LF CoreX Pro
LF CoreX EURUSD Edition – EA Profissional de Trend Following
LF CoreX EURUSD Edition é um robô de trading automatizado profissional desenvolvido para explorar tendências de mercado com precisão e disciplina.
O sistema baseia-se numa lógica de trend following multi-timeframe, operando apenas na direção dominante do mercado.
O robô foi otimizado exclusivamente para o par EURUSD, onde apresentou os melhores resultados durante os testes, incluindo um Sharpe Ratio elevado, refletindo uma relação equilibrada entre retorno e risco.
---
🔹 Princípio de Funcionamento
* Análise avançada de tendência através de alinhamento multi-timeframe
* Filtros internos de mercado para aumentar a qualidade dos sinais
* Entradas disciplinadas, sem overtrading
* Gestão estruturada das posições
* Controlo rigoroso do risco 🔹 Principais Características
* ✔ Estratégia: Trend Following Avançado
* ✔ Símbolo: Apenas EURUSD
* ✔ Timeframes recomendados: M15 / H4
* ✔ Gestão de risco automatizada
* ✔ Risk/Reward dinâmico
* ✔ Filtros de tendência e volatilidade integrados
* ✔ Abordagem mono-ativo otimizada
* ✔ Sem martingale, grid ou hedging
🔹 Filosofia LF CoreX
LF CoreX é uma gama de robôs mono-ativo, cada um otimizado especificamente para um mercado individual.
Esta abordagem permite maior coerência dos sinais, melhor adaptação à estrutura do mercado e maior estabilidade.
LF CoreX EURUSD Edition é o primeiro robô desta gama.
🔹 Para quem é este robô?
* Traders intermédios a avançados
* Utilizadores que procuram um EA especializado, robusto e disciplinado
* Traders que desejam automatizar uma estratégia profissional de trend following
* Contas pessoais ou prop firms (respeitando as regras de risco)
### 🔹 Recomendações de Utilização
* Testar o robô em conta demo antes de usar em conta real
* Utilizar um VPS para execução contínua
* Ajustar o risco de acordo com o tamanho da conta
* Evitar períodos de elevada volatilidade durante notícias económicas importantes
⚠️ Aviso
O trading nos mercados financeiros envolve riscos. Resultados passados não garantem resultados futuros.
LF CoreX EURUSD Edition não garante lucros e deve ser utilizado com uma gestão de risco adequada.
LF CoreX EURUSD Edition
Um robô profissional de trend following, especializado e desenvolvido para consistência e controlo do risco.