Daily Trading Limiter MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategietester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenkostenlosen EA als Geschenk zu erhalten.

Überblick

Daily Trading Limiter ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der Händlern hilft, Disziplin zu wahren, indem er tägliche Handelslimits durchsetzt. Der EA verhindert Overtrading und übermäßige Drawdowns, indem er automatisch neue Trades blockiert, sobald die voreingestellten Limits erreicht sind.

Wichtigste Merkmale

Handelslimits

  • Legen Sie die maximal zulässige Anzahl von Trades pro Tag fest
  • Festlegen des maximalen täglichen Drawdowns (Prozentsatz oder fester Betrag)
  • Automatische Blockierung von Geschäften bei Erreichen der Limits
  • Tägliche Rücksetzung zu einer vom Benutzer festgelegten Zeit

Integriertes Handels-Panel

  • Eingebaute Kauf- und Verkaufstasten
  • Einstellbare Losgröße mit Erhöhungs-/Verringerungskontrollen
  • Spread-Anzeige in Echtzeit
  • Trades werden VOR der Ausführung gegen Limits geprüft
  • Verhindert Spread-Verluste durch blockierte Trades

Visuelle Schnittstelle

  • Dunkel gestaltetes Bedienfeld
  • Echtzeit-Anzeige von:
    • Aktuelle Anzahl der Trades im Vergleich zum erlaubten Maximum
    • Aktueller Drawdown-Betrag und Prozentsatz
    • Kontostand und tägliche Gewinn- und Verlustrechnung
    • Zeit bis zum täglichen Zurücksetzen
    • Aktueller Handelsstatus (aktiv/gewarnt/gesperrt)
  • Farbcodierte Warnungen:
    • Grün: Sicherer Handel
    • Gelb: Nähert sich den Limits
    • Rot: Handel gesperrt

Schutzfunktionen

  • Pre-Trade-Validierung verhindert Aufträge bei Erreichen von Limits
  • Warn-Popups bei Annäherung an Limits
  • Endgültige Handelswarnungen
  • Drawdown-Näherungswarnungen (bei 80% des Limits)
  • Kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn es gesperrt ist

Wie funktioniert es?

  1. Legen Sie Ihr tägliches Handelslimit fest (z.B. 5 Trades)
  2. Legen Sie Ihren maximalen Drawdown fest (z.B. 2% oder $100)
  3. Handeln Sie mit den integrierten Buy/Sell-Schaltflächen
  4. EA verfolgt alle Trades und berechnet den Drawdown
  5. Wenn die Limits erreicht sind, wird der Handel blockiert
  6. Alle Limits werden jeden Tag zu der von Ihnen festgelegten Zeit zurückgesetzt

Technische Details

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Aktualisierungsfrequenz: 250ms
  • Verwendet die magische Zahl, um seine eigenen Trades zu verfolgen
  • Kompatibel mit allen Währungspaaren und Zeitfenstern
  • Geringer Ressourcenverbrauch

Eingabe-Parameter

  • Maximale tägliche Trades
  • Maximaler täglicher Drawdown (% oder $)
  • Stunde und Minute zurücksetzen
  • Standard-Lotgröße und -Limits
  • Schlupf-Toleranz
  • Magische Zahl
  • Warn-Popup-Einstellungen
  • UI-Position und Farben

Vorteile

  • Erhöht automatisch die Handelsdisziplin
  • Verhindert emotionales Overtrading
  • Schützt das Konto vor übermäßigen Verlusten
  • Kein Streuverlust bei blockierten Geschäften (Überprüfung vor der Bestellung)
  • Nützlich für Prop-Firm-Herausforderungen mit täglichen Limits
  • Hilft beim Aufbau konsistenter Handelsgewohnheiten


    Anforderungen

    • MetaTrader 4-Plattform
    • Windows-PC oder VPS
    • Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

    Unterstützung

    Für Fragen oder Unterstützung, kontaktieren Sie uns per Direktnachricht

    Preis: $33




