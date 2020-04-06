LF CoreX Pro



‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition – EA Profissional de Trend Following ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition é um robô de trading automatizado profissional desenvolvido para explorar tendências de mercado com precisão e disciplina. ‎O sistema baseia-se numa lógica de trend following multi-timeframe, operando apenas na direção dominante do mercado. ‎ ‎O robô foi otimizado exclusivamente para o par EURUSD, onde apresentou os melhores resultados durante os testes, incluindo um Sharpe Ratio elevado, refletindo uma relação equilibrada entre retorno e risco. ‎ ‎--- ‎ ‎ 🔹 Princípio de Funcionamento ‎ ‎* Análise avançada de tendência através de alinhamento multi-timeframe ‎* Filtros internos de mercado para aumentar a qualidade dos sinais ‎* Entradas disciplinadas, sem overtrading ‎* Gestão estruturada das posições ‎* Controlo rigoroso do risco 🔹 Principais Características ‎ ‎* ✔ Estratégia: Trend Following Avançado ‎* ✔ Símbolo: Apenas EURUSD ‎* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4 ‎* ✔ Gestão de risco automatizada ‎* ✔ Risk/Reward dinâmico ‎* ✔ Filtros de tendência e volatilidade integrados ‎* ✔ Abordagem mono-ativo otimizada ‎* ✔ Sem martingale, grid ou hedging ‎ ‎ ‎ ‎🔹 Filosofia LF CoreX ‎ ‎LF CoreX é uma gama de robôs mono-ativo, cada um otimizado especificamente para um mercado individual. ‎Esta abordagem permite maior coerência dos sinais, melhor adaptação à estrutura do mercado e maior estabilidade. ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition é o primeiro robô desta gama. ‎ ‎ ‎ ‎ 🔹 Para quem é este robô? ‎ ‎* Traders intermédios a avançados ‎* Utilizadores que procuram um EA especializado, robusto e disciplinado ‎* Traders que desejam automatizar uma estratégia profissional de trend following ‎* Contas pessoais ou prop firms (respeitando as regras de risco) ‎ ‎ ‎ ‎### 🔹 Recomendações de Utilização ‎ ‎* Testar o robô em conta demo antes de usar em conta real ‎* Utilizar um VPS para execução contínua ‎* Ajustar o risco de acordo com o tamanho da conta ‎* Evitar períodos de elevada volatilidade durante notícias económicas importantes ‎ ‎ ‎ ‎ ⚠️ Aviso ‎ ‎O trading nos mercados financeiros envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros. ‎LF CoreX EURUSD Edition não garante lucros e deve ser utilizado com uma gestão de risco adequada. ‎ ‎ ‎ ‎LF CoreX EURUSD Edition ‎Um robô profissional de trend following, especializado e desenvolvido para consistência e controlo do risco. ‎ ‎ ‎