RSI multi timeframes lines builder

El indicador dibuja niveles de acuerdo con los valores de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI.

Recopila el número necesario de tales extremos de precio y de ellos selecciona los niveles más cercanos al precio actual.

Todos los marcos temporales están disponibles.

Puede activarse y desactivarse en cualquier combinación.

Activado por defecto: MN1, W1, D1, H4, H1, M5.

Tipo de línea personalizable:



Horizontal (sólido)

Tendencia a la derecha (desde el precio de detección del extremo del RSI)

Personalizable para cada marco temporal:

Selección del número de extremos del RSI para acotar los límites de los niveles. Número de niveles a mostrar a ambos lados del precio Periodo del indicador RSI Grosor de la línea Color

Con fines informativos, los valores de las últimas barras cerradas (velas) de todos los indicadores incluidos en la configuración se muestran en la esquina superior izquierda.

La información sobre si los indicadores RSI en los marcos temporales seleccionados están en la zona de sobrecompra o sobreventa también se muestra allí.

Hay un ajuste para activar/desactivar esta información.

Actualiza las líneas al inicio, al cambiar de timeframe y con cada nueva barra de minutos.

El indicador funciona basándose en el algoritmo de este indicador gratuito: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793

Ponga este indicador en un gráfico para ver a partir de qué niveles selecciona los precios para trazar las líneas.