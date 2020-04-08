RSI multi timeframes lines builder

Индикатор рисует уровни по значениям перекупленности и перепроданности индикатора RSI.

Собирает нужное количество таких экстремумов цен и из них выбирает ближайшие уровни к текущей цене.

Доступны все таймфреймы.

Включаются и отключаются в любых комбинациях.

По умолчанию включены: MN1, W1, D1, H4, H1, M5

Настраивается тип линии:



Горизонтальная(сплошная)

Трендовая вправо(от цены обнаружения экстремума RSI)

Настраиваются для каждого таймфрейма:

Выбор количества экстремумов RSI, чтобы сузить границы уровней. Количество уровней для отображения с двух сторон от цены Период индикатора RSI Толщина линии Цвет

Для информативности в верхнем левом углу выводятся значения последних закрывшихся баров(свечей) всех индикаторов, включенных в настройках.

Так же туда выводится информация о том, находятся ли индикаторы RSI на выбранных таймфреймах в зоне перекупленности или перепроданности.

Есть настройка для включения/выключения этой информации.

Обновляет линии при запуске, смене таймфрейма и с каждым новым минутным баром.

Индикатор работает на основе алгоритма этого бесплатного индикатора: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793

Накиньте этот индикатор на график, чтобы увидеть из каких уровней он выбирает цены для отрисовки линий.