Gold Scalper Evolution
- Experts
- Andrea Sidonio
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 29 dicembre 2025
- Attivazioni: 5
🔷 Gold Scalper Evolution – Adaptive News-Safe Trading System for XAUUSD
📌 Prezzo speciale per poche licenze
📌 Overview
Gold Scalper Evolution è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5, progettato esclusivamente per XAUUSD, che combina scalping direzionale, intelligenza artificiale decisionale e risk management indipendente.
A differenza degli EA tradizionali basati su regole rigide (RSI, MA, martingale), questo sistema utilizza un’architettura contestuale e adattiva, in cui l’AI supporta la decisione operativa senza mai avere il controllo diretto del rischio.
🧠 Core Architecture (How it Works)
Il sistema opera secondo una pipeline strutturata e trasparente:
-
Strong Trend Detection
Identificazione di condizioni di trend reale (no ranging casuale)
-
Fast Scalping Signal Generation
Entry rapide solo in direzione del trend dominante
-
Context Builder
-
News economiche (MT5 Calendar)
-
Supporti e resistenze dinamiche
-
Sentiment e volatilità
-
Lot size calcolato tramite Kelly Formula
-
-
Historical Memory Injection
Inclusione di trade simili passati per fornire contesto decisionale
-
AI Decision Engine (DeepSeek)
-
Prompt strutturato
-
Risposta JSON
-
Peso AI: 70% decisionale
-
AI non gestisce il rischio
-
-
Trade Execution Layer
-
Risk management indipendente
-
Nessuna martingala
-
Nessun grid
-
-
Adaptive Trailing Stop
-
Protezione del profitto
-
Riduzione drawdown
-
-
Full Logging & Learning
-
Tutti i trade vengono registrati
-
Base dati per miglioramento futuro
-
🛡️ Advanced Risk Management
La gestione del rischio è separata dall’AI, per evitare overfitting e comportamenti instabili.
✔ Kelly Formula (position sizing razionale)
✔ Max exposure controllata
✔ Nessun recovery aggressivo
✔ Nessun revenge trading
🔒 News Protection (Key Feature)
Sistema di blocco automatico delle operazioni:
-
⛔ 30 minuti prima di news ad alto impatto
-
⛔ 15 minuti dopo la news
-
Basato su MT5 Economic Calendar
-
Blocco verificabile in tempo reale dalla dashboard
🖥️ Real-Time Dashboard (No Black Box)
Il pannello a schermo mostra:
-
Stato AI (attiva / inattiva)
-
Gate News (ON / OFF)
-
Countdown prossima news
-
Parametri AI attivi (PARM)
-
Stato sessione e contesto
👉 Tutto è visibile, niente decisioni “nascoste”.
Sezione descrittiva AI
AI Decision Support (DeepSeek) – Come funziona
Questo Expert Advisor include un modulo opzionale di “AI Decision Support” che può:
-
arricchire il contesto (stato di mercato, parametri, filtri)
-
generare una valutazione testuale/score (es. “ok / no-trade / rischio alto”)
-
suggerire settaggi dinamici (se abilitato)
L’AI non è obbligatoria: l’EA può operare anche in modalità completamente non-AI.
Quando l’AI è abilitata, l’EA invia richieste HTTP (WebRequest) al provider selezionato e utilizza la risposta come input supplementare, rispettando comunque i filtri di rischio, sessione, spread e news.
Requisiti
-
Connessione Internet disponibile dal terminale MT5
-
Permesso esplicito di WebRequest verso il dominio del provider
-
API key valida (a carico dell’utente)
Creazione API Key DeepSeek
-
Accedi al tuo account DeepSeek (area developer).
-
Crea una nuova API key (copiala e conservala in un posto sicuro).
-
In MT5 apri: Tools → Options → Expert Advisors
-
Sezione “Allow WebRequest for listed URL”: aggiungi il dominio:
-
Premi OK per salvare.
Nota: senza WebRequest abilitato, l’EA mostrerà un messaggio di promemoria nei log e continuerà in modalità non-AI (o limiterà le funzioni AI, a seconda del settaggio).
Inserimento della API key nell’EA
Apri le proprietà dell’EA (Inputs) e inserisci la tua chiave nel parametro dedicato (es. DeepSeekApiKey ).
Consiglio: non condividere set file contenenti la tua key.
Sicurezza e privacy
-
L’EA invia al provider solo le informazioni necessarie a generare il responso (es. simbolo, timeframe, indicatori/feature sintetiche).
-
Nessun dato personale è richiesto.
-
Le risposte vengono usate come supporto decisionale e registrate nei log solo in forma sintetica (se abilitato).
⚙️ Trading Conditions
-
Symbol: XAUUSD
-
Timeframe consigliato: M5 / M15
-
Broker: ECN / Raw Spread consigliato
-
Account: Demo / Live
-
Leverage: ≥ 1:100
-
Deposito consigliato: 1000 USD
📊 Backtest & Usage Notes
-
Questo EA non è pensato per backtest tradizionali
(l’AI utilizza contesto dinamico non simulabile correttamente)
-
Progettato per demo forward testing e uso controllato
-
Ottimizzato per sessioni ad alta liquidità
🚫 Who This EA Is NOT For
❌ Chi cerca profitti garantiti
❌ Chi utilizza conti sottocapitalizzati
❌ Chi disattiva i blocchi news
❌ Chi cerca martingale o grid
✅ Who This EA Is For
✔ Trader evoluti
✔ Utenti consapevoli del rischio
✔ Chi cerca un EA moderno, adattivo e trasparente
✔ Chi vuole un sistema AI-assisted, non AI-out-of-control
🔮 Roadmap (Planned)
-
Espansione memoria AI
-
Multi-symbol framework
-
Regime detection avanzata
-
Integrazione con Chat GPT
-
Versione VPS / Prop-Firm friendly
⚠️ Disclaimer
Il trading comporta rischi. I risultati passati non garantiscono performance future.
Questo Expert Advisor è uno strumento di supporto decisionale, non un sistema di profitto garantito.