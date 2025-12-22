Daily Trading Limiter MT4
Überblick
Daily Trading Limiter ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der Händlern hilft, Disziplin zu wahren, indem er tägliche Handelslimits durchsetzt. Der EA verhindert Overtrading und übermäßige Drawdowns, indem er automatisch neue Trades blockiert, sobald die voreingestellten Limits erreicht sind.
Wichtigste Merkmale
Handelslimits
- Legen Sie die maximal zulässige Anzahl von Trades pro Tag fest
- Festlegen des maximalen täglichen Drawdowns (Prozentsatz oder fester Betrag)
- Automatische Blockierung von Geschäften bei Erreichen der Limits
- Tägliche Rücksetzung zu einer vom Benutzer festgelegten Zeit
Integriertes Handels-Panel
- Eingebaute Kauf- und Verkaufstasten
- Einstellbare Losgröße mit Erhöhungs-/Verringerungskontrollen
- Spread-Anzeige in Echtzeit
- Trades werden VOR der Ausführung gegen Limits geprüft
- Verhindert Spread-Verluste durch blockierte Trades
Visuelle Schnittstelle
- Dunkel gestaltetes Bedienfeld
- Echtzeit-Anzeige von:
- Aktuelle Anzahl der Trades im Vergleich zum erlaubten Maximum
- Aktueller Drawdown-Betrag und Prozentsatz
- Kontostand und tägliche Gewinn- und Verlustrechnung
- Zeit bis zum täglichen Zurücksetzen
- Aktueller Handelsstatus (aktiv/gewarnt/gesperrt)
- Farbcodierte Warnungen:
- Grün: Sicherer Handel
- Gelb: Nähert sich den Limits
- Rot: Handel gesperrt
Schutzfunktionen
- Pre-Trade-Validierung verhindert Aufträge bei Erreichen von Limits
- Warn-Popups bei Annäherung an Limits
- Endgültige Handelswarnungen
- Drawdown-Näherungswarnungen (bei 80% des Limits)
- Kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn es gesperrt ist
Wie funktioniert es?
- Legen Sie Ihr tägliches Handelslimit fest (z.B. 5 Trades)
- Legen Sie Ihren maximalen Drawdown fest (z.B. 2% oder $100)
- Handeln Sie mit den integrierten Buy/Sell-Schaltflächen
- EA verfolgt alle Trades und berechnet den Drawdown
- Wenn die Limits erreicht sind, wird der Handel blockiert
- Alle Limits werden jeden Tag zu der von Ihnen festgelegten Zeit zurückgesetzt
Technische Details
- Plattform: MetaTrader 4
- Aktualisierungsfrequenz: 250ms
- Verwendet die magische Zahl, um seine eigenen Trades zu verfolgen
- Kompatibel mit allen Währungspaaren und Zeitfenstern
- Geringer Ressourcenverbrauch
Eingabe-Parameter
- Maximale tägliche Trades
- Maximaler täglicher Drawdown (% oder $)
- Stunde und Minute zurücksetzen
- Standard-Lotgröße und -Limits
- Schlupf-Toleranz
- Magische Zahl
- Warn-Popup-Einstellungen
- UI-Position und Farben
Vorteile
- Erhöht automatisch die Handelsdisziplin
- Verhindert emotionales Overtrading
- Schützt das Konto vor übermäßigen Verlusten
- Kein Streuverlust bei blockierten Geschäften (Überprüfung vor der Bestellung)
- Nützlich für Prop-Firm-Herausforderungen mit täglichen Limits
- Hilft beim Aufbau konsistenter Handelsgewohnheiten
Anforderungen
- MetaTrader 4-Plattform
- Windows-PC oder VPS
- Aktives Handelskonto (Demo oder Live)
Unterstützung
Für Fragen oder Unterstützung, kontaktieren Sie uns per Direktnachricht
Preis: $33