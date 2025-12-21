LF CoreX Pro

LF CoreX — Day Trading Engine

LF CoreX est un Expert Advisor de day trading conçu pour offrir une exécution disciplinée, stable et maîtrisée sur les marchés financiers.

Développé par Lind Factory, il s’adresse aux traders recherchant une approche algorithmique sérieuse, sans excès de risque ni comportements agressifs.

LF CoreX a été pensé comme un outil de décision automatisé, capable de fonctionner de manière autonome tout en respectant des règles strictes de gestion du risque et de conditions de marché.

🔍 Philosophie du robot

Une logique claire et rationnelle

Une exposition contrôlée au marché

Un nombre limité de positions simultanées

Une priorité donnée à la qualité des conditions d’entrée plutôt qu’à la fréquence

LF CoreX ne cherche pas à trader en permanence.

Il agit uniquement lorsque les conditions internes sont jugées favorables.

⚙️ Caractéristiques principales

Day trading automatisé

Gestion du risque en pourcentage du capital

Stop Loss intégré et calculé automatiquement

Contrôle du spread avant toute entrée

Une ou plusieurs positions simultanées (paramétrable)

Compatible Forex, Crypto et Actions

Fonctionnement optimisé sur MetaTrader 5

Conçu pour une utilisation continue (VPS recommandé)

📊 Actifs testés et optimisés

EURUSD (actif principal)

BTCUSD

AMD

La version Pro permet d’adapter le robot à d’autres symboles et timeframes selon votre approche et votre expérience.

🛡️ Ce que LF CoreX ne fait PAS

❌ Pas de martingale

❌ Pas de grille

❌ Pas de scalping extrême

❌ Pas de sur-exposition volontaire

❌ Pas de promesse de gains irréalistes

LF CoreX privilégie la cohérence, la robustesse et la protection du capital.

📈 Performances & statistiques

Les performances de LF CoreX dépendent :

du symbole utilisé,

du timeframe sélectionné,

des paramètres choisis,

des conditions de marché.

Des backtests et statistiques sont fournis à titre informatif, sans garantie de résultats futurs.

Le trading comporte un risque de perte en capital.

🔐 Licence & utilisation

Licence officielle MetaTrader 5

Activations multiples incluses

Compatible PC et VPS

Aucune modification du code possible

👤 À qui s’adresse LF CoreX ?

Traders souhaitant automatiser une partie de leur stratégie

Utilisateurs recherchant un EA stable et structuré

Profils intermédiaires à avancés

Traders utilisant MT5 sur PC ou VPS

⚠️ Avertissement

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque.

LF CoreX est un outil d’aide à la décision automatisée et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.



