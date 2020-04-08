Volume Steps Volume as OHLC candles

Volume Steps (Volumen como velas OHLC)

Volume Steps muestra el volumen como barras OHLC en una subventana separada. Cada vela compara el volumen actual con el de la barra anterior, lo que facilita la lectura de los cambios de volumen y de los escalones en comparación con los histogramas estándar.

Principales características:

El volumen se muestra como velas OHLC (apertura = volumen anterior, cierre = volumen actual).

Tipo de volumen seleccionable: Volumen Tick o Volumen Real (si lo proporciona el broker)

Dos modos de color : Coincide con la dirección del precio de la vela (alcista/bajista) Independiente: verde/rojo basado en el cierre del volumen actual frente al cierre del volumen anterior

Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo en MetaTrader 5

Este indicador es para visualización analítica y no coloca operaciones.