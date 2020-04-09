Close All Button to risk management

"One-Click Flatten - schnell, sauber, zuverlässig"

● Schließen Sie alle Orders und Positionen in Ihrem Konto mit einem einzigen Klick - keine Hektik, kein Gefummel durch Registerkarten.





● Zeitsparendes Tool für Händler, die einen sofortigen Ausstieg aus dem Markt benötigen - insbesondere bei volatilen Bewegungen oder Nachrichtenereignissen.





● Emotionsfreie Ausführung reduziert menschliche Fehler und Zögern - ein Klick und es ist erledigt.





● Einfach zu bedienen: Laden Sie den EA in MT5 und überlassen Sie ihm den Rest. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader.





● Vollständige Benachrichtigungen: Sie werden bei jeder Ausführung auf dem Bildschirm und im Journal benachrichtigt.





Tipp: Ideal als "Panik-Knopf", wenn das Unerwartete zuschlägt.



