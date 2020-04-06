Apex Predator X

🎯 ¿Qué hace este EA?

Apex Predator - Estrategia de Gap-Fill del lunes para la corrección de la volatilidad del fin de semana

Apex Predator es un sistema de trading automatizado que explota un fenómeno bien conocido: "los gaps de precios que se producen en la apertura del mercado del lunes (la diferencia entre el cierre del viernes y la apertura del lunes) tienden a revertir."

Explicación sencilla

Durante el fin de semana, cuando los mercados están cerrados, se producen diversos acontecimientos mundiales. Cuando los mercados abren el lunes por la mañana, los precios suelen moverse significativamente. Sin embargo, con frecuencia "corrigen" y vuelven más cerca del precio de cierre del viernes cuando los operadores se dan cuenta de que el movimiento inicial fue excesivo. Este EA aprovecha ese movimiento de "reversión".

⚠️ AVISO CRÍTICO (Por favor, lea antes de usar)

Este EA es sólo para USDJPY

NO funcionará en otros pares de divisas. Esto es intencional, no un error.

Es posible que vea mensajes como "no se puede operar en EURUSD o XAUUSD" en el sistema de validación de MQL5. Esto es normal. He aquí por qué:

Optimizado para USDJPY: El algoritmo está específicamente ajustado a los patrones de liquidez únicos del yen japonés. Característica de seguridad: El EA bloquea automáticamente la ejecución en pares de divisas no probados para evitar un mal funcionamiento. Configuración recomendada: USDJPY en M15 (15 minutos) SOLO

Advertencia de nivel de riesgo

La configuración por defecto es AGRESIVA. Los principiantes DEBEN cambiar estos ajustes.

Configuración por defecto: Arriesga el 15% del saldo de la cuenta por operación ⚠️ Esto es EXTREMADAMENTE ALTO RIESGO ⚠️ Las pérdidas consecutivas pueden agotar rápidamente su cuenta.

defecto: Arriesga el 15% del saldo de la cuenta por operación Recomendación para principiantes : Cambie Risk_Percentage a: 1-3% Pruebe siempre con pequeñas cantidades primero

:

📊 Cómo funciona la lógica

1. Momento de entrada (inicio de la operación)

El EA sólo opera los lunes por la mañana cuando se cumplen TODAS estas condiciones:

Han pasado 15 minutos desde la apertura del mercado (esperando la estabilización del spread)

La diferencia entre el cierre del viernes y el precio actual es de 5-25 Pips Por debajo de 5 Pips = Demasiado pequeño para una ejecución rentable Por encima de 25 Pips = Demasiado arriesgado, posible continuación de la tendencia

Spread es de 5 Pips o menos (entorno de bajo coste de transacción)

2. Momento de salida (cierre de la operación)

Tres mecanismos automáticos de salida:

Take Profit: Se cierra automáticamente cuando se alcanza el objetivo de beneficios Stop Loss: Limita las pérdidas si el precio se mueve en contra de la posición Punto de equilibrio: Cuando el beneficio alcanza el 50% del objetivo, el stop loss se desplaza al precio de entrada (sin riesgo)

3. Características especiales de protección

Ajuste estacional : Reduce automáticamente el riesgo al 80% durante el verano/invierno (menores volúmenes de negociación).

: Reduce automáticamente el riesgo al 80% durante el verano/invierno (menores volúmenes de negociación). Trailing Stop: Bloquea los beneficios al tiempo que permite mayores ganancias cuando el precio se mueve favorablemente.

📈 Resultados de Backtest (Verificación de Datos Históricos)

Periodo: [Por favor, especifique aquí su periodo de backtest] Par de divisas: USDJPY Marco temporal: M15

Factor de ganancia : 2,78 (Bueno = 2,0 o superior)

: 2,78 (Bueno = 2,0 o superior) Tasa de Ganancias : 81.36%

: 81.36% Total de operaciones : [Especifique]

: [Especifique] Reducción máxima: [Especifique]

⚠️ Importante: Los resultados de las pruebas retrospectivas se basan en datos históricos. NO garantizan beneficios futuros.

🔧 Ajustes recomendados y guía de uso

Configuración para principiantes



Par de divisas: USDJPY

Plazo: M15 Tipo de cuenta: Cuenta de bajo spread (ECN recomendado) 【Parameters】 Risk_Percentage: 1-3% (DEBE cambiar de 15% por defecto) Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15

Configuración Intermedia

Para operadores que entienden los riesgos, ajustes dentro de estos rangos:

Porcentaje_de_riesgo: 5-10

Multiplicador_de_ganancias: 1.5-2.0

Multiplicador Stop_Loss: 2,0-2,5

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Por qué no funciona en EURUSD o Oro?

R: Este EA está diseñado específicamente para el "patrón de comportamiento de precios del USDJPY del lunes por la mañana". Otros pares de divisas no exhiben el mismo patrón, por lo que las operaciones se bloquean intencionalmente para evitar pérdidas.

P2: ¿Opera todos los lunes?

R: No. Sólo opera cuando se cumplen determinadas condiciones (gap de 5-25 Pips, spread bajo, etc.). Incluso los lunes, si las condiciones no son favorables, permanece inactivo.

P3: ¿Puedo probarlo en una cuenta demo?

R: Sí, DEBE probarlo primero en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

P4: ¿Necesito un VPS (Servidor Privado Virtual)?

R: Recomendado. Un entorno 24/7 le asegura que no perderá oportunidades de trading en la apertura del mercado del lunes.

⚖️ Advertencia de riesgo

Los sistemas de trading automatizados conllevan riesgo de pérdida

Rentabilidades pasadas NO garantizan resultados futuros

La configuración por defecto (15% de riesgo) es extremadamente agresiva.

Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder

Comience siempre con el tamaño de lote mínimo para la verificación

🛠️ Información de soporte

Versión compatible : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Entorno probado : USDJPY M15

: USDJPY M15 Brokers recomendados: Proveedores de bajo spread y bajo deslizamiento

Si tiene preguntas, póngase en contacto a través de mensaje privado después de la compra.

📝 Historial de actualizaciones

v1.21 (diciembre 2025)

Integrados los "ajustes dorados" optimizados por defecto

Añadida la lógica de ajuste estacional

Mecanismo de filtro de dispersión mejorado

Este EA utiliza patrones estadísticos de precios pero NO garantiza una tasa de ganancias del 100%. Practique siempre una gestión adecuada del riesgo y utilícelo sólo después de haberlo entendido completamente.