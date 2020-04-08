Velas ATR (Average True Range como velas OHLC)

ATR Candles visualiza el Average True Range (ATR) en una sub-ventana separada usando barras OHLC al estilo de velas. Cada vela representa el cambio en el ATR desde la barra anterior, lo que facilita ver la expansión y contracción de la volatilidad a lo largo del tiempo.

Principales características:

ATR mostrado como velas OHLC (apertura = ATR anterior, cierre = ATR actual)

Entrada: Periodo ATR

Dos modos de color : Coincide con la dirección de la vela (alcista/bajista) Independiente: verde/rojo basado en el cierre del ATR actual frente al cierre del ATR anterior

Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo en MetaTrader 5

Este indicador es para visualización analítica y no coloca operaciones.