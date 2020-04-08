ATR Candles

Velas ATR (Average True Range como velas OHLC)

ATR Candles visualiza el Average True Range (ATR) en una sub-ventana separada usando barras OHLC al estilo de velas. Cada vela representa el cambio en el ATR desde la barra anterior, lo que facilita ver la expansión y contracción de la volatilidad a lo largo del tiempo.

Principales características:

  • ATR mostrado como velas OHLC (apertura = ATR anterior, cierre = ATR actual)

  • Entrada: Periodo ATR

  • Dos modos de color:

    • Coincide con la dirección de la vela (alcista/bajista)

    • Independiente: verde/rojo basado en el cierre del ATR actual frente al cierre del ATR anterior

  • Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo en MetaTrader 5

Este indicador es para visualización analítica y no coloca operaciones.


Productos recomendados
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicadores
Range Filtered AlgoAlpha es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar oportunidades de trading potenciales mediante el análisis de la volatilidad del mercado. Esta adaptación para MetaTrader del indicador original de TradingView de AlgoAlpha combina múltiples métodos analíticos para ofrecer una evaluación visual del mercado. Características técnicas Utiliza filtrado Kalman (Kalman Filtering) para suavizar los precios Incorpora bandas basadas en ATR (ATR-based Bands) para medi
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Indicadores
VWAP diario, continúa durante un período de horas (por ejemplo, 10 horas de historia), con el color para indicar el cambio de dirección y bandas para mapear buenos puntos de entrada y salida. El indicador fue creado para mapear el centro del mercado, y encontrar buenos momentos de compra, análisis de tendencias o puntos de corrección del mercado son fácilmente detectados, lo que le permite entender los momentos de agotamiento y los puntos de compra y venta Copyright (c) <año> <titulares del cop
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicadores
Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicadores
Ventas en vacaciones Indicador de Zonas El Indicador de Zonas es su herramienta diaria de Trading que aprovecha algoritmos avanzados, incluyendo conceptos institucionales de las TIC como bloques de órdenes , patrones de velas envolventes e interacciones de Nivel , para identificar niveles críticos de oferta y demanda (Resistencia y Soporte). Las señales visuales se generan y marcan claramente en el gráfico, proporcionando una guía directa para que los operadores detecten oportunidades clave. C
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El KT Liquidity Sweep Filter identifica y resalta zonas clave de barrido de liquidez. Combina estas zonas con rechazos claros del precio y un filtro de tendencia adaptable para generar señales precisas de compra y venta alineadas con la tendencia del mercado. Distingue entre zonas de barrido de liquidez mayores y menores, marcando las principales con flechas grandes y las secundarias con flechas pequeñas para facilitar su identificación. Flechas grandes: Indican señales de reversión fuertes que
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Introducción a Smart Engulfing MT5: Adéntrate en el mundo del trading refinado con Smart Engulfing MT5, tu indicador profesional para identificar patrones envolventes de alta calidad. Diseñada con precisión y facilidad de uso en mente, esta herramienta está creada exclusivamente para usuarios de MetaTrader 5. Descubre oportunidades de trading lucrativas sin esfuerzo, ya que Smart Engulfing MT5 te guía con alertas, flechas y tres niveles de toma de beneficios distintos, convirtiéndolo en el compa
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Fractal Channel Breakout dibuja un canal continuo conectando los sucesivos fractales ascendentes y descendentes. Proporciona alertas y también traza las flechas hacia arriba y hacia abajo que representan la ruptura alcista y bajista del canal fractal. Características Si utiliza los fractales de Bill Williams en su análisis técnico, también debe incluirlo en su arsenal de trading. Puede ser muy eficaz y útil para el seguimiento de stop-loss. A menudo surge una nueva tendencia de mercado tras
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador determina el estado del mercado: tendencia o plano. El estado del mercado se determina teniendo en cuenta la volatilidad. El plano (corredor de negociación)se muestra en amarillo. El color verde muestra la tendencia alcista. El color rojo muestra la tendencia bajista. La altura de la etiqueta corresponde a la volatilidad en el mercado. El indicador no se redibuja . Ajustes History_Size - la cantidad de historia para el cálculo. Period_Candles - el número de velas para calcular el i
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indicadores
TradingDashboardPro - Indicador Profesional de Análisis de Trading para MT5 Descripción General TradingDashboardPro es un panel integral de análisis de trading en tiempo real que transforma su gráfico MT5 en una poderosa estación de monitoreo de cuenta. Este indicador de nivel profesional proporciona visualización instantánea de su rendimiento de trading con soporte multiidioma, ayudándole a tomar decisiones informadas con actualizaciones de datos en vivo cada 5 segundos. Características Princip
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
El indicador Trend Detect combina las características de los indicadores de tendencia y de los osciladores. Este indicador es una herramienta práctica para detectar ciclos de mercado a corto plazo e identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede abrir una posición larga cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobreventa y rompe el nivel cero desde abajo. Se puede abrir una posición corta cuando el indicador empieza a salir de la zona de sobrecompra y rompe el nivel cero po
The chaos wave
Letlhogo Mokgatle
Indicadores
Este es el mejor indicador que hemos creado hasta el momento, este indicador replica el bien conocido indicador heiken ashi, pero con un punto de entrada más preciso, este indicador puede trabajar en todos los marcos de tiempo y es fuerte en todos los marcos de tiempo, este indicador no se repinta ni se retrasa, esta estrategia indicador combinado con la acción del precio va a cambiar su experiencia comercial, elevar su experiencia al siguiente nivel.
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Indicador Tops & Bottoms GRATIS Tops abd Bottoms: Un indicador eficaz para sus operaciones El indicador de máximos y mínimos le ayuda a encontrar formaciones de canales ascendentes y descendentes con indicaciones de máximos y mínimos ascendentes y/o descendentes. Además, muestra posibles oportunidades con un pequeño círculo amarillo cuando el indicador encuentra una formación de impulso. Este indicador le proporciona más seguridad y velocidad en la toma de decisiones de entrada. Pruebe también
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicadores
True Days es una herramienta diseñada específicamente para el operador que desea captar la volatilidad intradía en los gráficos de precios. True Day facilita al operador evitar operar en la zona muerta, un periodo de tiempo en el que los mercados se consideran muertos o no volátiles. El operador puede concentrarse en encontrar oportunidades sólo durante los periodos de movimientos profundos del mercado. Por defecto, el indicador le da un día real a partir de las 02:00 hasta las 19:00 horas GMT+2
FREE
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indicadores
Seré breve y conciso. Dejemos que los resultados de las pruebas retrospectivas hablen por sí solos. Después de muchas deliberaciones, hemos decidido hacer pública la lógica en la que se basa nuestro proceso. No se trata de cambiar su forma de operar, porque sabemos que eso es exclusivo de usted. ¿Las mejores formas de entrar en una posición? Siempre han sido confidenciales. Lo que sí podemos compartir es el primero de los tres pasos esenciales que seguimos antes de entrar en cualquier operación
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
KT Trend Magic MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Trend Magic muestra la tendencia en el gráfico utilizando la combinación del impulso del mercado y la volatilidad. Se puede utilizar para encontrar las nuevas entradas o confirmar las operaciones producidas por otro EA o indicador. Características Arrastre y suelte el escáner MTF que escanea las nuevas señales a través de múltiples marcos de tiempo. Encuentra nuevas entradas en la dirección de la tendencia. Mejora la precisión de otros indicadores cuando se utilizan conjuntamente. Puede ser
Rossi Campos Arrows Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indicadores
Rossi Campos Arrows Indicator – Opera con un indicador que realmente funciona Si buscas más claridad a la hora de entrar y salir del mercado, este indicador fue hecho para ti. Desarrollé un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dos de los filtros más respetados del análisis técnico: Bandas de Bollinger y RSI, al mismo tiempo. El algoritmo hace todo el trabajo pesado por ti: Cuando surge una oportunidad real de compra, aparece una flecha verde en el gráfico. Cuando es momento de vende
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
High Low Tracker MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Rastreador de Máximos y Mínimos   es un indicador esencial para cualquier operador que valore la precisión y la claridad a la hora de identificar niveles clave de precios. Diseñado para operadores que utilizan estrategias institucionales como   ICT (Inner Circle Trader)   ,   BTMM (Bank Trading Market Maker)   y   SMC (Smart Money Concepts)   , esta herramienta simplifica el análisis multitemporal al trazar   máximos y mínimos   significativos directamente en su gráfico actual. Tanto si pra
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Info3Rsi
Evgeniy Grebenuik
Indicadores
Indicador de información para operadores intradía. Incluye el campo de información que refleja el beneficio/pérdida en las posiciones actuales, el beneficio/pérdida total por día, el lote máximo y mínimo, el swap para la compra y la venta. El segundo bloque muestra el diagrama del indicador RSI a tres tiempos de marcos: día, hora y 15 minutos, con los valores del indicador. Este indicador ayudará a ver el comerciante está abrumado o revendido el instrumento financiero, si se trata de un movimien
Three Candles Pattern
Edson Cavalca Junior
5 (1)
Indicadores
Los patrones de 3 (tres) Velas: Tres Soldados Blancos; Tres Cuervos Negros; Son patrones de reversión muy utilizados por los traders, ya que tienen una alta probabilidad de mostrar la inversión del movimiento actual del mercado. Por ejemplo, si en una tendencia alcista hay tres cuervos negros, hay una alta probabilidad de invertir el movimiento alcista actual. Los Tres Soldados Blancos tienen las siguientes características: Hay 3 velas consecutivas con un buen cuerpo, es decir, la diferencia
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Volume Steps Volume as OHLC candles
Gabor Ludovic Schiefer
Indicadores
Volume Steps (Volumen como velas OHLC) Volume Steps muestra el volumen como barras OHLC en una subventana separada. Cada vela compara el volumen actual con el de la barra anterior, lo que facilita la lectura de los cambios de volumen y de los escalones en comparación con los histogramas estándar. Principales características: El volumen se muestra como velas OHLC (apertura = volumen anterior, cierre = volumen actual). Tipo de volumen seleccionable: Volumen Tick o Volumen Real (si lo proporciona e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario