente für mehrere Timeframes und mehrere Paare. Und lesen Sie die detaillierte Beschreibung dieses Indikators und aller Einstellungen hier. Und erhalten Sie zusätzliche Indikatoren, Templates und Einstellungen zum Download: https://abiroid.com/product/profit-percent-stoch-ichimoku-with-atr Sehen Sie sich das Tutorial-Video hier an: https://youtu.be/C45-9kWPE2Q Üb
Abiroid ProfitPercent Arrows MA Confluence
Abir Pathak
5 (1)
Indikatoren
Gewinnprozent Serie 2 Das Scanner-Dashboard ist hier ( kostenlos) erhältlich: Und lesen Sie detaillierte Informationen über MA Confluence hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747474 Hier ist ein Beitrag über gemeinsame Einstellungen für alle Profit Percent Series Indikatoren: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Strategie: Hauptsignalindikatoren (einer davon): MA Cross (eingebaut) oder Hull, OBV Cross, Heiken Ashi Cross Validierungsindikatoren (vorzugsweise weniger als 3): OBV (mit
Abiroid COG Slope
Abir Pathak
Indikatoren
Dies ist ein Neigungsindikator für den COG (Center of Gravity) Indikator. Laden Sie zusätzliche COG-Indikatoren herunter und lesen Sie die detaillierte Beschreibung und Strategie hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759120 Beschreibung: Sie können den Slope Threshold einstellen, um erhöhte Kauf-/Verkaufsniveaus anzuzeigen. Im obigen Bild ist der Threshold auf 0 gesetzt, daher sind alle Bullish Slope grün und Bearish ist rot. Angenommen, wir setzen den Schwellenwert auf -10 und 10, dann erh
Abiroid Sway COG Arrow
Abir Pathak
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den Center of Gravity (COG) Indikator, um die besten Trades zu finden. Es handelt sich um einen reversal-basierten Swing-Indikator, der einen Arrows-Indikator enthält . Diesen können Sie hier im Metatrader Market kaufen. In diesem Blogbeitrag finden Sie eine ausführliche Anleitung und Links zu kostenlosen Scannern: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758262 Scanner needs this arrows indicator in same directory to run Kopieren Sie den Scanner ex4 in denselben Ordner
Abiroid Darvas Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Diese Strategie ist am besten für den trendbasierten Handel geeignet. Während der Markt im Trend ist, macht der Preis noch kleinere Bereiche. Darvas-Boxen zeigen Ausbrüche aus diesen kleinen Bereichen, während sie immer noch dem ursprünglichen Markttrend folgen. Detaillierte Beschreibung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747919 Merkmale: Darvas - Prüfen Sie den Ausbruch aus der Darvas-Box - Prüfen Sie, ob der Kurs über/unter dem MA liegt oder ob die Darvas-Box den MA überschritten hat - Min.
Abiroid EMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Free scanner available here: https://abiroid.com/product/abiroid-ema-scalper Grundlegende Strategie: 1: MA Crossover Pfeil nach oben/unten (obligatorische Prüfung) Optionale Überprüfungen: 2: Wenn NRTR Check On (Optional): Für BUY: Prüfen, ob NRTR blau und für SELL: NRTR rot Wenn NRTR Shadow Distance On (Optional): Prüfen Sie den Preis für 'x' Bars zurück: im Schattenabstand (ATR-Multiplikatorabstand) von der NRTR-Linie. 3: Falls hohes Volumen: Ein: Prüfen Sie, ob High Volume oder Medium (fall
Abiroid Support Resistance Scanner
Abir Pathak
5 (3)
Indikatoren
Dies ist ein Multi-Currency Multi-Timeframe Support/Resistance Scanner Dashboard für die Metatrader 4 (MT4) Plattform. Erhalten Sie alle Extras und laden Sie die kostenlose Demo hier herunter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760210 Lesen Sie die detaillierte Beschreibung im obigen Beitrag. Und holen Sie sich den SR Indikator für individuelle Charts. Merkmale: Scannen von Support/Resistance-Zonen (auch Angebots-/Nachfragezonen genannt) Zeigt eine Warnung an, wenn der Preis innerhalb dieser
Abiroid Donchian Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Diese Strategie ist für Scalping und binäre Optionen mit kleinen Zeitrahmen geeignet. Beste Zeitrahmen: M5,M15,M30 Der M1-Zeitrahmen ist zu unberechenbar. Seien Sie also vorsichtig damit. Lesen Sie die detaillierte Beschreibung und erhalten Sie alle: - Kostenlose Demo - Kostenloser Scanner - Extra Indikatoren ex4 Dateien von https://abiroid.com/product/abiroid-donchian-scanner-and-arrows Arrows Demo only works in strategy tester. So, Arrows Demo won't work with the free scanner. Der Scanner be
Abiroid Halftrend Scanner
Abir Pathak
5 (5)
Indikatoren
Lesen Sie die detaillierte Beschreibung und erhalten Sie eine kostenlose Demo und zusätzliche Indikatoren: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/758610 Merkmale: Halftrend-Pfeil-Scan: Scannen Sie Max Past Bars nach Halftrend-Pfeilen. Zeigt an, wie viele Bars zurück der Pfeil in einer Klammer auftrat. Alarme für zurückliegende Balken: Anzahl der zurückliegenden Bars, für die der Scanner Alarme sendet Halftrend HTF Align: Scannt höhere Zeitrahmen auf die Trendrichtung des Halftrend-Indikators und
Abiroid Supertrend Scanner
Abir Pathak
Indikatoren
Lesen Sie die ausführliche Beschreibung und die zusätzlichen Indikatoren: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758622 Dieses Supertrend Dashboard ist ein Multi-Währungs- und Multi-Timeframe Dashboard, das Signale gibt, wenn der Supertrend seine Trendrichtung ändert. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um ein vollständiges Handelssystem handelt. Es wird Ihnen helfen, erste Supertrend-Signale und höhere Zeitrahmen-Trendausrichtungen zu erhalten. Und es soll mit Ihren eigenen Supertrend-Strategie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension