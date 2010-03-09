Doi SLSA — комбинированный советник, объединяющий в одном файле два независимых торговых модуля: Scodur S3 и La Strins Aur v1.9 (Strategy A/B).

Обе системы построены на одной концепции: объём + структура рынка. Однако они реализуют её разными подходами, что повышает устойчивость работы в разных фазах рынка и снижает зависимость от одного сценария.

Советник анализирует рынок и ищет структурные паттерны, где ключевым условием является накопление объёма в заданном диапазоне и подтверждение движением цены. Торговля ведётся по логике паттерна, без использования “классических” индикаторных сигналов как основы.

Часть входных параметров имеет нейтральные названия — это сделано для защиты алгоритма и предотвращения прямого копирования настроек/логики.

Для тестирования используйте настройки с последних скриншотов (или я могу отправить готовый set-файл).

Если у вас есть вопросы или нужна помощь в подборе оптимального риска напишите мне.