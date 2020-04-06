Apex Predator X

Apex Predator - 週末ボラリティの価格調整を狙う週明け専用EA

🎯 このEAは何をするのか？

Apex Predatorは、「週明けに発生する価格のギャップ（週末と週明けの価格差）が元に戻る」という現象を利用した自動売買システムです。

わかりやすい例え

週末に市場が閉まっている間、世界では様々なニュースが発生します。月曜の朝、市場が開くと価格が大きく動くことがありますが、その後「やっぱり行き過ぎた」と判断されて、金曜日の終値あたりに戻ることがよくあります。このEAは、その「戻り」を狙います。

⚠️ 重要な注意事項（必ずお読みください）

このEAは「USDJPY（ドル円）専用」です

他の通貨ペアでは動作しません。これは故障ではなく、意図的な設計です。

MQL5のバリデーションシステムで「EURUSDやXAUUSDで取引がない」というメッセージが表示されることがありますが、これは正常です。理由：

  1. ドル円専用に最適化: 日本円特有の流動性パターンに合わせて調整されています
  2. 安全装置: 検証されていない通貨ペアで誤動作しないよう、プログラム内部で自動的にブロックします
  3. 推奨環境: USDJPY、M15（15分足）でのみ使用してください

リスクレベルについて

デフォルト設定は「攻撃的」です。初心者の方は必ず設定を変更してください。

  • デフォルト設定: 1回の取引で口座資金の15%をリスクにさらします
    • ⚠️ これは非常に高いリスクです
    • ⚠️ 連続で負けると資金が急速に減少します
  • 初心者推奨設定:
    • Risk_Percentage: 1-3% に変更
    • まずは少額で動作を確認してください

📊 ロジックの仕組み

1. エントリー（取引開始）のタイミング

月曜日の朝、以下の条件がすべて揃った時だけ取引します

  • 市場オープンから15分経過（スプレッドが安定するのを待つ）
  • 金曜日の終値と現在価格の差が 5～25 Pips の範囲
    • 5 Pips未満 = 小さすぎて利益が出ない
    • 25 Pips超 = 大きすぎてリスクが高い
  • スプレッドが5 Pips以下（取引コストが低い状態）

2. 決済（取引終了）のタイミング

3つの自動決済機能

  1. 利益確定: 目標利益に到達したら自動的に決済
  2. 損切り: 予想と逆に動いた場合、損失を限定
  3. ブレークイーブン: 利益が目標の50%に達したら、損切りラインを建値（±0）に移動

3. 特殊な保護機能

  • 季節調整: 夏・冬は取引量が減るため、自動的にリスクを80%に縮小
  • トレーリングストップ: 利益が伸びている時、自動的に利益を確保しながら追従

📈 バックテスト実績（過去データでの検証結果）

期間: [ここにバックテスト期間を記載してください] 通貨ペア: USDJPY 時間足: M15

  • プロフィットファクター: 2.78（良い = 2.0以上）
  • 勝率: 81.36%
  • 総取引回数: [ここに記載]
  • 最大ドローダウン: [ここに記載]

※重要: バックテストの結果は過去のデータです。将来の利益を保証するものではありません。

🔧 推奨設定と使い方

初心者向け設定

通貨ペア: USDJPY

時間足: M15 口座タイプ: 低スプレッド口座（ECN推奨） 【パラメーター】 Risk_Percentage: 1-3%（デフォルト15%から変更必須） Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15

中級者向け設定

リスクを理解した上で、以下の範囲で調整可能：

  • Risk_Percentage: 5-10%
  • Take_Profit_Multiplier: 1.5-2.0
  • Stop_Loss_Multiplier: 2.0-2.5

❓ よくある質問

Q1: なぜEURUSDやゴールドでは動かないのですか？

A: このEAは「ドル円の月曜朝の値動きパターン」専用に設計されています。他の通貨ペアでは、同じパターンが発生しないため、意図的に取引をブロックしています。

Q2: 毎週取引しますか？

A: いいえ。条件（5-25 Pipsのギャップ、低スプレッドなど）が揃った時だけ取引します。月曜日でも条件が合わなければ何もしません。

Q3: デモ口座で試せますか？

A: はい、必ずデモ口座で動作を確認してから、リアル口座で使用してください。

Q4: VPS（仮想専用サーバー）は必要ですか？

A: 推奨します。週初めの取引チャンスを逃さないため、24時間稼働できる環境が理想的です。

⚖️ リスク警告

自動売買システムは損失のリスクを伴います

  • 過去の成績は将来の利益を保証しません
  • 初期設定（15%リスク）は非常に攻撃的です
  • 必ず余剰資金で運用してください
  • 最初は最小ロットで動作確認してください

🛠️ サポート情報

  • 対応バージョン: MetaTrader 5
  • 検証環境: USDJPY M15
  • 推奨ブローカー: 低スプレッド、スリッページの少ない業者

質問がある場合は、購入後のプライベートメッセージでお問い合わせください。

📝 更新履歴

v1.21 (2025年12月)

  • 黄金設定をデフォルト設定として組み込み
  • 季節調整ロジックの追加
  • スプレッドフィルター強化

このEAは、統計的な価格パターンを利用しますが、100%の勝率を保証するものではありません。必ずリスク管理を行い、理解した上でご使用ください。


おすすめのプロダクト
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
エキスパート
DoubleOBはEUR/USD M5を取引するために設計された自動EAです。オーダーブロック、ダイナミックエグジット、トレーリングストップを使用し、高度なリスク管理を行います。安全で安定したスキャルピングに最適です。最適化とVPSに対応。 EUR/USD (M5) 用に最適化 高度にカスタマイズ可能なパラメーター Order Blocks and FVGs detection ピボットポイントによるダイナミックTP/SL管理 Automatic Trail Stop & Break Even Hourly session filtering Built-in daily risk management. 含まれるツールとパラメータ 時間単位の設定（StartHour / EndHour） セッション終了時の取引終了 カスタマイズ可能なバッチ ダイナミックエグジット (UseDynamicExits) PivotPeriodForTP と SL の使用 (PivotPeriodForTP, PivotPeriodForSL) オーダーブロックの設定 柔軟な FV
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
エキスパート
Robot that I built exclusively for use on XAUUSD. It should be use with ECN accounts with low spreads (Vantage good). The robot looks for volume and price action momentum, searching for signals for buy or sell movements. I use with a ladder system. There are days when he makes many trades, days when he makes few trades, and there may be days when he makes no trades at all. It depends a lot on the "activity" of the market. You can check MYFXBOOK. IF YOU BUY, PLEASE CONTACT ME FOR THE CORRECT SET
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Nova DCA Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
エキスパート
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FREE
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
エキスパート
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
エキスパート
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
BandPulse
Lee Han Su
4 (2)
エキスパート
BandPulse is a powerful trading expert that combines Martingale, Hedging, and Scalping strategies, simplifying the management of trading complexities. This EA uses advanced algorithms to maximize the strengths of each strategy while meticulously managing risks. The balance-based risk management feature provides users with safety, and when used in conjunction with IAMFX-Agent , it can achieve both risk management and profit maximization. This combination is designed to offer users the best pos
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
GU Martingale
Quang Dang Tong
エキスパート
Description - GUMartingale is a trading bot designed for the GBPUSD currency pair, employing a Martingale algorithm. It operates based on entry conditions determined by MA, Stochastic, MACD indicators, and the Nadaraya Watson Envelope. - Unlike other bots using similar algorithms, GUMartingale is meticulously calculated and optimized with a focus on ensuring both safety and stable profit performance. It excludes volatility by economic calendars,  avoiding trading on days with major events that
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
エキスパート
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
エキスパート
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
エキスパート
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
エキスパート
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
エキスパート
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
エキスパート
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
エキスパート
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
RSI Trend Pro EA
Amine Khattouti
5 (1)
エキスパート
Overview The RSI TrendMaster EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It combines Relative Strength Index (RSI) momentum signals with a trend confirmation filter based on the Exponential Moving Average (EMA) . The Expert Advisor dynamically adjusts position size according to the selected risk percentage and calculates Stop Loss and Take Profit levels using the Average True Range (ATR) . This allows the system to adapt to changing market conditions
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
エキスパート
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
VeritasX
Daisuke Arimizu
エキスパート
Veritas-X for MT4 は、世界中のトレーダーが愛用するMetaTrader 4プラットフォーム向けに設計された、高度なクオンツ・トレーディングシステムです。グローバル市場の移行フェーズ（週明け）で発生する「構造的価格不連続性（週末の価格乖離・窓）」を、最新の数理モデルを用いて精密に攻略します。 ストラテジーの核心：クオンツ平均回帰 多くのリテール向けEAが遅行指標に頼る中、Veritas-Xは「クオンツ平均回帰（Quantum Mean Reversion）」の原則に基づき動作します。価格が機関投資家的均衡点から数学的に過剰に乖離した瞬間を特定し、均衡点への回帰（窓埋め）をスナイパーのような精度で捉えます。 3つの技術的柱 TEC (Temporal Equilibrium Correction) : 流動性の真空地帯が生み出す「異常始値点」を特定。外科手術のような精密さで、前週終値の均衡点への回帰を狙います。 Zスコア・フィルター : 価格変位の標準偏差を算出。変位がクリティカルなZスコア閾値に達した時のみ執行し、有意な市場アノマリーのみをターゲットにします。 タイ
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信