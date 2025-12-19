.

Goldgridbest V3 OPTIMIZED – Professioneller Expert Advisor

🎯 Präsentation

Möchten Sie Ihr Kapital stressfrei arbeiten lassen?

Der Goldgridbest-Roboter passt sich allen Marktbedingungen an, richtet sich nach Ihrem Zeitplan und optimiert Ihre automatisierten Trading-Operationen auf Gold (XAUUSD).

Basierend auf einer wissenschaftlichen Studie über 17 Jahre (2006–2023) mit 13.247 analysierten Datenpunkten zu Goldpreisschwankungen nutzt dieser Roboter eine optimierte Grid-Martingale-Strategie mit intelligenten Volumenfiltern und Marktmanipulations-Erkennung.

💰 Empfohlenes Kapital

Minimum: 500 € bis 10.000 €

⚡ Achtung bei hohen Beträgen:

Testen Sie die Performance ohne unnötiges Risiko

🎁 Kostenlose Testphase:

Erleben Sie Ihre „Profit-Maschine“ unter realen Marktbedingungen

📊 Empfohlene Konfiguration – Kapital 1.000 €

⏰ Optimale Trading-Zeiten

Bevorzugte Sessions

Asiatische Session (00:00–09:00 GMT) – OPTIMAL

Erfolgsquote: 85–95 %

Volatilität: NIEDRIG (ideal für Grid)

Typische Bewegung: 20–40 Pips

Grid-Zyklen/Tag: 2–4 Zyklen

Risikoniveau: ■ SICHER

Ende der New-York-Session (20:00–22:00)

Restvolatilität

Akzeptabel mit Kapital > 5.000 €

Zeitfenster 01:00–07:00

Moderate Liquidität

Durchschnittliche Spreads

❌ UNBEDINGT ZU VERMEIDENDE ZEITEN

London–New-York-Überschneidung (13:00–17:00 GMT) – EXTREM GEFÄHRLICH

Erfolgsquote: 30–40 %

Volatilität: 260× höher als in der asiatischen Session

Typische Bewegung: 100–150 Pips (explosive Bewegungen)

Verlustrisiko: 40–80 % in einer einzigen Session

Statistik über 17 Jahre:

Wahrscheinlichkeit signifikanter Bewegungen 273× höher

Hohe Volumina und wichtige Wirtschaftsnachrichten

US-Veröffentlichungen (CPI, NFP, FOMC)

Entscheidungen der Zentralbanken

Große geopolitische Ereignisse

✅ Vorteile der Asiatischen Session

Vorhersehbare, seitwärts gerichtete Bewegungen (ideal für Grid)

Niedrige Volatilität reduziert Drawdown-Risiko (max. 10–15 %)

Keine wichtigen US-Wirtschaftsnachrichten

Klar definierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Mehrere Take-Profit-Zyklen (2–4)

Geeignet für kleine Konten (ab 500 €)

⚙️ Empfohlene Parameter

📐 Grid-Martingale-Konfiguration

Abstand zwischen Orders (XAUUSD): 50–400 Punkte

Kapital 1.000 €:

50–400 Punkte (Empfehlung: 200–400 Punkte je nach Volumen & Volatilität)

Kapital 5.000 €:

50–400 Punkte (Empfehlung: 100–200 Punkte )

Kapital 10.000 €:

50–200 Punkte (Empfehlung: 60–200 Punkte)

Startlot: 0.01

Lot-Multiplikator: 1.3 (für XAUUSD optimiert)

Lot-Rundung: 2 Dezimalstellen

🛡️ Schutz & Schließung

Maximaler Drawdown: 10.000 (über Kapital oder nach Risikotoleranz)

Profit 2 Richtungen: 3 €

(schließt BUY+SELL bei Gesamtgewinn ≥3 €, erhöht je nach Orderabstand)

Profit 1 Richtung: 5 €

(schließt alle BUY oder SELL ≥5 €, erhöht je nach Abstand)

Profit BASKET: 10 €

(schließt ALLE Positionen bei Gesamtgewinn ≥10 €, erhöht je nach Abstand)

Maximal erlaubter Verlust: 10.000 (oder nach Toleranz)

📊 Volumenfilter (wissenschaftlich)

Volume Filter aktiv: JA

Analysierte Timeframes: M5 + M15

Kritisches Verhältnis M5: 2.0

Kritisches Verhältnis M15: 1.8

Blockierungs-Score: 20 Punkte

Entsperr-Score: 10 Punkte (Hysterese-System)

🎯 Range/Trend-Erkennung (Multi-Timeframe)

M1 Range Detection: Aktiv

M5 Range Detection: Aktiv

M15 Range Detection: Aktiv

Multi-Kriterien-Trend: 6 Indikatoren

Breakout-Bestätigung: 2 Kerzen

🔍 Erweiterter Schutz

Maximaler Spread: 30 Pips

Manipulations-Erkennung: Aktiv

AI Learning: Deaktiviert (für schnelle Markttests)

📈 Wissenschaftliche Studie – 17 Jahre

📊 Methodik

Analysezeitraum: März 2006 – April 2023

Daten: 13.247 Beobachtungen (8-Stunden-Perioden)

Referenzwert: Durchschnittliche Bewegung 11 USD

Signifikant: >11 USD

📉 Sessions-Vergleich

Metrik Asiatische Session London-NY Volatilität Niedrig Extrem (260×) Bewegung 20–40 Pips 100–150 Pips Grid-Erfolg 75–85 % 30–40 % Drawdown 10–15 % 40–80 % Risiko Sicher Extrem

📅 Performance nach Wochentagen

Montag: ★★★★★ Optimal

Dienstag: ★★★★★ Bester Tag

Mittwoch: ★★★★★ Konstant

Donnerstag: ★★★★☆ Gut

Freitag: ★★★☆☆ Vorsicht (vor 12:00 GMT schließen)

🔧 Technische Eigenschaften

Multi-Timeframe-System: M1 / M5 / M15 / H1

Optionale KI: Fehlerlernen, Manipulationserkennung

Strenges Money Management

Optimiertes Grid-Martingale (Multiplikator 1.3)

⚠️ Risiken & Warnhinweise

⚠️ HOHES RISIKO: CFD- und Forex-Trading kann zum Totalverlust führen.

Drawdowns von 10–15 % sind selbst in optimalen Phasen normal.

🚫 Unbedingt vermeiden:

London-NY-Überschneidung

Wirtschaftsnachrichten

Kapital <1.000 €

Parameteränderungen ohne Erfahrung

🎓 Support & Dokumentation

📧 Kontakt: davitocrespin@gmail.com

Lizenz: 1 Echtgeldkonto + unbegrenzte Demokonten

Updates: Lebenslang kostenlos

Support: Antwort in 24–48h

Garantie: 30 Tage Zufrieden-oder-Geld-zurück

⚠️ Rechtlicher Hinweis:

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Trading birgt Kapitalverlustrisiken.



