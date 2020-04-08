ATR Candles
- Indicadores
- Gabor Ludovic Schiefer
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Velas ATR (Average True Range como velas OHLC)
ATR Candles visualiza el Average True Range (ATR) en una sub-ventana separada usando barras OHLC al estilo de velas. Cada vela representa el cambio en el ATR desde la barra anterior, lo que facilita ver la expansión y contracción de la volatilidad a lo largo del tiempo.
Principales características:
-
ATR mostrado como velas OHLC (apertura = ATR anterior, cierre = ATR actual)
-
Entrada: Periodo ATR
-
Dos modos de color:
-
Coincide con la dirección de la vela (alcista/bajista)
-
Independiente: verde/rojo basado en el cierre del ATR actual frente al cierre del ATR anterior
-
-
Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo en MetaTrader 5
Este indicador es para visualización analítica y no coloca operaciones.