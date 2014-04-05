Impulse MACD

Der Impuls-MACD ist ein technischer Indikator, der die Stärke mehrerer gleitender Durchschnitte zu einem einzigartigen Momentum-Oszillator kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen MACD-Indikatoren verwendet dieses Tool drei verschiedene gleitende Durchschnitte, die auf hohe, niedrige und gewichtete Kursdaten angewendet werden, um präzisere Marktimpulssignale zu erzeugen. Seine Stärke ist die hervorragende Filterfunktion bei schwankenden Märkten.

Visuelle Elemente

Farbkodiertes Histogramm : Dynamische grüne/rote Balken, die je nach Impulsrichtung ihre Farbe ändern

: Dynamische grüne/rote Balken, die je nach Impulsrichtung ihre Farbe ändern Signallinie : Orange geglättete Linie zur Trendbestätigung

: Orange geglättete Linie zur Trendbestätigung Separate Fensteranzeige: Saubere Visualisierung, ohne das Hauptpreisdiagramm zu überlagern

Technische Spezifikationen

Master-MA-Periode : Standard 34 (anpassbar)

: Standard 34 (anpassbar) Signal-MA-Periode : Standardwert 9 (anpassbar)

: Standardwert 9 (anpassbar) Drei MA-Komponenten : Hochpreis-SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt) Niedriger Preis SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt) Gewichteter Preis LWMA (Linear Weighted Moving Average)

:

Handelsanwendungen

Momentum-Erkennung

Identifizieren Sie starke bullische/bärische Impulse auf dem Markt

Erkennen von Momentumveränderungen, bevor sie auf den Kurscharts sichtbar werden

Einstiegs-/Ausstiegssignale

Grüne Histogrammbalken weisen auf potenzielle Kaufgelegenheiten hin

Rote Histogrammbalken weisen auf mögliche Short-Möglichkeiten hin.

Das Kreuzen von Signallinien bietet zusätzliche Bestätigung

Trend-Bestätigung

Verwendung neben der Preisaktion zur Bestätigung der Trendstärke

Filtert schwache Signale während Seitwärtsmärkten heraus





Eingabe-Parameter

MasterMA ( Voreinstellung: 34): Periode für die Hauptberechnung des gleitenden Durchschnitts

Voreinstellung: 34): Periode für die Hauptberechnung des gleitenden Durchschnitts SignalMA ( Voreinstellung: 9): Periode für die Glättung der Signallinien

Dieser fortschrittliche Momentum-Indikator bietet Händlern ein hochentwickeltes Werkzeug zur Analyse von Marktimpulsen und Momentum-Verschiebungen, was ihn sowohl für den manuellen Handel als auch für automatisierte Systeme wertvoll macht.







