Mejore su estrategia de seguimiento de tendencias con UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT4, un indicador de precisión que identifica las velas que retroceden un 45% o más en contra de la tendencia predominante, destacando los puntos en los que la actividad institucional contra-tendencia suele disminuir y el movimiento dominante se reanuda. Basado en la conocida metodología IRB de Rob Hoffman, este indicador ofrece confirmaciones visuales claras para configuraciones de continuación de tendencia después de retrocesos, adecuado para divisas, índices, materias primas (como el oro/XAUUSD) y criptodivisas (BTCUSD). El concepto de IRB se ha convertido en uno de los favoritos entre los operadores de precio-acción para identificar las reentradas de alta probabilidad sin señales de retraso o barras de repintado.

El UCS_RH_IRB MT4 marca cada IRB válido con flechas rojas para barras alcistas (señales largas), flechas verdes para barras bajistas (señales cortas), y una línea IRB azul en el nivel de precio de retroceso - proporcionando claridad visual y precisión de entrada. El indicador admite la integración de EA a través de iCustom() con 4 búferes (3 trazados y 1 para lógica interna) para flujos de trabajo de automatización avanzados o cuadros de mando. Incluye un sistema de alerta flexible con ventanas emergentes, notificaciones push y soporte de correo electrónico para notificar instantáneamente cuando aparecen nuevos IRB, ahorrando un valioso tiempo de pantalla tanto para los operadores diarios como para los swing traders. La configuración ajustable le permite modificar los umbrales de porcentaje de retroceso (por defecto 45%), activar o desactivar las alertas, y personalizar los colores y estilos para una visibilidad óptima.

También disponible para MT5: UCS_RH_IRB MT5

Guía de instalación para productos MQL | Actualización de productos MQL adquiridos en MT4/MT4

Características principales

Lógica IRB original de Rob Hoffman: Detecta barras de retroceso del 45% contra la tendencia actual, señalando potenciales puntos de continuación de tendencia.

Señales visuales del gráfico: flecha roja = IRB alcista; flecha verde = IRB bajista; línea azul = zona de retroceso.

Integración con EA: 4 buffers de indicadores accesibles a través de iCustom() para Expert Advisors y cuadros de mando.

Umbral de retroceso configurable: InpIRBPercent ajustable para controlar la sensibilidad (por defecto 45%).

Alertas multicanal: ventanas emergentes en el terminal, notificaciones push y correos electrónicos para la detección de nuevos IRB.

Opciones de alerta: Activación/desactivación de alertas de primera MA, segunda MA o cruce de MA para sistemas híbridos personalizados.

Diseño sin repintado: Señales fijas una vez que se cierra una barra para un uso fiable en directo o backtest.

Ligero y eficiente: Optimizado para configuraciones de múltiples gráficos sin retraso en el rendimiento.

Mercados aplicables: Funciona con divisas, índices, metales y criptomonedas.

Apariencia totalmente personalizable: Ajuste el ancho de la flecha/línea, el color y la escala para cualquier tema de gráfico.

El UCS_RH_IRB MT4 es un potente complemento para los operadores que buscan identificar los retrocesos del mercado que preceden a fuertes rupturas o continuaciones de tendencia. Sencillo, fiable y listo para la automatización, es ideal para integrarlo en configuraciones manuales o sistemas de trading basados en EA.

Apreciaría mucho un comentario positivo si está satisfecho con su compra. Por favor, póngase en contacto conmigo si necesita ayuda o desea solicitar una prueba de 7 días.

