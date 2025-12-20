AI Smart MT4

AI Smart - Dies ist ein echter Trading-Algorithmus. Er liefert ein sehr stabiles Wachstum.

Absolut sicher und zuverlässig – das leistungsstärkste Robotersystem der Welt.

Verwendet keine riskanten Handelsmethoden. Funktioniert mit 28 Haupt- und Cross-Währungspaaren sowie Gold.

Basierend auf DeepSeek + BlackBox.AI. Setzt automatisch Stop-Loss, Take-Profit und Break-Even. Unsere Server sind mit NVIDIA H100 80GB Grafikkarten ausgestattet. -------------------------------------------------------------- Der Expert Advisor funktioniert nicht im Tester! Er benötigt einen realen Markt.

Recommendations:

Trading pair : xauusd (Es wird automatisch weitere Währungspaare auswählen.)

: xauusd (Es wird automatisch weitere Währungspaare auswählen.) Timeframe: m30

m30 Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100 und höher

: 1:100 und höher Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread

Jeder Broker mit niedrigem Spread VPS: Nutzen Sie einen VPS, damit der Berater rund um die Uhr verfügbar ist.





Häufig gestellte Fragen (FAQ)





Kann ich den AI Smart per Backtesting testen?

Nein. Der AI Smart kann nicht im Strategietester getestet werden, da seine Funktionalität von einer Live-Verbindung zu verschiedenen KI-Modellen abhängt. Diese KIs reagieren nur in Echtzeit, daher lässt sich dieses Verhalten in herkömmlichen Backtests nicht simulieren.

Ist es möglich, auf Prop-Firmen zu handeln?

Ja, AI Smart ist vollständig mit Prop Firms kompatibel, aber Sie müssen zuerst eine spezielle Set-Datei herunterladen.

Warum verwendet AI Smart nicht Martingale, Grid usw.?

Unser Hauptziel ist gesundes Trading. Wir alle wissen, wohin Berater führen können, die Martingale- oder Grid-Trading nutzen – nämlich zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals. Daher handelt unser Berater ausschließlich mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Alle Trades werden von KI gesteuert.

Wie erhalte ich einen Führerschein? Wozu dient er?

Wir haben die Sicherheit des Beraters sehr ernst genommen und uns entschieden, alles über unsere Server zu verwalten, um unbefugten Zugriff von Hackern auf den AI Smart-Berater zu verhindern. Nach der Anmietung oder dem Kauf benötigen wir Ihre Kontonummer für das Handelsterminal. Sie erhalten anschließend eine Bestätigungsnachricht mit einem Link zu unserem privaten Chat.

Ist AI Smart einfach zu bedienen?

Der AI Smart ist ein hochentwickeltes Tool mit zahlreichen Parametern, die gesamte Abwicklung erfolgt jedoch auf unseren Servern. Installieren Sie den Expert Advisor (EA) einfach gemäß der Anleitung und profitieren Sie von Ihren Gewinnen. Die vollständige Installationsanleitung finden Sie unten (nur 3 Klicks, und der EA ist einsatzbereit).