RSI multi timeframes lines builder

El indicador dibuja niveles de acuerdo con los valores de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI.
Recopila el número necesario de tales extremos de precio y de ellos selecciona los niveles más cercanos al precio actual.

Todos los marcos temporales están disponibles.
Puede activarse y desactivarse en cualquier combinación.
Activado por defecto: MN1, W1, D1, H4, H1, M5.

Tipo de línea personalizable:

  • Horizontal (sólido)
  • Tendencia a la derecha (desde el precio de detección del extremo del RSI)

Personalizable para cada marco temporal:

  1. Selección del número de extremos del RSI para acotar los límites de los niveles.
  2. Número de niveles a mostrar a ambos lados del precio
  3. Periodo del indicador RSI
  4. Grosor de la línea
  5. Color

Con fines informativos, los valores de las últimas barras cerradas (velas) de todos los indicadores incluidos en la configuración se muestran en la esquina superior izquierda.
La información sobre si los indicadores RSI en los marcos temporales seleccionados están en la zona de sobrecompra o sobreventa también se muestra allí.
Hay un ajuste para activar/desactivar esta información.

Actualiza las líneas al inicio, al cambiar de timeframe y con cada nueva barra de minutos.

El indicador funciona basándose en el algoritmo de este indicador gratuito: https://www.mql5.com/ru/market/product/71793
Ponga este indicador en un gráfico para ver a partir de qué niveles selecciona los precios para trazar las líneas.

Productos recomendados
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicadores
"Hunttern harmonic pattern finder" basado en el zigzag dinámico con el modo de notificación y predicción Esta versión del indicador identifica 11 patrones armónicos y los predice en tiempo real antes de que estén completamente formados. Ofrece la posibilidad de calcular la tasa de error de los patrones de zigzag en función de un umbral de riesgo. Además, envía una notificación una vez que el patrón se ha completado. Los patrones soportados : ABCD BAT BAT ALT MARIPOSA GARTLEY CRAB CANGREJO DE
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de la tendencia del avión deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Herramienta de análisis técnico que dibuja automáticamente niveles de Fibonacci para sesiones de 4H, Diaria, Semanal y Mensual. RETROCESOS FIBONACCI AUTOMÁTICOS (7 NIVELES CLÁSICOS): - 0.0% (Mínimo de sesión anterior - nivel de soporte) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - nivel de entrada temprana) - 38.2% (Nivel de retroceso fuerte) - 50.0% (Nivel pivote destacado en AMARILLO - equilibrio de mercado) - 61.8% (Golden Ratio principal - nivel crítico de decis
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para ayudar a tomar una decisión sobre la dirección de la negociación (comprar o vender). Es un escáner histórico que busca coincidencias del patrón actual (combinación de varias barras actuales) con datos históricos en términos porcentuales por la posición vertical relativa de las velas entre sí, el tamaño de cada vela, el tamaño del cuerpo de la vela y las sombras de las velas. En el historial, las coincidencias encontradas se indican mediante líneas verticales en la
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indicadores
Smart Trendlines - Indicador de líneas de tendencia nº1 Smart Trendlines es una herramienta de precisión que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en cada punto pivote válido, ayudando a los operadores a identificar zonas clave de soporte y resistencia. Se ajusta continuamente a medida que se forman nuevos pivotes de mercado, proporcionando un reflejo vivo y preciso de la estructura de precios. Tanto si está siguiendo tendencias, preparándose para retrocesos o anticipando rupturas,
MetaTrend M5
Vahidreza Heidar Gholami
Indicadores
Meta Trend Indicator es una forma eficaz de prever y detectar la tendencia en cualquier mercado. Revela la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, la volatilidad y el objetivo potencial máximo, todo en un solo indicador. Para adaptarse al precio y disminuir los fallos de tendencia consecutivos, el algoritmo interno detector de tendencia estudia el mercado y elige dinámicamente los valores adecuados para los parámetros internos. Este indicador es un filtro de tendencia perfecto para cual
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
Fractal Support Resistance Pro
Huu Tri Nguyen
Indicadores
Fractal Soporte y Resistencia Pro - Detección automática de S/R. Fractal Support & Resistance Pro es un indicador potente pero ligero que traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia basándose en la lógica fractal mejorada. Esta herramienta ayuda a los operadores a identificar rápidamente los puntos de inflexión del mercado, las zonas de ruptura y los niveles de precios clave sin análisis gráfico manual. Descripción breve: Fractal Support & Resistance Pro detecta y traza automá
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicadores
Precio de bienvenida: 35 USD El patrón   Cabeza y Hombros   es ideal para traders que buscan reconocimiento confiable de patrones, incluyendo formaciones alcistas y bajistas de Cabeza y Hombros, con niveles integrados de Fibonacci, detección de ruptura de línea de cuello y técnicas de predicción temprana. Una poderosa herramienta para MT5 para quienes valoran el análisis técnico y la precisión en la identificación de estructuras gráficas y reversiones de tendencia. Métodos Duales de Detección Mé
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicadores
Promoción $66 de por vida para usted. El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la M
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Big Black Shark MT5
Yaroslav Varankin
Indicadores
Herramienta para identificar posibles puntos de inversión y la dirección de la tendencia Esta herramienta es excelente para identificar posibles puntos de reversión del mercado y la dirección de la tendencia. Funciona bien en combinación con indicadores de confirmación como MACD, Estocástico, RSI, que son estándar en todas las plataformas MT5. Juntos, forman una estrategia de trading fiable. La configuración permite ajustar la distancia y el periodo del canal. Se recomienda entrar en una operac
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Otros productos de este autor
RSI Chart Levels
Nikolay Mitrofanov
4.83 (6)
Indicadores
El indicador traza niveles basados en los valores de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI. Se tienen en cuenta los valores máximos que igualan o superan determinados límites. Es decir, por ejemplo, cuando el precio ha entrado en la zona de sobrecompra, se selecciona el precio más alto de entre todos los precios de esta zona durante este periodo de tiempo, y en cuanto el valor del indicador vuelve a un valor por debajo del valor de sobrecompra, se fija el nivel y comienza el cálculo de nu
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilidades
La utilidad dibuja niveles pivote basados en una selección de día semana mes Se toma la vela anterior del marco temporal seleccionado y se calculan los valores para los niveles utilizando las siguientes fórmulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); Se ajustan el estilo y el grosor de todas las líneas. Los colores de las líneas R, Pivot
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indicadores
Busca fuertes movimientos de precios y dibuja niveles al finalizarlos. Usted mismo determina la fuerza del movimiento especificando en los ajustes el número de puntos y el número de velas del mismo color seguidas en una dirección. Hay 2 tipos de construcción en la configuración: extrenum - alto / bajo close - precio de cierre También puede ajustar el número de niveles mostrados y el número de velas para los cálculos. Por defecto, los ajustes indican 5 niveles para 360 velas. Es decir, se ca
FREE
Mahisto Trend Chart
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indicadores
El indicador realiza cálculos basados en los datos obtenidos de una de las siete (7) medias móviles y colorea el gráfico. Las medias móviles simples son aquellas que sólo tienen un parámetro de cálculo importante: el periodo. El desplazamiento del indicador no se utiliza. Existe un truco de desplazamiento que se utiliza para suavizar el resultado de los cálculos. Puede ver los cambios si reduce este parámetro a 1 (valor mínimo). truco de desplazamiento debe ser siempre menor que el valor de
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
Indicadores
El indicador dibuja un gráfico normal coloreándolo de colores basándose en los precios calculados por el algoritmo del indicador Heiken Ashi. Es decir, la forma de las velas no cambia. De hecho, se trata del mismo Heiken Ashi que no distorsiona el gráfico de precios. Entonces habrá un dibujo de un gato, porque no hay nada más que escribir sobre el indicador. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
Trendline Equalizer
Nikolay Mitrofanov
1.5 (2)
Utilidades
Al crear, modificar y mover una línea de tendencia, se seleccionarán dos puntos de anclaje: alto / bajo, apertura / cierre, mediana o ponderado a partir de los precios de las velas. Para alto / bajo, apertura / cierre, si el punto de anclaje está por encima de la vela, se tomará el precio superior, por debajo de la vela - el inferior. Si el punto está dentro de la vela, entonces si el primer punto es más alto que el segundo, entonces el primero sube, el segundo baja. A la inversa, si el segund
FREE
Trend histogram Mefistofel
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
Calcula los niveles pivote. Pinta el histograma en función de la ubicación de los precios respecto a estos niveles. Valores de los parámetros: estilo - selecciona el tipo de visualización (Histograma, Línea, Flecha) price - precio, tiene poco efecto en el aspecto final, pero se puede personalizar marco temporal - seleccione un marco temporal para calcular los niveles. color over pivot line - color de todo lo que está por encima del nivel de pivote color por debajo de la línea pivote - color de
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador convierte dos medias móviles en histogramas y pinta su zona de intersección. Existe un truco de desplazamiento que se utiliza para suavizar el resultado de los cálculos. Puede ver los cambios si reduce este parámetro a 1 (valor mínimo). Medias disponibles: MA Simple MA Exponencial MA LinealPonderado MA Suavizado DEMA TEMA y RSI - como extra Por defecto, la MA rápida se muestra en la parte superior del histograma, y la lenta en la parte inferior. Si lo desea, puede intercambiarl
FREE
Pnitrol Levels
Nikolay Mitrofanov
Utilidades
Dibuja líneas de tendencia a partir de los valores máximos y/o mínimos de la semana. El color y el grosor de los niveles son personalizables. Todas las líneas de tendencia se pueden editar. Los niveles adecuados del pasado pueden renombrarse y cambiar otras propiedades. Los niveles se releen sólo en el marco temporal H1 una vez por hora. ...
FREE
Highlighting strong price movements
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador resalta en color los lugares del gráfico en los que el precio se mueve en una dirección de forma continua a partir del número de velas seleccionado. Puede especificar el número de puntos desde el inicio del movimiento para seleccionar sólo los movimientos a partir de esta cantidad. Puede ser útil para buscar retrocesos o impulsos bruscos. También recomiendo adquirir esta utilidad para determinar tendencias locales semanales / mensuales y líneas de soporte y resistencia. https://
FREE
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
Utilidades
La utilidad dibuja niveles de inversión utilizando las fórmulas para cada una del número seleccionado de velas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close En cualquier marco temporal. Tras el cierre de una nueva
FREE
Fight of Forces Histogram
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador dibuja un histograma de colores a partir de comparaciones de las fuerzas de alcistas y bajistas. Funciona de la siguiente manera: Se toman los valores de dos indicadores Osos y Toros, se compara quién es más fuerte en la vela, se rellena la columna. Eso es todo. .
FREE
Fight of forces
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador pinta las velas del gráfico en colores calculados a partir de los valores de las fuerzas de los toros y los osos. Funciona de la siguiente manera: Se toman los valores de los dos indicadores Osos y Toros, y se compara quién es más fuerte en la vela. Eso es todo. .
FREE
