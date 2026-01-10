ATR Stops MTF ist ein Trendindikator, der auf der ATR (Average True Range) basiert und dynamische Stop-Levels bietet, die Händlern helfen, die vorherrschende Marktrichtung und potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.

Der Indikator unterstützt die Multitimeframe (MTF)-Analyse, enthält einen Filter für den gleitenden Durchschnitt und verfügt über eine ON/OFF-Schaltfläche direkt auf dem Chart für eine schnelle visuelle Kontrolle.

🔹 Hauptmerkmale

✅ Dynamische Stopps auf Basis der ATR

✅ Klare Identifizierung des aktuellen Trends

✅ Unterstützung von Multitimeframe (MTF)

✅ Konfigurierbarer gleitender Durchschnittsfilter

✅ Visualisierung durch Linien, Punkte, Kanäle und Kerzen

✅ ON/OFF-Schaltfläche auf dem Chart, um den Indikator ein- oder auszublenden

✅ Optionale Warnungen bei Trendänderungen

✅ Völlig kostenlos

🔹 So funktioniert es

ATR Stops MTF berechnet auf der Grundlage der Marktvolatilität dynamische Niveaus über oder unter dem Preis.

Solange der Kurs über oder unter diesen Niveaus bleibt, wird der aktuelle Trend beibehalten.

Wenn der Kurs das Stopp-Niveau durchbricht, signalisiert der Indikator einen möglichen Trendwechsel.

Der MTF-Modus ermöglicht es Händlern, Trends in höheren Zeitrahmen auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen zu sehen, was dazu beiträgt, die Eingaben mit dem breiteren Marktkontext in Einklang zu bringen.

🔹 Konfigurierbare Parameter

Zeitrahmen (MTF)

Zeitraum des gleitenden Durchschnitts

Typ des gleitenden Durchschnitts

ATR-Zeitraum

ATR-Multiplikator

Preistyp (einschließlich Heiken Ashi)

Anzeigeart (Linien, Punkte, Kanal, Kerzen)

Alarme aktivieren/deaktivieren

🔹 Empfohlen für

Einsteiger und fortgeschrittene Trader

Trend-Analyse

Unterstützung bei Stop Loss, Trailing Stop und Positionsmanagement

Manueller Handel oder kombinierter Einsatz mit Expert Advisors (EAs)

🔹 Wichtiger Hinweis

Dieser Indikator ist kein automatisches Handelssystem und bietet keine Gewinngarantie.

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.