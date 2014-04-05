Volume Steps Volume as OHLC candles
- Indikatoren
- Gabor Ludovic Schiefer
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Volume Steps (Volumen als OHLC-Kerzen)
Volume Steps zeigt das Volumen als OHLC-Balken im Kerzenstil in einem separaten Teilfenster an. Jede Kerze vergleicht das aktuelle Volumen mit dem vorherigen Balken, wodurch Volumenverschiebungen und -sprünge leichter zu erkennen sind als bei Standard-Histogrammen.
Hauptmerkmale:
Anzeige des Volumens als OHLC-Kerzen (Öffnen = vorheriges Volumen, Schließen = aktuelles Volumen)
Wählbarer Volumentyp: Tick-Volumen oder reales Volumen (falls vom Broker bereitgestellt)
Zwei Farbmodi:
Passend zur Richtung der Preiskerze (Bull/Bear)
Unabhängig: grün/rot basierend auf dem aktuellen Volumenschluss im Vergleich zum vorherigen Volumenschluss
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen im MetaTrader 5
Dieser Indikator ist für die analytische Visualisierung und platziert keine Trades.