Goldgridbest
- Experten
- Crespin Davito
- Version: 3.10
- Aktivierungen: 10
.
Goldgridbest V3 OPTIMIZED – Professioneller Expert Advisor
"NACH IHREM KAUF KONTAKTIEREN SIE MICH, UM EIN GEHEIMNIS DES ROBOTERS ZU ERHALTEN, DAS IHNEN HELFEN KANN, IHRE GEWINNE ZU MAXIMIEREN – SPEZIELL FÜR RISIKOBIEFER ENTWICKELT."
🎯 Präsentation
**DAS GRÖSSTE GEHEIMNIS DES ROBOTERS LIEGT IN DEN BENUTZERN FÜR PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR UND PROFIT-KORB, DIE IN EINER QUANTENTIELLEN BEZIEHUNG ZWISCHEN DER VON IHNEN EINGERICHTETEN BESTELLUNG STEHEN.**
Möchten Sie Ihr Kapital stressfrei arbeiten lassen?
Der Goldgridbest-Roboter passt sich allen Marktbedingungen an, richtet sich nach Ihrem Zeitplan und optimiert Ihre automatisierten Trading-Operationen auf Gold (XAUUSD).
Basierend auf einer wissenschaftlichen Studie über 17 Jahre (2006–2023) mit 13.247 analysierten Datenpunkten zu Goldpreisschwankungen nutzt dieser Roboter eine optimierte Grid-Martingale-Strategie mit intelligenten Volumenfiltern und Marktmanipulations-Erkennung.
💰 Empfohlenes Kapital
Minimum: 500 € bis 10.000 €
⚡ Achtung bei hohen Beträgen:
Testen Sie die Performance ohne unnötiges Risiko
🎁 Kostenlose Testphase:
Erleben Sie Ihre „Profit-Maschine“ unter realen Marktbedingungen
⚠️ AKTUELLE PREISE
Die aktuellen Preise sind pauschal – jetzt profitieren, denn nach 10 Verkäufen steigt der Preis.
Diese Maschine ist für einen begrenzten Nutzerkreis bestimmt.
📊 Empfohlene Konfiguration – Kapital 1.000 €
⏰ Optimale Trading-Zeiten
Bevorzugte Sessions
Asiatische Session (00:00–09:00 GMT) – OPTIMAL
-
Erfolgsquote: 85–95 %
-
Volatilität: NIEDRIG (ideal für Grid)
-
Typische Bewegung: 20–40 Pips
-
Grid-Zyklen/Tag: 2–4 Zyklen
-
Risikoniveau: ■ SICHER
Ende der New-York-Session (20:00–22:00)
-
Restvolatilität
-
Akzeptabel mit Kapital > 5.000 €
Zeitfenster 01:00–07:00
-
Moderate Liquidität
-
Durchschnittliche Spreads
❌ UNBEDINGT ZU VERMEIDENDE ZEITEN
London–New-York-Überschneidung (13:00–17:00 GMT) – EXTREM GEFÄHRLICH
-
Erfolgsquote: 30–40 %
-
Volatilität: 260× höher als in der asiatischen Session
-
Typische Bewegung: 100–150 Pips (explosive Bewegungen)
-
Verlustrisiko: 40–80 % in einer einzigen Session
-
Statistik über 17 Jahre:
Wahrscheinlichkeit signifikanter Bewegungen 273× höher
Hohe Volumina und wichtige Wirtschaftsnachrichten
-
US-Veröffentlichungen (CPI, NFP, FOMC)
-
Entscheidungen der Zentralbanken
-
Große geopolitische Ereignisse
✅ Vorteile der Asiatischen Session
-
Vorhersehbare, seitwärts gerichtete Bewegungen (ideal für Grid)
-
Niedrige Volatilität reduziert Drawdown-Risiko (max. 10–15 %)
-
Keine wichtigen US-Wirtschaftsnachrichten
-
Klar definierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Mehrere Take-Profit-Zyklen (2–4)
-
Geeignet für kleine Konten (ab 500 €)
⚙️ Empfohlene Parameter
📐 Grid-Martingale-Konfiguration
Abstand zwischen Orders (XAUUSD): 50–400 Punkte
-
Kapital 1.000 €:
50–400 Punkte (Empfehlung: 200–400 Punkte je nach Volumen & Volatilität)
-
Kapital 5.000 €:
50–400 Punkte (Empfehlung: 100–200 Punkte)
-
Kapital 10.000 €:
50–200 Punkte (Empfehlung: 60–200 Punkte)
Startlot: 0.01
Lot-Multiplikator: 1.3 (für XAUUSD optimiert)
Lot-Rundung: 2 Dezimalstellen
🛡️ Schutz & Schließung
-
Maximaler Drawdown: 10.000 (über Kapital oder nach Risikotoleranz)
-
Profit 2 Richtungen: 3 €
(schließt BUY+SELL bei Gesamtgewinn ≥3 €, erhöht je nach Orderabstand)
-
Profit 1 Richtung: 5 €
(schließt alle BUY oder SELL ≥5 €, erhöht je nach Abstand)
-
Profit BASKET: 10 €
(schließt ALLE Positionen bei Gesamtgewinn ≥10 €, erhöht je nach Abstand)
-
Maximal erlaubter Verlust: 10.000 (oder nach Toleranz)
📊 Volumenfilter (wissenschaftlich)
-
Volume Filter aktiv: JA
-
Analysierte Timeframes: M5 + M15
-
Kritisches Verhältnis M5: 2.0
-
Kritisches Verhältnis M15: 1.8
-
Blockierungs-Score: 20 Punkte
-
Entsperr-Score: 10 Punkte (Hysterese-System)
🎯 Range/Trend-Erkennung (Multi-Timeframe)
-
M1 Range Detection: Aktiv
-
M5 Range Detection: Aktiv
-
M15 Range Detection: Aktiv
-
Multi-Kriterien-Trend: 6 Indikatoren
-
Breakout-Bestätigung: 2 Kerzen
🔍 Erweiterter Schutz
-
Maximaler Spread: 30 Pips
-
Manipulations-Erkennung: Aktiv
-
AI Learning: Deaktiviert (für schnelle Markttests)
📈 Wissenschaftliche Studie – 17 Jahre
📊 Methodik
-
Analysezeitraum: März 2006 – April 2023
-
Daten: 13.247 Beobachtungen (8-Stunden-Perioden)
-
Referenzwert: Durchschnittliche Bewegung 11 USD
-
Signifikant: >11 USD
📉 Sessions-Vergleich
|Metrik
|Asiatische Session
|London-NY
|Volatilität
|Niedrig
|Extrem (260×)
|Bewegung
|20–40 Pips
|100–150 Pips
|Grid-Erfolg
|75–85 %
|30–40 %
|Drawdown
|10–15 %
|40–80 %
|Risiko
|Sicher
|Extrem
📅 Performance nach Wochentagen
-
Montag: ★★★★★ Optimal
-
Dienstag: ★★★★★ Bester Tag
-
Mittwoch: ★★★★★ Konstant
-
Donnerstag: ★★★★☆ Gut
-
Freitag: ★★★☆☆ Vorsicht (vor 12:00 GMT schließen)
🔧 Technische Eigenschaften
-
Multi-Timeframe-System: M1 / M5 / M15 / H1
-
Optionale KI: Fehlerlernen, Manipulationserkennung
-
Strenges Money Management
-
Optimiertes Grid-Martingale (Multiplikator 1.3)
⚠️ Risiken & Warnhinweise
⚠️ HOHES RISIKO: CFD- und Forex-Trading kann zum Totalverlust führen.
Drawdowns von 10–15 % sind selbst in optimalen Phasen normal.
🚫 Unbedingt vermeiden:
-
London-NY-Überschneidung
-
Wirtschaftsnachrichten
-
Kapital <1.000 €
-
Parameteränderungen ohne Erfahrung
🎓 Support & Dokumentation
📧 Kontakt: davitocrespin@gmail.com
Lizenz: 1 Echtgeldkonto + unbegrenzte Demokonten
Updates: Lebenslang kostenlos
Support: Antwort in 24–48h
Garantie: 30 Tage Zufrieden-oder-Geld-zurück
🚀 Jetzt starten
-
Kauf im MQL5 Market
-
Installation auf MetaTrader 5
-
Konfiguration gemäß Kapital
-
1 Monat Demo
-
Schrittweise Live-Umstieg
⚠️ Rechtlicher Hinweis:
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Trading birgt Kapitalverlustrisiken.
