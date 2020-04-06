LF CoreX Pro


‎LF CoreX EURUSD Edition – EA Profissional de Trend Following

‎LF CoreX EURUSD Edition é um robô de trading automatizado profissional desenvolvido para explorar tendências de mercado com precisão e disciplina.

‎O sistema baseia-se numa lógica de trend following multi-timeframe, operando apenas na direção dominante do mercado.

‎O robô foi otimizado exclusivamente para o par EURUSD, onde apresentou os melhores resultados durante os testes, incluindo um Sharpe Ratio elevado, refletindo uma relação equilibrada entre retorno e risco.

‎---

‎ 🔹 Princípio de Funcionamento

‎* Análise avançada de tendência através de alinhamento multi-timeframe

‎* Filtros internos de mercado para aumentar a qualidade dos sinais

‎* Entradas disciplinadas, sem overtrading

‎* Gestão estruturada das posições

‎* Controlo rigoroso do risco 🔹 Principais Características

‎* ✔ Estratégia: Trend Following Avançado

‎* ✔ Símbolo: Apenas EURUSD

‎* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4

‎* ✔ Gestão de risco automatizada

‎* ✔ Risk/Reward dinâmico

‎* ✔ Filtros de tendência e volatilidade integrados

‎* ✔ Abordagem mono-ativo otimizada

‎* ✔ Sem martingale, grid ou hedging

‎🔹 Filosofia LF CoreX

‎LF CoreX é uma gama de robôs mono-ativo, cada um otimizado especificamente para um mercado individual.

‎Esta abordagem permite maior coerência dos sinais, melhor adaptação à estrutura do mercado e maior estabilidade.

‎LF CoreX EURUSD Edition é o primeiro robô desta gama.

‎ 🔹 Para quem é este robô?

‎* Traders intermédios a avançados

‎* Utilizadores que procuram um EA especializado, robusto e disciplinado

‎* Traders que desejam automatizar uma estratégia profissional de trend following

‎* Contas pessoais ou prop firms (respeitando as regras de risco)

‎### 🔹 Recomendações de Utilização

‎* Testar o robô em conta demo antes de usar em conta real

‎* Utilizar um  VPS para execução contínua

‎* Ajustar o risco de acordo com o tamanho da conta

‎* Evitar períodos de elevada volatilidade durante notícias económicas importantes

‎ ⚠️ Aviso

‎O trading nos mercados financeiros envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros.

‎LF CoreX EURUSD Edition não garante lucros e deve ser utilizado com uma gestão de risco adequada.

‎LF CoreX EURUSD Edition

‎Um robô profissional de trend following, especializado e desenvolvido para consistência e controlo do risco.

