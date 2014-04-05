Volume Steps Volume as OHLC candles

Volume Steps (Volumen als OHLC-Kerzen)

Volume Steps zeigt das Volumen als OHLC-Balken im Kerzenstil in einem separaten Teilfenster an. Jede Kerze vergleicht das aktuelle Volumen mit dem vorherigen Balken, wodurch Volumenverschiebungen und -sprünge leichter zu erkennen sind als bei Standard-Histogrammen.

Hauptmerkmale:

  • Anzeige des Volumens als OHLC-Kerzen (Öffnen = vorheriges Volumen, Schließen = aktuelles Volumen)

  • Wählbarer Volumentyp: Tick-Volumen oder reales Volumen (falls vom Broker bereitgestellt)

  • Zwei Farbmodi:

    • Passend zur Richtung der Preiskerze (Bull/Bear)

    • Unabhängig: grün/rot basierend auf dem aktuellen Volumenschluss im Vergleich zum vorherigen Volumenschluss

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen im MetaTrader 5

Dieser Indikator ist für die analytische Visualisierung und platziert keine Trades.


