Golden Light MT5

Golden Light ist mehr als nur ein Berater; es ist eine umfassende Lösung für Händler, die informiert und kontrolliert handeln wollen. Dank integrierter Kapitalschutzmechanismen können Sie beruhigt sein, denn Sie wissen, dass Ihre Einlage keinem unnötigen Risiko ausgesetzt ist. Durch die Automatisierung von Routineprozessen, wie z. B. der Positionsgröße und der Überwachung des Drawdowns, bleibt Ihnen mehr Zeit für die Marktanalyse und das Erkennen neuer Handelsmöglichkeiten.

Die flexiblen Einstellungen des Advisors ermöglichen es Ihnen, ihn an Ihren individuellen Handelsstil und die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Sie können den Advisor so konfigurieren, dass er mit verschiedenen Währungspaaren arbeitet, optimale Risiko- und Ertragsparameter festlegen und verschiedene Strategien anhand historischer Daten testen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, ein einzigartiges Handelssystem zu erstellen, das Ihren Zielen und Vorlieben entspricht.

Golden Light wurde im Hinblick auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Der Code des EA wurde gründlich getestet und für die MetaTrader 5-Plattform optimiert. Er verwendet keine Bibliotheken oder Indikatoren von Drittanbietern, was einen stabilen Betrieb und keine Konflikte mit anderen Handelsinstrumenten gewährleistet.





Golden Light - Wir stellen Ihnen einen Expert Advisor für die Handelsplattform MetaTrader 5 vor, der für Trader entwickelt wurde, die einen stabilen Handel mit strenger Risikokontrolle anstreben. Die Strategie basiert auf einem konservativen Ansatz mit einem festen Lot oder einem Risikomanagement, das auf einem Prozentsatz der Einlage basiert, im Gegensatz zu aggressiven Methoden wie Martingale.

Hauptmerkmale des Beraters:

✔ Kein Martingale: Der Verzicht auf eine Martingale-Strategie schützt vor unkontrollierten Lot-Erhöhungen bei Verlustgeschäften und erhält die Stabilität der Einlage. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot oder mit Risk %, wobei die Positionsgröße auf der Grundlage eines bestimmten Risikoprozentsatzes pro Handel berechnet wird.

Der Verzicht auf eine Martingale-Strategie schützt vor unkontrollierten Lot-Erhöhungen bei Verlustgeschäften und erhält die Stabilität der Einlage. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot oder mit Risk %, wobei die Positionsgröße auf der Grundlage eines bestimmten Risikoprozentsatzes pro Handel berechnet wird. ✔ Tägliches Verlustlimit (%): Mit der Funktion "Tägliches Verlustlimit" können Sie einen maximalen prozentualen Verlust Ihrer Einlage während eines einzigen Handelstages festlegen. Sobald dieses Limit erreicht ist, stoppt der EA den Handel bis zum nächsten Tag, um weitere Verluste zu verhindern.

Mit der Funktion "Tägliches Verlustlimit" können Sie einen maximalen prozentualen Verlust Ihrer Einlage während eines einzigen Handelstages festlegen. Sobald dieses Limit erreicht ist, stoppt der EA den Handel bis zum nächsten Tag, um weitere Verluste zu verhindern. ✔ Kontrolle des maximalen Drawdowns (%): Der Expert Advisor überwacht den aktuellen Drawdown und stoppt den Handel, wenn er einen bestimmten Prozentsatz der Einlage erreicht. Dies hilft, mögliche Verluste bei ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen.

Der Expert Advisor überwacht den aktuellen Drawdown und stoppt den Handel, wenn er einen bestimmten Prozentsatz der Einlage erreicht. Dies hilft, mögliche Verluste bei ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen. ✔ Handel nur während bestimmter Stunden: Die Möglichkeit, die Handelszeiten anzupassen, ermöglicht es dem EA, nur in Zeiten maximaler Volatilität und Liquidität zu handeln und den Handel in Zeiten geringer Marktaktivität zu vermeiden.

Die Möglichkeit, die Handelszeiten anzupassen, ermöglicht es dem EA, nur in Zeiten maximaler Volatilität und Liquidität zu handeln und den Handel in Zeiten geringer Marktaktivität zu vermeiden. ✔ Immer nur 1 Position auf einmal: Der Advisor eröffnet immer nur eine Position zur gleichen Zeit, wodurch vermieden wird, dass mehrere Trades gleichzeitig offen sind und das Risiko erhöhen.

Der Advisor eröffnet immer nur eine Position zur gleichen Zeit, wodurch vermieden wird, dass mehrere Trades gleichzeitig offen sind und das Risiko erhöhen. ✔ Filter für den Wochentag: Der Händler kann den Expert Advisor so konfigurieren, dass er nur an bestimmten Wochentagen handelt und den Handel an Tagen mit geringer Volatilität oder erhöhter Marktunvorhersehbarkeit ausschließt.

Dieser Advisor ist ein Werkzeug für diejenigen, die Stabilität schätzen, konservative Strategien bevorzugen und bestrebt sind, die Risiken im Devisenhandel zu minimieren.