🎯 このEAは何をするのか？

Apex Predator - 週末ボラリティの価格調整を狙う週明け専用EA

Apex Predatorは、「週明けに発生する価格のギャップ（週末と週明けの価格差）が元に戻る」という現象を利用した自動売買システムです。

わかりやすい例え

週末に市場が閉まっている間、世界では様々なニュースが発生します。月曜の朝、市場が開くと価格が大きく動くことがありますが、その後「やっぱり行き過ぎた」と判断されて、金曜日の終値あたりに戻ることがよくあります。このEAは、その「戻り」を狙います。

⚠️ 重要な注意事項（必ずお読みください）

このEAは「USDJPY（ドル円）専用」です

他の通貨ペアでは動作しません。これは故障ではなく、意図的な設計です。

MQL5のバリデーションシステムで「EURUSDやXAUUSDで取引がない」というメッセージが表示されることがありますが、これは正常です。理由：

ドル円専用に最適化: 日本円特有の流動性パターンに合わせて調整されています 安全装置: 検証されていない通貨ペアで誤動作しないよう、プログラム内部で自動的にブロックします 推奨環境: USDJPY、M15（15分足）でのみ使用してください

リスクレベルについて

デフォルト設定は「攻撃的」です。初心者の方は必ず設定を変更してください。

デフォルト設定 : 1回の取引で口座資金の15%をリスクにさらします ⚠️ これは非常に高いリスクです ⚠️ 連続で負けると資金が急速に減少します

: 1回の取引で口座資金の15%をリスクにさらします 初心者推奨設定 : Risk_Percentage: 1-3% に変更 まずは少額で動作を確認してください

:

📊 ロジックの仕組み

1. エントリー（取引開始）のタイミング

月曜日の朝、以下の条件がすべて揃った時だけ取引します：

市場オープンから15分経過（スプレッドが安定するのを待つ）

金曜日の終値と現在価格の差が 5～25 Pips の範囲 5 Pips未満 = 小さすぎて利益が出ない 25 Pips超 = 大きすぎてリスクが高い

の範囲 スプレッドが5 Pips以下（取引コストが低い状態）

2. 決済（取引終了）のタイミング

3つの自動決済機能：

利益確定: 目標利益に到達したら自動的に決済 損切り: 予想と逆に動いた場合、損失を限定 ブレークイーブン: 利益が目標の50%に達したら、損切りラインを建値（±0）に移動

3. 特殊な保護機能

季節調整 : 夏・冬は取引量が減るため、自動的にリスクを80%に縮小

: 夏・冬は取引量が減るため、自動的にリスクを80%に縮小 トレーリングストップ: 利益が伸びている時、自動的に利益を確保しながら追従

📈 バックテスト実績（過去データでの検証結果）

期間: [ここにバックテスト期間を記載してください] 通貨ペア: USDJPY 時間足: M15

プロフィットファクター : 2.78（良い = 2.0以上）

: 2.78（良い = 2.0以上） 勝率 : 81.36%

: 81.36% 総取引回数 : [ここに記載]

: [ここに記載] 最大ドローダウン: [ここに記載]

※重要: バックテストの結果は過去のデータです。将来の利益を保証するものではありません。

🔧 推奨設定と使い方

初心者向け設定



通貨ペア: USDJPY

時間足: M15 口座タイプ: 低スプレッド口座（ECN推奨） 【パラメーター】 Risk_Percentage: 1-3%（デフォルト15%から変更必須） Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15

中級者向け設定

リスクを理解した上で、以下の範囲で調整可能：

Risk_Percentage: 5-10%

Take_Profit_Multiplier: 1.5-2.0

Stop_Loss_Multiplier: 2.0-2.5

❓ よくある質問

Q1: なぜEURUSDやゴールドでは動かないのですか？

A: このEAは「ドル円の月曜朝の値動きパターン」専用に設計されています。他の通貨ペアでは、同じパターンが発生しないため、意図的に取引をブロックしています。

Q2: 毎週取引しますか？

A: いいえ。条件（5-25 Pipsのギャップ、低スプレッドなど）が揃った時だけ取引します。月曜日でも条件が合わなければ何もしません。

Q3: デモ口座で試せますか？

A: はい、必ずデモ口座で動作を確認してから、リアル口座で使用してください。

Q4: VPS（仮想専用サーバー）は必要ですか？

A: 推奨します。週初めの取引チャンスを逃さないため、24時間稼働できる環境が理想的です。

⚖️ リスク警告

自動売買システムは損失のリスクを伴います

過去の成績は将来の利益を保証しません

初期設定（15%リスク）は非常に攻撃的です

必ず余剰資金で運用してください

最初は最小ロットで動作確認してください

🛠️ サポート情報

対応バージョン : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 検証環境 : USDJPY M15

: USDJPY M15 推奨ブローカー: 低スプレッド、スリッページの少ない業者

質問がある場合は、購入後のプライベートメッセージでお問い合わせください。

📝 更新履歴

v1.21 (2025年12月)

黄金設定をデフォルト設定として組み込み

季節調整ロジックの追加

スプレッドフィルター強化

このEAは、統計的な価格パターンを利用しますが、100%の勝率を保証するものではありません。必ずリスク管理を行い、理解した上でご使用ください。