Veritas-X für MT4 ist ein fortschrittliches quantitatives Handelssystem, das für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde, die bei Händlern weltweit sehr beliebt ist. Es nutzt präzise die "strukturellen Preisdiskontinuitäten" (Preisdivergenzen und -fenster am Wochenende), die während der Übergangsphase (Wochenende) der globalen Märkte auftreten, unter Verwendung der neuesten mathematischen Modelle.

■ Kern der Strategie: Quant Mean Reversion.

Während viele Retail-EAs auf nachlaufende Indikatoren setzen, arbeitet Veritas-X nach dem Prinzip der Quantum Mean Reversion. Es identifiziert den Moment, in dem die Kurse mathematisch zu weit vom institutionellen Gleichgewichtspunkt abweichen, und fängt die Rückkehr zum Gleichgewichtspunkt (Window Filling) mit scharfschützenähnlicher Präzision ein.

Drei technische Säulen

TEC (Temporal Equilibrium Correction ): identifiziert "abnormale Eröffnungspunkte", die durch ein Liquiditätsvakuum entstehen. Sie zielt mit chirurgischer Präzision auf die Rückkehr zum Gleichgewichtspunkt des Schlusskurses der Vorwoche ab. Z-Score-Filter: Berechnet die Standardabweichung der Preisverschiebung. Er wird nur ausgeführt, wenn die Verschiebung kritische Z-Score-Schwellenwerte erreicht, und zielt nur auf signifikante Marktanomalien ab. Time-Decay-Management: Der Window-Filling-Vorteil nimmt mit der Zeit ab. Nachdem der Vorteil abgeklungen ist, werden die Positionen schnell neutralisiert, um das Kapital vor unerwarteten Trendumkehrungen zu schützen.

Leistungsmetriken.

Die Strategie wurde einem gründlichen Backtest unterzogen und hat die folgenden hohen Werte erzielt

Gewinnfaktor (PF) : 2,78

Gewinnprozentsatz : 81,36

Erholungsfaktor : 5,10

NO NUMPIN / NO MARTINGALE: Strikte Stop-Losses für alle Positionen.

Empfohlene Betriebsumgebung

Plattform : MetaTrader 4 (MT4)

Währungspaar : nur USDJPY (optimiert für den Yen-Liquiditätszyklus)

Stündlicher Zeitrahmen : M15 (optimale Balance zwischen Rauschunterdrückung und Ausführungsgenauigkeit)

Kontotyp: Konto mit niedrigem Spread / ECN-Konto empfohlen

Mathematische Grundlage für die goldene Einstellung (Standardparameter)

Die MT4-Version von Veritas-X ist mit optimierten "goldenen Einstellungen" voreingestellt.

Erweiterte Einstiegsstruktur Wartelogik (15 Minuten) : Umgeht den Einstieg in den ersten 15 Minuten, um extreme Spread-Ausweitungen und Chaos unmittelbar nach Markteröffnung zu vermeiden.

Präziser Divergenzbereich (5 - 25 Pips) : Eliminiert das Risiko abnormaler Divergenzen und zielt auf zuverlässige Regressionszonen.

Spread Shield (5 Pips): blockiert automatisch den Einstieg, wenn die Liquidität unzureichend ist. Quantitatives Risikomanagement Aggressive Wachstumseinstellungen : Das Risiko pro Handel (InpRiskPercent) ist standardmäßig von 2,0% bis 15% einstellbar.

Asymmetrisches Alpha-Design: ein Verlustfaktor von 2,4 im Vergleich zu einem Gewinnmultiplikator von 1,7. Mathematisch abgestimmt auf das historische Mean-Reversion-Verhalten des Yen. Dynamischer Positionsschutz. Break-even-Shield (0,5 Ratio ): Wenn die Gewinne 50 % des Ziels erreichen, wird der Stop-Loss auf den Eröffnungskurs verschoben. Schafft sofort eine "risikofreie" Situation.

Trailing Exit: Trailing wird bei 80 % Fortschritt eingeleitet. Verfolgt einen weiteren Kursanstieg unter Beibehaltung der Gewinne.

■ Vorteile der MT4-Version.

Die MT4-Version von Veritas-X ist aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer robusten Ausführungslogik in vielen Brokerumgebungen weltweit stabil; der für die MT5-Version entwickelte "Structural Integrity Guard" wurde ebenfalls vollständig portiert und verhindert unangemessene Ausführungen in nicht optimierten Währungspaaren und stellt sicher, dass Ihr Kapital in den am besten geeigneten Währungen investiert wird. Operieren Sie nur in der wahrscheinlichsten Umgebung.





Die Veritas-X-Set-Datei (Veritas-X.set) ist für den 'Extreme Stress Test' konfiguriert, der einen Gewinn von ca. Eine technische Beschreibung der Konfiguration ist im Folgenden zusammengefasst.

Detaillierte Erläuterung der Veritas-X-Set-Datei: Extremer Gewinn und Robustheitsmodell

Diese Konfiguration zielt darauf ab, ein exponentielles Wachstum durch die Robustheit des Systems zu erreichen, selbst bei einem hohen Risiko von 20%, das normalerweise als Ausfall angenommen wird .





1. Los- und Risikomanagement (Einrichtung der Fondsaufteilung)

Hierbei handelt es sich um eine Einstellung, bei der sich das Lot automatisch in Verbindung mit dem Kontostand vergrößert, anstelle eines festen Lots.

Fondsgebundenes Lot: UseFixedLot ist auf '0' (deaktiviert) gesetzt und die Berechnung basiert auf dem Saldo .

Risikoprozentsatz: RiskPercent ist 20,0% . Wenn Sie 20 % Ihres Kapitals pro Handel riskieren, entsteht eine explosive Gewinnkurve, wenn ein Trend auftritt. Maximale Losgröße: 1.000 Lots.

Maximale Losgröße: MaxLotSize ist mit 500,0 sehr hoch angesetzt und begrenzt nicht die Losgröße bei steigendem Kapital. 1.





2. zentrale Handelslogik

Definiert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit, basierend auf wöchentlichen Zyklen.

Gap (Fenster)-Schwellenwerte: erkennt Fenster von 10 Pips oder mehr ( MinGapPips) und ignoriert abnormale Divergenzen von mehr als 200 Pips ( MaxGapPips ). MaxGapPips.

Gewinnziel: TP_Ratioist auf 0.20 (20%) eingestellt TP_Ratio wird auf 0,20 (20%) gesetzt. Anstatt das gesamte Fenster zu füllen, wird der 20%-Punkt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für das Erreichen des Fensters mit Präzision getroffen.

Loss Factor: SL_Factor ist auf 0,55 eingestellt und baut automatisch eine Verteidigungslinie auf, die auf der Größe des Fensters basiert .

Handelshäufigkeit: OnlyOncePerWeek ist auf '1' (aktiviert) eingestellt, wodurch nur die hochwertigsten Setups einmal pro Woche ausgewählt werden .





3. fortgeschrittene strukturbewusste Filter

Mehrschichtige Filterung, die das "Rauschen" des Marktes eliminiert und nur dominante Phasen extrahiert.

4. Trendstärke (ADX): Ein ADX von mindestens 20,0 ist für den Einstieg erforderlich, wobei ein strengerer Wert von 25,0 erforderlich ist, insbesondere für Verkaufstransaktionen Strikter Filter nur für Verkäufe.

Strenger Sell-only-Filter: SellRequireBearishMA ist aktiviert und ein Verkauf wird nur ausgeführt, wenn der langfristige gleitende Durchschnitt einen Abwärtstrend anzeigt SellRequireBearishMA:

Volatility Guard: UseVolatilityFilter ist aktiviert und erlaubt nur Trades, wenn das ATR-Verhältnis im entsprechenden Bereich von 0,6 bis 1,3 liegt Volatilitätswächter. Dadurch werden überhitzte oder stagnierende Märkte vermieden.

Oszillatorkontrolle: Das "Jagen" des RSI in überkauften und überverkauften Phasen ist verboten ( BlockOverboughtBuy, BlockOversoldSell ). .





4. dynamische Abwehrsysteme (Sicherheitsvorrichtungen)

Hierbei handelt es sich um das Veritas-X-eigene automatische Sicherheitsventil, das einen Zusammenbruch auch bei hohem Risiko verhindert.

Dynamic SL: Reduziert die SL-Spanne automatisch um bis zu 50%-70%, wenn der Markt schwach oder volatil ist. Dynamic SL: Reduziert die SL-Spanne automatisch um bis zu 50-70%, wenn der Markt schwächelt oder volatil ist.

Dynamische Risikoreduzierung : schützt das Kapital, indem die Losgröße bei einem schwachen Trend ( WeakTrend_Lot_Multiplier: 0,6)oder drei aufeinander folgenden Verlusten ( LossStreak_Lot_Multiplier: 0,5)zwangsweise reduziert wird . .

Gewinnschutz: * Breakeven: verschiebt den SL auf den Eröffnungskurs, wenn der nicht realisierte Gewinn 50% des Ziels erreicht Trailing-Stop: Ermöglicht es, den SL auf den offenen Preis zurückzusetzen, wenn Gewinne mitgenommen werden. Trailing Stop: Hebt den SL an, wenn sich Gewinne aufbauen, und stellt so sicher, dass die Gewinne gesichert sind. Trailing Stop: Hebt den SL an, wenn sich die Gewinne aufbauen, um sicherzustellen, dass die Gewinne mitgenommen werden.







Hinweis: Bei dieser Set-Datei handelt es sich um eine "Backtest-Replikations"-Einstellung, um die beeindruckende Leistung eines PF von 9,79 zu demonstrieren. PF 9,79. Wenn Sie in der Praxis konservativer vorgehen möchten, empfehlen wir, den Risikoprozentsatz auf 1,0 % bis 2,0 % einzustellen.