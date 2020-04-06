Gold Scalper Evolution

🔷 Gold Scalper Evolution - Sistema de trading adaptativo a prueba de noticias para XAUUSD.

📌 Precio especial por ahora


📌 Visión general

Gold Scalper Evolution es un avanzado Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para XAUUSD, que combina scalping direccional, toma de decisiones asistida por IA y gestión independiente del riesgo.

A diferencia de los EAs tradicionales basados en reglas rígidas (RSI, medias móviles, martingala), este sistema utiliza una arquitectura adaptable y consciente del contexto, donde la IA apoya la decisión de trading sin controlar nunca el riesgo.

🧠 Arquitectura principal (Cómo funciona)

El sistema funciona a través de un pipeline estructurado y transparente:

  1. Fuerte Detección de Tend encias
    Identificación de condiciones de tendencia genuinas (sin rangos aleatorios)

  2. Generación rápida de señales de scalping
    Entradas rápidas estrictamente alineadas con la tendencia dominante

  3. Generador de contexto

    • Noticias económicas (Calendario Económico MT5)

    • Niveles dinámicos de soporte y resistencia

    • Sentimiento del mercado y volatilidad

    • Cálculo del tamaño del lote mediante la fórmula de Kelly

  4. Inyección de Memoria Histórica
    Inclusión de operaciones pasadas similares para enriquecer el contexto de decisión de la IA

  5. Motor de decisión de IA (DeepSeek)

    • Consulta estructurada

    • Respuesta basada en JSON

    • Peso de la decisión de IA: 70%.

    • La IA no gestiona el riesgo

  6. Capa de ejecución de operaciones

    • Gestión independiente del riesgo

    • Sin martingala

    • Sin estrategias de rejilla

  7. Tope dinámico adaptable

    • Protección de beneficios

    • Reducción de Drawdown

  8. Registro y aprendizaje completos

    • Todas las operaciones se registran

    • Base de datos para futuras mejoras de la IA

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente desacoplada de la IA, lo que evita el sobreajuste y el comportamiento inestable.

✔ Dimensionamiento de posiciones basado en fórmulas Kelly
✔ Exposición máxima controlada
✔ Sin sistemas de recuperación agresivos
✔ Sin operaciones de venganza.

🔒 Protección de noticias (característica clave)

Sistema automático de bloqueo de operaciones:

  • 30 minutos antes de noticias de alto impacto

  • 15 minutos después de la noticia

  • Basado en el calendario económico de MT5

  • Estado de bloqueo visible en tiempo real en el cuadro de mandos

🖥️ Cuadro de mandos en tiempo real (sin caja negra)

El cuadro de mandos muestra:

  • Estado de la IA (activa / inactiva)

  • Estado de la puerta de noticias (ON / OFF)

  • Cuenta atrás para el siguiente evento de noticias

  • Parámetros de IA activos (PARM)

  • Estado de la sesión y del contexto

👉 Total transparencia, sin decisiones ocultas.


Ayuda a la toma de decisiones de IA (DeepSeek) - Cómo funciona

Este Asesor Experto incluye un módulo opcional de AI Decision Support basado en la API DeepSeek.

El componente de IA está diseñado para:

  • enriquecer el contexto del mercado (símbolo, marco temporal, filtros, estado interno),

  • generar una evaluación cualitativa o puntuación de confianza (por ejemplo, operación permitida / no operación / riesgo elevado),

  • ayudar opcionalmente a la lógica adaptativa cuando está activada.

El módulo AI no es obligatorio.
El EA puede operar en un modo totalmente sin IA con la lógica tradicional basada en reglas solamente.

Cuando el soporte AI está habilitado, el EA envía peticiones HTTP (WebRequest) al proveedor seleccionado y utiliza la respuesta estrictamente como entrada suplementaria, mientras que todos los filtros de riesgo, sesión, spread y noticias siguen siendo aplicados por el EA.

Requisitos

Para utilizar el módulo AI, se requiere lo siguiente:

  • Conexión activa a Internet desde el terminal MetaTrader 5

  • Permiso explícito WebRequest habilitado en MT5

  • Una clave API válida proporcionada por el proveedor de servicios AI

Creación de una clave API DeepSeek

  1. Inicie sesión en su cuenta de desarrollador DeepSeek.

  2. Genere una nueva clave API y guárdela de forma segura.

  3. En MetaTrader 5, abra:
    Herramientas → Opciones → Asesores Expertos.

  4. En la sección "Allow WebRequest for listed URL", añade:

    h ttps:// api.deep seek.com

  5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

Si WebRequest no está habilitado, el EA notificará al usuario en el registro y continuará ejecutándose en modo no-AI (o con las funciones AI deshabilitadas).

Introducción de la clave API en el EA

Abra las propiedades del EA (pestaña Inputs) e inserte su clave API en el parámetro dedicado (por ejemplo, DeepSeekApiKey ).

Importante:
No comparta archivos de juego o capturas de pantalla que contengan su clave API privada.

Seguridad y privacidad

  • Sólo se envían los datos técnicos y relacionados con el mercado necesarios para la evaluación de la IA (símbolo, marco temporal, indicadores derivados).

  • No se transmite ninguna información personal o de identificación de la cuenta.

  • Las respuestas de la IA se utilizan para la toma de decisiones internas y sólo se registran en forma resumida o de diagnóstico (si está activada).


⚙️ Condiciones de negociación

  • Símbolo: XAUUSD

  • Plazo recomendado: M5 / M15

  • Broker recomendado: ECN / Raw Spread recomendado

  • Tipo de cuenta: Demo / Real

  • Apalancamiento: ≥ 1:100

  • Depósito recomendado: Adecuado para la gestión del riesgo (no apto para microcuentas)

📊 Backtesting y notas de uso

  • Este EA no está diseñado para backtesting tradicional
    (la lógica de la IA se basa en un contexto dinámico que no se puede simular con precisión)

  • Destinado a pruebas de demostración hacia adelante y uso en vivo controlado

  • Optimizado para sesiones de negociación de alta liquidez

Para quién NO es este EA

❌ Traders que buscan beneficios garantizados
❌ Cuentas poco capitalizadas
❌ Usuarios que desactivan la protección de noticias
❌ Buscadores de estrategias de Martingala o cuadrícula

✅ Para quién es este EA

✔ Traders avanzados
✔ Usuarios conscientes del riesgo
✔ Traders que buscan un EA moderno, adaptable y transparente
✔ Usuarios interesados en el trading asistido por IA, no en el juego impulsado por IA.

🔮 Hoja de ruta (prevista)

  • Ampliación de la memoria de la IA

  • Marco multisímbolo

  • Detección avanzada de regímenes

  • Chat GPT Integración

  • VPS / prop-firm-friendly versión

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este Asesor Experto es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, no un sistema de beneficios garantizados.


