Apex Predator X
- エキスパート
- Daisuke Arimizu
- バージョン: 1.35
Apex Predator - 週末ボラリティの価格調整を狙う週明け専用EA
🎯 このEAは何をするのか？
Apex Predatorは、「週明けに発生する価格のギャップ（週末と週明けの価格差）が元に戻る」という現象を利用した自動売買システムです。
わかりやすい例え
週末に市場が閉まっている間、世界では様々なニュースが発生します。月曜の朝、市場が開くと価格が大きく動くことがありますが、その後「やっぱり行き過ぎた」と判断されて、金曜日の終値あたりに戻ることがよくあります。このEAは、その「戻り」を狙います。
⚠️ 重要な注意事項（必ずお読みください）
このEAは「USDJPY（ドル円）専用」です
他の通貨ペアでは動作しません。これは故障ではなく、意図的な設計です。
MQL5のバリデーションシステムで「EURUSDやXAUUSDで取引がない」というメッセージが表示されることがありますが、これは正常です。理由：
- ドル円専用に最適化: 日本円特有の流動性パターンに合わせて調整されています
- 安全装置: 検証されていない通貨ペアで誤動作しないよう、プログラム内部で自動的にブロックします
- 推奨環境: USDJPY、M15（15分足）でのみ使用してください
リスクレベルについて
デフォルト設定は「攻撃的」です。初心者の方は必ず設定を変更してください。
- デフォルト設定: 1回の取引で口座資金の15%をリスクにさらします
- ⚠️ これは非常に高いリスクです
- ⚠️ 連続で負けると資金が急速に減少します
- 初心者推奨設定:
- Risk_Percentage: 1-3% に変更
- まずは少額で動作を確認してください
📊 ロジックの仕組み
1. エントリー（取引開始）のタイミング
月曜日の朝、以下の条件がすべて揃った時だけ取引します：
- 市場オープンから15分経過（スプレッドが安定するのを待つ）
- 金曜日の終値と現在価格の差が 5～25 Pips の範囲
- 5 Pips未満 = 小さすぎて利益が出ない
- 25 Pips超 = 大きすぎてリスクが高い
- スプレッドが5 Pips以下（取引コストが低い状態）
2. 決済（取引終了）のタイミング
3つの自動決済機能：
- 利益確定: 目標利益に到達したら自動的に決済
- 損切り: 予想と逆に動いた場合、損失を限定
- ブレークイーブン: 利益が目標の50%に達したら、損切りラインを建値（±0）に移動
3. 特殊な保護機能
- 季節調整: 夏・冬は取引量が減るため、自動的にリスクを80%に縮小
- トレーリングストップ: 利益が伸びている時、自動的に利益を確保しながら追従
📈 バックテスト実績（過去データでの検証結果）
期間: [ここにバックテスト期間を記載してください] 通貨ペア: USDJPY 時間足: M15
- プロフィットファクター: 2.78（良い = 2.0以上）
- 勝率: 81.36%
- 総取引回数: [ここに記載]
- 最大ドローダウン: [ここに記載]
※重要: バックテストの結果は過去のデータです。将来の利益を保証するものではありません。
🔧 推奨設定と使い方
初心者向け設定
通貨ペア: USDJPY
時間足: M15 口座タイプ: 低スプレッド口座（ECN推奨） 【パラメーター】 Risk_Percentage: 1-3%（デフォルト15%から変更必須） Min_Gap_Pips: 5 Max_Gap_Pips: 25 Max_Spread_Pips: 5 Wait_Minutes_After_Open: 15
中級者向け設定
リスクを理解した上で、以下の範囲で調整可能：
- Risk_Percentage: 5-10%
- Take_Profit_Multiplier: 1.5-2.0
- Stop_Loss_Multiplier: 2.0-2.5
❓ よくある質問
Q1: なぜEURUSDやゴールドでは動かないのですか？
A: このEAは「ドル円の月曜朝の値動きパターン」専用に設計されています。他の通貨ペアでは、同じパターンが発生しないため、意図的に取引をブロックしています。
Q2: 毎週取引しますか？
A: いいえ。条件（5-25 Pipsのギャップ、低スプレッドなど）が揃った時だけ取引します。月曜日でも条件が合わなければ何もしません。
Q3: デモ口座で試せますか？
A: はい、必ずデモ口座で動作を確認してから、リアル口座で使用してください。
Q4: VPS（仮想専用サーバー）は必要ですか？
A: 推奨します。週初めの取引チャンスを逃さないため、24時間稼働できる環境が理想的です。
⚖️ リスク警告
自動売買システムは損失のリスクを伴います
- 過去の成績は将来の利益を保証しません
- 初期設定（15%リスク）は非常に攻撃的です
- 必ず余剰資金で運用してください
- 最初は最小ロットで動作確認してください
🛠️ サポート情報
- 対応バージョン: MetaTrader 5
- 検証環境: USDJPY M15
- 推奨ブローカー: 低スプレッド、スリッページの少ない業者
質問がある場合は、購入後のプライベートメッセージでお問い合わせください。
📝 更新履歴
v1.21 (2025年12月)
- 黄金設定をデフォルト設定として組み込み
- 季節調整ロジックの追加
- スプレッドフィルター強化
このEAは、統計的な価格パターンを利用しますが、100%の勝率を保証するものではありません。必ずリスク管理を行い、理解した上でご使用ください。