Gold Scalper Evolution - Adaptives, nachrichtensicheres Handelssystem für XAUUSD

Übersicht

Gold Scalper Evolution ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD entwickelt wurde und direktionales Scalping, KI-gestützte Entscheidungsfindung und unabhängiges Risikomanagement kombiniert.

Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die auf starren Regeln basieren (RSI, gleitende Durchschnitte, Martingale), verwendet dieses System eine kontextbewusste und adaptive Architektur, bei der die KI die Handelsentscheidung unterstützt, ohne jemals das Risiko zu kontrollieren.

🧠 Kernarchitektur (Wie es funktioniert)

Das System arbeitet mit einer strukturierten und transparenten Pipeline:

Starke Trenderkennung

Identifizierung echter Trendbedingungen (keine zufälligen Schwankungen) Schnelle Scalping-Signalerzeugung

Schnelle, streng am vorherrschenden Trend ausgerichtete Einstiege Kontext-Erstellung Wirtschaftsnachrichten (MT5 Wirtschaftskalender)

Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Marktstimmung und Volatilität

Losgrößenberechnung nach der Kelly-Formel Historische Speicherinjektion

Einbeziehung ähnlicher vergangener Trades zur Anreicherung des KI-Entscheidungskontexts AI-Entscheidungs-Engine (DeepSeek) Strukturierte Eingabeaufforderung

JSON-basierte Antwort

KI-Entscheidungsgewicht: 70%

Die KI verwaltet kein Risiko Handelsausführungsschicht Unabhängiges Risikomanagement

Keine Martingale

Keine Gitterstrategien Adaptiver nachlaufender Stopp Gewinnabsicherung

Reduzierung des Drawdowns Vollständige Protokollierung & Lernen Alle Trades werden protokolliert

Datengrundlage für zukünftige AI-Verbesserungen

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement

Das Risikomanagement ist vollständig von der KI entkoppelt, was eine Überanpassung und instabiles Verhalten verhindert.

✔ Kelly-Formel-basiertes Positionssizing

✔ Kontrolliertes maximales Engagement

✔ Keine aggressiven Rückgewinnungssysteme

✔ Kein Rache-Handel

🔒 Nachrichtenschutz (Hauptmerkmal)

Automatisches Handelsblockierungssystem:

⛔ 30 Minuten vor aufsehenerregenden Nachrichten

⛔ 15 Minuten nach den Nachrichten

Basierend auf dem MT5 Wirtschaftskalender

Blockierstatus in Echtzeit auf dem Dashboard sichtbar

🖥️ Echtzeit-Dashboard (keine Blackbox)

Das On-Chart-Dashboard zeigt an:

AI-Status (aktiv / inaktiv)

Nachrichten-Gate-Status (EIN / AUS)

Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis

Aktive KI-Parameter (PARM)

Sitzungs- und Kontextstatus

KI-Entscheidungsunterstützung (DeepSeek) - So funktioniert es Dieser Expert Advisor enthält ein optionales AI Decision Support Modul, das auf der DeepSeek API basiert. Die KI-Komponente wurde entwickelt, um: den Marktkontext anzureichern (Symbol, Zeitrahmen, Filter, interner Status),

eine qualitative Bewertung oder einen Konfidenzwert zu generieren (z. B. Handel erlaubt / kein Handel / erhöhtes Risiko),

optional die adaptive Logik unterstützen, wenn sie aktiviert ist. Das AI-Modul ist nicht zwingend erforderlich.

Der EA kann auch ohne KI und nur mit traditioneller regelbasierter Logik arbeiten. Wenn die KI-Unterstützung aktiviert ist, sendet der EA HTTP-Anfragen (WebRequest) an den ausgewählten Anbieter und verwendet die Antwort ausschließlich als zusätzlichen Input, während alle Risiko-, Sitzungs-, Spread- und Nachrichtenfilter weiterhin vom EA durchgesetzt werden. Anforderungen Um das AI-Modul zu nutzen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich: Aktive Internetverbindung über das MetaTrader 5-Terminal

Explizite WebRequest-Erlaubnis in MT5 aktiviert

Ein gültiger API-Schlüssel, der vom AI-Dienstanbieter bereitgestellt wird Erstellen eines DeepSeek-API-Schlüssels Melden Sie sich bei Ihrem DeepSeek-Entwicklerkonto an. Generieren Sie einen neuen API-Schlüssel und speichern Sie ihn sicher. Öffnen Sie in MetaTrader 5:

Tools → Optionen → Expert Advisors Fügen Sie im Abschnitt "Allow WebRequest for listed URL" hinzu: h ttps://api.deep seek.com Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. Wenn WebRequest nicht aktiviert ist, wird der EA den Benutzer im Protokoll benachrichtigen und im Nicht-AI-Modus (oder mit deaktivierten AI-Funktionen) weiterlaufen. Eingeben des API-Schlüssels in den EA Öffnen Sie die EA-Eigenschaften (Registerkarte Eingaben) und geben Sie Ihren API-Schlüssel in den entsprechenden Parameter ein (z. B. DeepSeekApiKey ). Wichtig!

Geben Sie keine Set-Dateien oder Screenshots weiter, die Ihren privaten API-Schlüssel enthalten. Sicherheit und Datenschutz Es werden nur marktbezogene und technische Daten gesendet, die für die KI-Auswertung erforderlich sind (Symbol, Zeitrahmen, abgeleitete Indikatoren).

Es werden keine persönlichen oder kontoidentifizierenden Informationen übermittelt.

⚙️ Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD

Empfohlener Zeitrahmen: M5 / M15

Makler: ECN / Raw Spread empfohlen

Konto-Typ: Demo / Live

Hebelwirkung: ≥ 1:100

Empfohlene Einlage: Ausreichend für Risikomanagement (nicht geeignet für Micro-Konten)

📊 Backtesting & Nutzungshinweise

Dieser EA ist nicht für traditionelles Backtesting

geeignet (die KI-Logik beruht auf einem dynamischen Kontext, der nicht genau simuliert werden kann)

Vorgesehen für Demo-Tests und kontrollierte Live-Nutzung

Optimiert für Handelssitzungen mit hoher Liquidität

🚫 Für wen ist dieser EA NICHT geeignet

❌ Händler, die nach garantierten Gewinnen suchen

❌ Unterkapitalisierte Konten

❌ Benutzer, die den Nachrichtenschutz deaktivieren

❌ Martingale- oder Grid-Strategie-Sucher

✅ Für wen ist dieser EA gedacht?

✔ Fortgeschrittene Trader

✔ Risikobewusste Nutzer

✔ Trader, die einen modernen, adaptiven und transparenten EA suchen

✔ Nutzer, die an KI-unterstütztem Handel interessiert sind, nicht an KI-gesteuertem Glücksspiel

🔮 Roadmap (Geplant)

KI-Speichererweiterung

Multi-Symbol-Framework

Erweiterte Regime-Erkennung

Chat GPT-Integration

VPS / Prop-Firmen-freundliche Version

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor ist eine Entscheidungshilfe, kein garantiertes Gewinnsystem.