Volume Steps Volume as OHLC candles

Volume Steps (Volumen als OHLC-Kerzen)

Volume Steps zeigt das Volumen als OHLC-Balken im Kerzenstil in einem separaten Teilfenster an. Jede Kerze vergleicht das aktuelle Volumen mit dem vorherigen Balken, wodurch Volumenverschiebungen und -sprünge leichter zu erkennen sind als bei Standard-Histogrammen.

Hauptmerkmale:

Anzeige des Volumens als OHLC-Kerzen (Öffnen = vorheriges Volumen, Schließen = aktuelles Volumen)

Wählbarer Volumentyp : Tick-Volumen oder reales Volumen (falls vom Broker bereitgestellt)

Zwei Farbmodi : Passend zur Richtung der Preiskerze (Bull/Bear) Unabhängig: grün/rot basierend auf dem aktuellen Volumenschluss im Vergleich zum vorherigen Volumenschluss

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen im MetaTrader 5

Dieser Indikator ist für die analytische Visualisierung und platziert keine Trades.