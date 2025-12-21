ATR-Kerzen (Average True Range als OHLC-Kerzen)

ATR Candles visualisiert die Average True Range (ATR) in einem separaten Teilfenster mit OHLC-Balken im Kerzenstil. Jede Kerze stellt die Veränderung der ATR gegenüber dem vorherigen Balken dar, so dass Sie die Ausdehnung und Verringerung der Volatilität im Laufe der Zeit leicht erkennen können.

Hauptmerkmale:

ATR wird als OHLC-Kerzen angezeigt (offen = vorherige ATR, geschlossen = aktuelle ATR)

Eingabe: ATR-Periode

Zwei Farbmodi : Entspricht der Richtung der Preiskerze (Bull/Bear) Unabhängig: grün/rot basierend auf aktuellem ATR-Schluss gegenüber vorherigem ATR-Schluss

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen im MetaTrader 5

Dieser Indikator ist für die analytische Visualisierung und platziert keine Trades.