Abiroid Volatility Cloud MT4
- Indicadores
- Abir Pathak
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Características
- Sistema multibanda: 4 bandas por encima y por debajo de una línea central, creando 9 capas distintas
- Línea central basada en ALMA: Media móvil suave y sensible que filtra eficazmente el ruido
- Bandas de volatilidad: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando la desviación estándar
- Integración de canales Keltner: Combina los canales basados en ATR con la desviación estándar para una colocación sólida de las bandas
- Sistema de alertas: Recibe notificaciones cuando el precio cruza los niveles clave de las bandas
Lea en detalle con capturas de pantalla en blogpost:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766504
Esta es una versión MT4 solamente. Para obtener la versión MT5 ir aquí: