RSI multi timeframes lines builder
- Индикаторы
- Nikolay Mitrofanov
- Версия: 1.4
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 5
Индикатор рисует уровни по значениям перекупленности и перепроданности индикатора RSI.
Собирает нужное количество таких экстремумов цен и из них выбирает ближайшие уровни к текущей цене.
Доступны все таймфреймы.
Включаются и отключаются в любых комбинациях.
По умолчанию включены: MN1, W1, D1, H4, H1, M5
Настраивается тип линии:
- Горизонтальная(сплошная)
- Трендовая вправо(от цены обнаружения экстремума RSI)
Настраиваются для каждого таймфрейма:
- Выбор количества экстремумов RSI, чтобы сузить границы уровней.
- Количество уровней для отображения с двух сторон от цены
- Период индикатора RSI
- Толщина линии
- Цвет
Для информативности в верхнем левом углу выводятся значения последних закрывшихся баров(свечей) всех индикаторов, включенных в настройках.
Так же туда выводится информация о том, находятся ли индикаторы RSI на выбранных таймфреймах в зоне перекупленности или перепроданности.
Есть настройка для включения/выключения этой информации.
Обновляет линии при запуске, смене таймфрейма и с каждым новым минутным баром.
Индикатор работает на основе алгоритма этого бесплатного индикатора: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793
Накиньте этот индикатор на график, чтобы увидеть из каких уровней он выбирает цены для отрисовки линий.