Goldgridbest V3 OPTIMIZED – Professioneller Expert Advisor

"NACH IHREM KAUF KONTAKTIEREN SIE MICH, UM EIN GEHEIMNIS DES ROBOTERS ZU ERHALTEN, DAS IHNEN HELFEN KANN, IHRE GEWINNE ZU MAXIMIEREN – SPEZIELL FÜR RISIKOBIEFER ENTWICKELT."

🎯 Präsentation

**DAS GRÖSSTE GEHEIMNIS DES ROBOTERS LIEGT IN DEN BENUTZERN FÜR PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR UND PROFIT-KORB, DIE IN EINER QUANTENTIELLEN BEZIEHUNG ZWISCHEN DER VON IHNEN EINGERICHTETEN BESTELLUNG STEHEN.**

Möchten Sie Ihr Kapital stressfrei arbeiten lassen?
Der Goldgridbest-Roboter passt sich allen Marktbedingungen an, richtet sich nach Ihrem Zeitplan und optimiert Ihre automatisierten Trading-Operationen auf Gold (XAUUSD).

Basierend auf einer wissenschaftlichen Studie über 17 Jahre (2006–2023) mit 13.247 analysierten Datenpunkten zu Goldpreisschwankungen nutzt dieser Roboter eine optimierte Grid-Martingale-Strategie mit intelligenten Volumenfiltern und Marktmanipulations-Erkennung.

💰 Empfohlenes Kapital

Minimum: 500 € bis 10.000 €

Achtung bei hohen Beträgen:
Testen Sie die Performance ohne unnötiges Risiko

🎁 Kostenlose Testphase:
Erleben Sie Ihre „Profit-Maschine“ unter realen Marktbedingungen

⚠️ AKTUELLE PREISE

Die aktuellen Preise sind pauschaljetzt profitieren, denn nach 10 Verkäufen steigt der Preis.
Diese Maschine ist für einen begrenzten Nutzerkreis bestimmt.

📊 Empfohlene Konfiguration – Kapital 1.000 €

Optimale Trading-Zeiten

Bevorzugte Sessions

Asiatische Session (00:00–09:00 GMT) – OPTIMAL

  • Erfolgsquote: 85–95 %

  • Volatilität: NIEDRIG (ideal für Grid)

  • Typische Bewegung: 20–40 Pips

  • Grid-Zyklen/Tag: 2–4 Zyklen

  • Risikoniveau: ■ SICHER

Ende der New-York-Session (20:00–22:00)

  • Restvolatilität

  • Akzeptabel mit Kapital > 5.000 €

Zeitfenster 01:00–07:00

  • Moderate Liquidität

  • Durchschnittliche Spreads

UNBEDINGT ZU VERMEIDENDE ZEITEN

London–New-York-Überschneidung (13:00–17:00 GMT) – EXTREM GEFÄHRLICH

  • Erfolgsquote: 30–40 %

  • Volatilität: 260× höher als in der asiatischen Session

  • Typische Bewegung: 100–150 Pips (explosive Bewegungen)

  • Verlustrisiko: 40–80 % in einer einzigen Session

  • Statistik über 17 Jahre:
    Wahrscheinlichkeit signifikanter Bewegungen 273× höher

Hohe Volumina und wichtige Wirtschaftsnachrichten

  • US-Veröffentlichungen (CPI, NFP, FOMC)

  • Entscheidungen der Zentralbanken

  • Große geopolitische Ereignisse

Vorteile der Asiatischen Session

  • Vorhersehbare, seitwärts gerichtete Bewegungen (ideal für Grid)

  • Niedrige Volatilität reduziert Drawdown-Risiko (max. 10–15 %)

  • Keine wichtigen US-Wirtschaftsnachrichten

  • Klar definierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Mehrere Take-Profit-Zyklen (2–4)

  • Geeignet für kleine Konten (ab 500 €)

⚙️ Empfohlene Parameter

📐 Grid-Martingale-Konfiguration

Abstand zwischen Orders (XAUUSD): 50–400 Punkte

  • Kapital 1.000 €:
    50–400 Punkte (Empfehlung: 200–400 Punkte je nach Volumen & Volatilität)

  • Kapital 5.000 €:
    50–400 Punkte (Empfehlung: 100–200 Punkte)

  • Kapital 10.000 €:
    50–200 Punkte (Empfehlung: 60–200 Punkte)

Startlot: 0.01
Lot-Multiplikator: 1.3 (für XAUUSD optimiert)
Lot-Rundung: 2 Dezimalstellen

🛡️ Schutz & Schließung

  • Maximaler Drawdown: 10.000 (über Kapital oder nach Risikotoleranz)

  • Profit 2 Richtungen: 3 €
    (schließt BUY+SELL bei Gesamtgewinn ≥3 €, erhöht je nach Orderabstand)

  • Profit 1 Richtung: 5 €
    (schließt alle BUY oder SELL ≥5 €, erhöht je nach Abstand)

  • Profit BASKET: 10 €
    (schließt ALLE Positionen bei Gesamtgewinn ≥10 €, erhöht je nach Abstand)

  • Maximal erlaubter Verlust: 10.000 (oder nach Toleranz)

📊 Volumenfilter (wissenschaftlich)

  • Volume Filter aktiv: JA

  • Analysierte Timeframes: M5 + M15

  • Kritisches Verhältnis M5: 2.0

  • Kritisches Verhältnis M15: 1.8

  • Blockierungs-Score: 20 Punkte

  • Entsperr-Score: 10 Punkte (Hysterese-System)

🎯 Range/Trend-Erkennung (Multi-Timeframe)

  • M1 Range Detection: Aktiv

  • M5 Range Detection: Aktiv

  • M15 Range Detection: Aktiv

  • Multi-Kriterien-Trend: 6 Indikatoren

  • Breakout-Bestätigung: 2 Kerzen

🔍 Erweiterter Schutz

  • Maximaler Spread: 30 Pips

  • Manipulations-Erkennung: Aktiv

  • AI Learning: Deaktiviert (für schnelle Markttests)

📈 Wissenschaftliche Studie – 17 Jahre

📊 Methodik

  • Analysezeitraum: März 2006 – April 2023

  • Daten: 13.247 Beobachtungen (8-Stunden-Perioden)

  • Referenzwert: Durchschnittliche Bewegung 11 USD

  • Signifikant: >11 USD

📉 Sessions-Vergleich

Metrik Asiatische Session London-NY
Volatilität Niedrig Extrem (260×)
Bewegung 20–40 Pips 100–150 Pips
Grid-Erfolg 75–85 % 30–40 %
Drawdown 10–15 % 40–80 %
Risiko Sicher Extrem

📅 Performance nach Wochentagen

  • Montag: ★★★★★ Optimal

  • Dienstag: ★★★★★ Bester Tag

  • Mittwoch: ★★★★★ Konstant

  • Donnerstag: ★★★★☆ Gut

  • Freitag: ★★★☆☆ Vorsicht (vor 12:00 GMT schließen)

🔧 Technische Eigenschaften

  • Multi-Timeframe-System: M1 / M5 / M15 / H1

  • Optionale KI: Fehlerlernen, Manipulationserkennung

  • Strenges Money Management

  • Optimiertes Grid-Martingale (Multiplikator 1.3)

⚠️ Risiken & Warnhinweise

⚠️ HOHES RISIKO: CFD- und Forex-Trading kann zum Totalverlust führen.
Drawdowns von 10–15 % sind selbst in optimalen Phasen normal.

🚫 Unbedingt vermeiden:

  • London-NY-Überschneidung

  • Wirtschaftsnachrichten

  • Kapital <1.000 €

  • Parameteränderungen ohne Erfahrung

🎓 Support & Dokumentation

📧 Kontakt: davitocrespin@gmail.com

Lizenz: 1 Echtgeldkonto + unbegrenzte Demokonten
Updates: Lebenslang kostenlos
Support: Antwort in 24–48h
Garantie: 30 Tage Zufrieden-oder-Geld-zurück

🚀 Jetzt starten

  • Kauf im MQL5 Market

  • Installation auf MetaTrader 5

  • Konfiguration gemäß Kapital

  • 1 Monat Demo

  • Schrittweise Live-Umstieg

⚠️ Rechtlicher Hinweis:
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Trading birgt Kapitalverlustrisiken.


System pro
Crespin Davito
Experten
# SYSTEM PRO V2 - Professioneller Expert Advisor --- ## KEY HIGHLIGHTS | **Kompatibilität** | **Kapital** | **Potenzial** | **Support** | |---------------------|---------------|-----------------|---------------| | **Alle MT5-Broker** | **Ab $200** | **Bis zu $200.000/Jahr*** | **Telegramm: @davescres** | **Mit Disziplin und rigorosem Management** --- ## PRÄSENTATION **SYSTEM PRO V2** ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf MetaTrader 5.
