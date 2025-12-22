Daily Trading Limiter MT4

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.

Visión General

Daily Trading Limiter es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 que ayuda a los operadores a mantener la disciplina mediante la aplicación de límites diarios de negociación. El EA evita el exceso de operaciones y la reducción excesiva bloqueando automáticamente las nuevas operaciones una vez que se alcanzan los límites preestablecidos.

Características principales

Límites de negociación

  • Establece el número máximo de operaciones permitidas por día
  • Establezca la reducción máxima diaria (porcentaje o cantidad fija)
  • Bloqueo automático de operaciones cuando se alcanzan los límites
  • Reinicio diario a la hora especificada por el usuario

Panel de negociación integrado

  • Botones de compra y venta integrados
  • Tamaño de lote ajustable con controles de aumento/disminución
  • Visualización del diferencial en tiempo real
  • Las operaciones se comprueban con los límites ANTES de la ejecución
  • Evita la pérdida de spread por operaciones bloqueadas

Interfaz visual

  • Panel de control de temática oscura
  • Visualización en tiempo real de:
    • Número actual de operaciones frente al máximo permitido
    • Importe y porcentaje de detracción actual
    • Saldo de la cuenta y pérdidas y ganancias diarias
    • Tiempo hasta el reinicio diario
    • Estado actual de las operaciones (Activo/Alerta/Bloqueado)
  • Alertas codificadas por colores:
    • Verde: Seguro para operar
    • Verde Acercándose a los límites
    • Rojo: Negociación bloqueada

Características de protección

  • La validación pre-negociación evita que las órdenes se acerquen a los límites
  • Ventanas emergentes de advertencia al acercarse a los límites
  • Avisos de operación final
  • Alertas de proximidad de Drawdown (al 80% del límite)
  • No se puede anular cuando está bloqueado

Cómo funciona

  1. Establezca su límite diario de operaciones (por ejemplo, 5 operaciones)
  2. Establezca su reducción máxima (por ejemplo, 2% o $100)
  3. Opere utilizando los botones integrados de Compra/Venta
  4. El EA realiza un seguimiento de todas las operaciones y calcula el drawdown
  5. Cuando se alcanzan los límites, las operaciones se bloquean
  6. Todos los límites se restablecen a la hora especificada cada día

Detalles técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Frecuencia de actualización: 250 ms
  • Utiliza el número mágico para seguir sus propias operaciones
  • Compatible con todos los pares de divisas y marcos temporales
  • Uso ligero de recursos

Parámetros de entrada

  • Máximo de operaciones diarias
  • Reducción máxima diaria (% o $)
  • Hora y minuto de reinicio
  • Tamaño de lote y límites por defecto
  • Tolerancia al deslizamiento
  • Número mágico
  • Preferencias de aviso emergente
  • Posición y colores de la interfaz de usuario

Ventajas

  • Aplica automáticamente la disciplina de negociación
  • Evita el exceso de negociación emocional
  • Protege la cuenta de pérdidas excesivas
  • No hay pérdida de spread en operaciones bloqueadas (se comprueba antes de ordenar)
  • Útil para los retos de las empresas de accesorios con límites diarios
  • Ayuda a crear hábitos de trading consistentes


    Requisitos

    • Plataforma MetaTrader 4
    • PC con Windows o VPS
    • Cuenta de trading activa (demo o real)

    Soporte

    Para preguntas o asistencia, contacte vía mensaje directo

    Precio: $33




