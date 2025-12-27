RSI multi timeframes lines builder

Der Indikator zeichnet Niveaus entsprechend den überkauften und überverkauften Werten des RSI-Indikators.

Sammelt die erforderliche Anzahl solcher Preisextrema und wählt daraus die dem aktuellen Preis am nächsten liegenden Niveaus aus.

Alle Zeitrahmen sind verfügbar.

Aktivieren und deaktivieren in beliebigen Kombinationen.

Standardmäßig aktiviert: MN1, W1, D1, H4, H1, M5, M1.

Der Linientyp ist anpassbar:



Horizontal (durchgezogen)

Trending rechts (ab dem Preis der RSI-Extremum-Erkennung)

Für jeden Zeitrahmen anpassbar:

Auswahl der Anzahl der RSI-Extrema, um die Grenzen der Levels einzugrenzen. Anzahl der Ebenen, die auf beiden Seiten des Preises angezeigt werden sollen Zeitraum des RSI-Indikators Dicke der Linie Farbe

Zu Informationszwecken werden in der oberen linken Ecke die Werte der letzten geschlossenen Balken (Candlesticks) aller in den Einstellungen enthaltenen Indikatoren angezeigt.

Dort wird auch die Information angezeigt, ob sich die RSI-Indikatoren für die ausgewählten Zeitrahmen in der überkauften oder überverkauften Zone befinden.

Es gibt eine Einstellung, um diese Information zu aktivieren/deaktivieren.

Aktualisiert die Linien beim Starten, beim Wechsel des Zeitrahmens und bei jedem neuen Minutenbalken.

Der Indikator funktioniert auf der Grundlage des Algorithmus dieses kostenlosen Indikators: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793

Legen Sie diesen Indikator auf ein Diagramm, um zu sehen, auf welchen Niveaus er Kurse zum Zeichnen von Linien auswählt.