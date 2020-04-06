Gold Scalper Evolution

🔷 Gold Scalper Evolution – Adaptive News-Safe Trading System for XAUUSD

📌 Prezzo speciale per poche licenze


📌 Overview

Gold Scalper Evolution è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5, progettato esclusivamente per XAUUSD, che combina scalping direzionale, intelligenza artificiale decisionale e risk management indipendente.

A differenza degli EA tradizionali basati su regole rigide (RSI, MA, martingale), questo sistema utilizza un’architettura contestuale e adattiva, in cui l’AI supporta la decisione operativa senza mai avere il controllo diretto del rischio.

🧠 Core Architecture (How it Works)

Il sistema opera secondo una pipeline strutturata e trasparente:

  1. Strong Trend Detection
    Identificazione di condizioni di trend reale (no ranging casuale)

  2. Fast Scalping Signal Generation
    Entry rapide solo in direzione del trend dominante

  3. Context Builder

    • News economiche (MT5 Calendar)

    • Supporti e resistenze dinamiche

    • Sentiment e volatilità

    • Lot size calcolato tramite Kelly Formula

  4. Historical Memory Injection
    Inclusione di trade simili passati per fornire contesto decisionale

  5. AI Decision Engine (DeepSeek)

    • Prompt strutturato

    • Risposta JSON

    • Peso AI: 70% decisionale

    • AI non gestisce il rischio

  6. Trade Execution Layer

    • Risk management indipendente

    • Nessuna martingala

    • Nessun grid

  7. Adaptive Trailing Stop

    • Protezione del profitto

    • Riduzione drawdown

  8. Full Logging & Learning

    • Tutti i trade vengono registrati

    • Base dati per miglioramento futuro

🛡️ Advanced Risk Management

La gestione del rischio è separata dall’AI, per evitare overfitting e comportamenti instabili.

✔ Kelly Formula (position sizing razionale)
✔ Max exposure controllata
✔ Nessun recovery aggressivo
✔ Nessun revenge trading

🔒 News Protection (Key Feature)

Sistema di blocco automatico delle operazioni:

  • 30 minuti prima di news ad alto impatto

  • 15 minuti dopo la news

  • Basato su MT5 Economic Calendar

  • Blocco verificabile in tempo reale dalla dashboard

🖥️ Real-Time Dashboard (No Black Box)

Il pannello a schermo mostra:

  • Stato AI (attiva / inattiva)

  • Gate News (ON / OFF)

  • Countdown prossima news

  • Parametri AI attivi (PARM)

  • Stato sessione e contesto

👉 Tutto è visibile, niente decisioni “nascoste”.

Sezione descrittiva AI

AI Decision Support (DeepSeek) – Come funziona

Questo Expert Advisor include un modulo opzionale di “AI Decision Support” che può:

  • arricchire il contesto (stato di mercato, parametri, filtri)

  • generare una valutazione testuale/score (es. “ok / no-trade / rischio alto”)

  • suggerire settaggi dinamici (se abilitato)

L’AI non è obbligatoria: l’EA può operare anche in modalità completamente non-AI.
Quando l’AI è abilitata, l’EA invia richieste HTTP (WebRequest) al provider selezionato e utilizza la risposta come input supplementare, rispettando comunque i filtri di rischio, sessione, spread e news.

Requisiti

  • Connessione Internet disponibile dal terminale MT5

  • Permesso esplicito di WebRequest verso il dominio del provider

  • API key valida (a carico dell’utente)

Creazione API Key DeepSeek

  1. Accedi al tuo account DeepSeek (area developer).

  2. Crea una nuova API key (copiala e conservala in un posto sicuro).

  3. In MT5 apri: Tools → Options → Expert Advisors

  4. Sezione “Allow WebRequest for listed URL”: aggiungi il dominio:

  5. Premi OK per salvare.

Nota: senza WebRequest abilitato, l’EA mostrerà un messaggio di promemoria nei log e continuerà in modalità non-AI (o limiterà le funzioni AI, a seconda del settaggio).

Inserimento della API key nell’EA

Apri le proprietà dell’EA (Inputs) e inserisci la tua chiave nel parametro dedicato (es. DeepSeekApiKey ).
Consiglio: non condividere set file contenenti la tua key.

Sicurezza e privacy

  • L’EA invia al provider solo le informazioni necessarie a generare il responso (es. simbolo, timeframe, indicatori/feature sintetiche).

  • Nessun dato personale è richiesto.

  • Le risposte vengono usate come supporto decisionale e registrate nei log solo in forma sintetica (se abilitato).


⚙️ Trading Conditions

  • Symbol: XAUUSD

  • Timeframe consigliato: M5 / M15

  • Broker: ECN / Raw Spread consigliato

  • Account: Demo / Live

  • Leverage: ≥ 1:100

  • Deposito consigliato: 1000 USD

📊 Backtest & Usage Notes

  • Questo EA non è pensato per backtest tradizionali
    (l’AI utilizza contesto dinamico non simulabile correttamente)

  • Progettato per demo forward testing e uso controllato

  • Ottimizzato per sessioni ad alta liquidità

🚫 Who This EA Is NOT For

❌ Chi cerca profitti garantiti
❌ Chi utilizza conti sottocapitalizzati
❌ Chi disattiva i blocchi news
❌ Chi cerca martingale o grid

✅ Who This EA Is For

✔ Trader evoluti
✔ Utenti consapevoli del rischio
✔ Chi cerca un EA moderno, adattivo e trasparente
✔ Chi vuole un sistema AI-assisted, non AI-out-of-control

🔮 Roadmap (Planned)

  • Espansione memoria AI

  • Multi-symbol framework

  • Regime detection avanzata

  • Integrazione con Chat GPT

  • Versione VPS / Prop-Firm friendly

⚠️ Disclaimer

Il trading comporta rischi. I risultati passati non garantiscono performance future.
Questo Expert Advisor è uno strumento di supporto decisionale, non un sistema di profitto garantito.


