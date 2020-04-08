RSI multi timeframes lines builder

Индикатор рисует уровни по значениям перекупленности и перепроданности индикатора RSI.
Собирает нужное количество таких экстремумов цен и из них выбирает ближайшие уровни к текущей цене.

Доступны все таймфреймы.
Включаются и отключаются в любых комбинациях.
По умолчанию включены: MN1, W1, D1, H4, H1, M5

Настраивается тип линии:

  • Горизонтальная(сплошная)
  • Трендовая вправо(от цены обнаружения экстремума RSI) 

Настраиваются для каждого таймфрейма:

  1. Выбор количества экстремумов RSI, чтобы сузить границы уровней.
  2. Количество уровней для отображения с двух сторон от цены
  3. Период индикатора RSI
  4. Толщина линии
  5. Цвет

Для информативности в верхнем левом углу выводятся значения последних закрывшихся баров(свечей) всех индикаторов, включенных в настройках.
Так же туда выводится информация о том, находятся ли индикаторы RSI на выбранных таймфреймах в зоне перекупленности или перепроданности.
Есть настройка для включения/выключения этой информации.   

Обновляет линии при запуске, смене таймфрейма и с каждым новым минутным баром. 

Индикатор работает на основе алгоритма этого бесплатного индикатора: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793
Накиньте этот индикатор на график, чтобы увидеть из каких уровней он выбирает цены для отрисовки линий. 

