Doi SLSA es un Asesor Experto que combina dos módulos de trading independientes en un único archivo: Scodur S3 y La Strins Aur v1.9 (Estrategia A/B).


Ambos sistemas se basan en el mismo concepto: volumen + estructura de mercado. Sin embargo, lo implementan utilizando diferentes enfoques, lo que aumenta la estabilidad en diferentes fases del mercado y reduce la dependencia de un único escenario.

El Asesor Experto analiza el mercado y busca patrones estructurales, donde la condición clave es la acumulación de volumen dentro de un rango determinado y la confirmación por el movimiento del precio. La negociación se realiza según la lógica de los patrones, sin utilizar como base las señales de los indicadores "clásicos".

Algunos de los parámetros de entrada tienen nombres neutros - esto se hace para proteger el algoritmo y evitar la copia directa de los ajustes / lógica.

Para las pruebas, utilice la configuración de las últimas capturas de pantalla (o puedo enviarle un archivo de configuración completa).
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para elegir el riesgo óptimo, escríbame.
