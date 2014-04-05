Impulse MACD
- Indikatoren
- Elie Baptiste Granger
- Version: 1.0
Der Impuls-MACD ist ein technischer Indikator, der die Stärke mehrerer gleitender Durchschnitte zu einem einzigartigen Momentum-Oszillator kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen MACD-Indikatoren verwendet dieses Tool drei verschiedene gleitende Durchschnitte, die auf hohe, niedrige und gewichtete Kursdaten angewendet werden, um präzisere Marktimpulssignale zu erzeugen. Seine Stärke ist die hervorragende Filterfunktion bei schwankenden Märkten.
Visuelle Elemente
- Farbkodiertes Histogramm: Dynamische grüne/rote Balken, die je nach Impulsrichtung ihre Farbe ändern
- Signallinie: Orange geglättete Linie zur Trendbestätigung
- Separate Fensteranzeige: Saubere Visualisierung, ohne das Hauptpreisdiagramm zu überlagern
Technische Spezifikationen
- Master-MA-Periode: Standard 34 (anpassbar)
- Signal-MA-Periode: Standardwert 9 (anpassbar)
- Drei MA-Komponenten:
- Hochpreis-SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt)
- Niedriger Preis SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt)
- Gewichteter Preis LWMA (Linear Weighted Moving Average)
Handelsanwendungen
Momentum-Erkennung
- Identifizieren Sie starke bullische/bärische Impulse auf dem Markt
- Erkennen von Momentumveränderungen, bevor sie auf den Kurscharts sichtbar werden
Einstiegs-/Ausstiegssignale
- Grüne Histogrammbalken weisen auf potenzielle Kaufgelegenheiten hin
- Rote Histogrammbalken weisen auf mögliche Short-Möglichkeiten hin.
- Das Kreuzen von Signallinien bietet zusätzliche Bestätigung
Trend-Bestätigung
- Verwendung neben der Preisaktion zur Bestätigung der Trendstärke
- Filtert schwache Signale während Seitwärtsmärkten heraus
Eingabe-Parameter
- MasterMA ( Voreinstellung: 34): Periode für die Hauptberechnung des gleitenden Durchschnitts
- SignalMA ( Voreinstellung: 9): Periode für die Glättung der Signallinien
Dieser fortschrittliche Momentum-Indikator bietet Händlern ein hochentwickeltes Werkzeug zur Analyse von Marktimpulsen und Momentum-Verschiebungen, was ihn sowohl für den manuellen Handel als auch für automatisierte Systeme wertvoll macht.