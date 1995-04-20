Inventory Retracement Bar MT4

Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT4, einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt, an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendfortsetzungs-Setups nach Pullbacks, geeignet für Forex, Indizes, Rohstoffe (wie Gold/XAUUSD) und Kryptowährungen (BTCUSD). Das IRB-Konzept ist unter Preis-Aktions-Händlern sehr beliebt, da es die Wahrscheinlichkeit eines Wiedereinstiegs ohne verzögernde Signale oder neu gemalte Balken aufzeigt.

Der UCS_RH_IRB MT4 markiert jeden gültigen IRB mit roten Pfeilen für bullische Balken (Long-Signale), grünen Pfeilen für bearische Balken (Short-Signale) und einer blauen IRB-Linie auf dem Retracement-Preisniveau - für visuelle Klarheit und Präzision beim Einstieg. Der Indikator unterstützt die EA-Integration über iCustom() mit 4 Puffern (3 gezeichnete und 1 für die interne Logik) für fortgeschrittene Automatisierungsworkflows oder Dashboards. Er enthält ein flexibles Warnsystem mit Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Unterstützung, um Sie sofort zu benachrichtigen, wenn neue IRBs erscheinen, was sowohl Day- als auch Swing-Tradern wertvolle Bildschirmzeit spart. Mit den anpassbaren Einstellungen können Sie die prozentualen Retracement-Schwellenwerte (Standardwert 45 %) ändern, Warnungen aktivieren oder deaktivieren und Farben und Stile für eine optimale Sichtbarkeit anpassen.

Auch verfügbar für MT5: UCS_RH_IRB MT5
Installationsanleitung für MQL Produkte | Aktualisierung von gekauften MQL Produkten auf MT4/MT4

Wesentliche Merkmale

  • Original Rob Hoffman IRB Logic: Erkennt 45% Retracement-Balken gegen den aktuellen Trend und signalisiert potenzielle Trendfortsetzungspunkte.
  • Visuelle Chartsignale: Roter Pfeil = bullischer IRB; Grüner Pfeil = bearischer IRB; Blaue Linie = Retracement-Zone.
  • EA-Integration möglich: 4 Indikatorpuffer, die über iCustom() für Expert Advisors und Dashboards zugänglich sind.
  • Konfigurierbarer Retracement-Schwellenwert: InpIRBPercent einstellbar für Empfindlichkeitskontrolle (Standard 45%).
  • Multi-Channel-Warnungen: Terminal-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mails für neue IRB-Erkennung.
  • Warnoptionen: Aktivieren/Deaktivieren der ersten MA, zweiten MA oder MA-Kreuzungswarnungen für kundenspezifische Hybridsysteme.
  • Non-Repainting Design: Signale werden fixiert, sobald ein Balken schließt, für eine zuverlässige Live- oder Backtest-Nutzung.
  • Geringes Gewicht und Effizienz: Optimiert für Multi-Chart-Setups ohne Leistungsverzögerung.
  • Anwendbare Märkte: Funktioniert für Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährungen.
  • Vollständig anpassbares Erscheinungsbild: Passen Sie Pfeil-/Linienbreite, Farbe und Skalierung für jedes Chartthema an.

Der UCS_RH_IRB MT4 ist eine leistungsstarke Ergänzung für Händler, die Marktrücksetzer erkennen wollen, die starken Ausbrüchen oder Trendfortsetzungen vorausgehen. Einfach, zuverlässig und automatisierbar, ist es ideal für die Integration in manuelle Setups oder EA-gesteuerte Handelssysteme.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Hilfe benötigen oder eine 7-Tage-Testversion anfordern möchten.

Überprüfen Sie alle meine Produkte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Kontaktieren Sie mich für Support: https: //www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags irb rob hoffman inventory retracement bar MT4 forex trend continuation pullback alerts ea integration non repainting

