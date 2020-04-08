Volume Steps Volume as OHLC candles

Volume Steps muestra el volumen como barras OHLC en una subventana separada. Cada vela compara el volumen actual con el de la barra anterior, lo que facilita la lectura de los cambios de volumen y de los escalones en comparación con los histogramas estándar.

Principales características:

  • El volumen se muestra como velas OHLC (apertura = volumen anterior, cierre = volumen actual).

  • Tipo de volumen seleccionable: Volumen Tick o Volumen Real (si lo proporciona el broker)

  • Dos modos de color:

    • Coincide con la dirección del precio de la vela (alcista/bajista)

    • Independiente: verde/rojo basado en el cierre del volumen actual frente al cierre del volumen anterior

  • Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo en MetaTrader 5

Este indicador es para visualización analítica y no coloca operaciones.


Otros productos de este autor
ATR Candles
Gabor Ludovic Schiefer
Indicadores
Velas ATR (Average True Range como velas OHLC) ATR Candles visualiza el Average True Range (ATR) en una sub-ventana separada usando barras OHLC al estilo de velas . Cada vela representa el cambio en el ATR desde la barra anterior, lo que facilita ver la expansión y contracción de la volatilidad a lo largo del tiempo. Principales características: ATR mostrado como velas OHLC (apertura = ATR anterior, cierre = ATR actual) Entrada: Periodo ATR Dos modos de color : Coincide con la dirección de la ve
