Gold Scalper Evolution
- Experten
- Andrea Sidonio
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
🔷 Gold Scalper Evolution - Adaptives, nachrichtensicheres Handelssystem für XAUUSD
📌 Übersicht
Gold Scalper Evolution ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD entwickelt wurde und direktionales Scalping, KI-gestützte Entscheidungsfindung und unabhängiges Risikomanagement kombiniert.
Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die auf starren Regeln basieren (RSI, gleitende Durchschnitte, Martingale), verwendet dieses System eine kontextbewusste und adaptive Architektur, bei der die KI die Handelsentscheidung unterstützt, ohne jemals das Risiko zu kontrollieren.
🧠 Kernarchitektur (Wie es funktioniert)
Das System arbeitet mit einer strukturierten und transparenten Pipeline:
-
Starke Trenderkennung
Identifizierung echter Trendbedingungen (keine zufälligen Schwankungen)
-
Schnelle Scalping-Signalerzeugung
Schnelle, streng am vorherrschenden Trend ausgerichtete Einstiege
-
Kontext-Erstellung
-
Wirtschaftsnachrichten (MT5 Wirtschaftskalender)
-
Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Marktstimmung und Volatilität
-
Losgrößenberechnung nach der Kelly-Formel
-
-
Historische Speicherinjektion
Einbeziehung ähnlicher vergangener Trades zur Anreicherung des KI-Entscheidungskontexts
-
AI-Entscheidungs-Engine (DeepSeek)
-
Strukturierte Eingabeaufforderung
-
JSON-basierte Antwort
-
KI-Entscheidungsgewicht: 70%
-
Die KI verwaltet kein Risiko
-
-
Handelsausführungsschicht
-
Unabhängiges Risikomanagement
-
Keine Martingale
-
Keine Gitterstrategien
-
-
Adaptiver nachlaufender Stopp
-
Gewinnabsicherung
-
Reduzierung des Drawdowns
-
-
Vollständige Protokollierung & Lernen
-
Alle Trades werden protokolliert
-
Datengrundlage für zukünftige AI-Verbesserungen
-
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement
Das Risikomanagement ist vollständig von der KI entkoppelt, was eine Überanpassung und instabiles Verhalten verhindert.
✔ Kelly-Formel-basiertes Positionssizing
✔ Kontrolliertes maximales Engagement
✔ Keine aggressiven Rückgewinnungssysteme
✔ Kein Rache-Handel
🔒 Nachrichtenschutz (Hauptmerkmal)
Automatisches Handelsblockierungssystem:
-
⛔ 30 Minuten vor aufsehenerregenden Nachrichten
-
⛔ 15 Minuten nach den Nachrichten
-
Basierend auf dem MT5 Wirtschaftskalender
-
Blockierstatus in Echtzeit auf dem Dashboard sichtbar
🖥️ Echtzeit-Dashboard (keine Blackbox)
Das On-Chart-Dashboard zeigt an:
-
AI-Status (aktiv / inaktiv)
-
Nachrichten-Gate-Status (EIN / AUS)
-
Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis
-
Aktive KI-Parameter (PARM)
-
Sitzungs- und Kontextstatus
👉 Volle Transparenz, keine versteckten Entscheidungen.
KI-Entscheidungsunterstützung (DeepSeek) - So funktioniert es
Dieser Expert Advisor enthält ein optionales AI Decision Support Modul, das auf der DeepSeek API basiert.
Die KI-Komponente wurde entwickelt, um:
-
den Marktkontext anzureichern (Symbol, Zeitrahmen, Filter, interner Status),
-
eine qualitative Bewertung oder einen Konfidenzwert zu generieren (z. B. Handel erlaubt / kein Handel / erhöhtes Risiko),
-
optional die adaptive Logik unterstützen, wenn sie aktiviert ist.
Das AI-Modul ist nicht zwingend erforderlich.
Der EA kann auch ohne KI und nur mit traditioneller regelbasierter Logik arbeiten.
Wenn die KI-Unterstützung aktiviert ist, sendet der EA HTTP-Anfragen (WebRequest) an den ausgewählten Anbieter und verwendet die Antwort ausschließlich als zusätzlichen Input, während alle Risiko-, Sitzungs-, Spread- und Nachrichtenfilter weiterhin vom EA durchgesetzt werden.
Anforderungen
Um das AI-Modul zu nutzen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
-
Aktive Internetverbindung über das MetaTrader 5-Terminal
-
Explizite WebRequest-Erlaubnis in MT5 aktiviert
-
Ein gültiger API-Schlüssel, der vom AI-Dienstanbieter bereitgestellt wird
Erstellen eines DeepSeek-API-Schlüssels
-
Melden Sie sich bei Ihrem DeepSeek-Entwicklerkonto an.
-
Generieren Sie einen neuen API-Schlüssel und speichern Sie ihn sicher.
-
Öffnen Sie in MetaTrader 5:
Tools → Optionen → Expert Advisors
-
Fügen Sie im Abschnitt "Allow WebRequest for listed URL" hinzu:h ttps://api.deep seek.com
-
Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
Wenn WebRequest nicht aktiviert ist, wird der EA den Benutzer im Protokoll benachrichtigen und im Nicht-AI-Modus (oder mit deaktivierten AI-Funktionen) weiterlaufen.
Eingeben des API-Schlüssels in den EA
Öffnen Sie die EA-Eigenschaften (Registerkarte Eingaben) und geben Sie Ihren API-Schlüssel in den entsprechenden Parameter ein (z. B. DeepSeekApiKey ).
Wichtig!
Geben Sie keine Set-Dateien oder Screenshots weiter, die Ihren privaten API-Schlüssel enthalten.
Sicherheit und Datenschutz
-
Es werden nur marktbezogene und technische Daten gesendet, die für die KI-Auswertung erforderlich sind (Symbol, Zeitrahmen, abgeleitete Indikatoren).
-
Es werden keine persönlichen oder kontoidentifizierenden Informationen übermittelt.
-
Die KI-Antworten werden zur internen Entscheidungsunterstützung verwendet und nur in zusammengefasster oder diagnostischer Form protokolliert (falls aktiviert).
⚙️ Handelsbedingungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Empfohlener Zeitrahmen: M5 / M15
-
Makler: ECN / Raw Spread empfohlen
-
Konto-Typ: Demo / Live
-
Hebelwirkung: ≥ 1:100
-
Empfohlene Einlage: Ausreichend für Risikomanagement (nicht geeignet für Micro-Konten)
📊 Backtesting & Nutzungshinweise
-
Dieser EA ist nicht für traditionelles Backtesting
geeignet (die KI-Logik beruht auf einem dynamischen Kontext, der nicht genau simuliert werden kann)
-
Vorgesehen für Demo-Tests und kontrollierte Live-Nutzung
-
Optimiert für Handelssitzungen mit hoher Liquidität
🚫 Für wen ist dieser EA NICHT geeignet
❌ Händler, die nach garantierten Gewinnen suchen
❌ Unterkapitalisierte Konten
❌ Benutzer, die den Nachrichtenschutz deaktivieren
❌ Martingale- oder Grid-Strategie-Sucher
✅ Für wen ist dieser EA gedacht?
✔ Fortgeschrittene Trader
✔ Risikobewusste Nutzer
✔ Trader, die einen modernen, adaptiven und transparenten EA suchen
✔ Nutzer, die an KI-unterstütztem Handel interessiert sind, nicht an KI-gesteuertem Glücksspiel
🔮 Roadmap (Geplant)
-
KI-Speichererweiterung
-
Multi-Symbol-Framework
-
Erweiterte Regime-Erkennung
-
Chat GPT-Integration
-
VPS / Prop-Firmen-freundliche Version
⚠️ Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser Expert Advisor ist eine Entscheidungshilfe, kein garantiertes Gewinnsystem.