AI Smart MT4

AI Smart   -    Dies ist ein echter Trading-Algorithmus.     Er liefert ein sehr stabiles Wachstum.

Absolut sicher und zuverlässig – das leistungsstärkste Robotersystem der Welt.

Verwendet keine riskanten Handelsmethoden.     Funktioniert mit 28 Haupt- und Cross-Währungspaaren sowie Gold.

Basierend auf DeepSeek + BlackBox.AI.

Setzt automatisch    Stop-Loss, Take-Profit und Break-Even.

Unsere Server sind mit  NVIDIA H100 80GB  Grafikkarten ausgestattet.

--------------------------------------------------------------

Der Expert Advisor funktioniert nicht im Tester!     Er benötigt einen realen Markt.

Recommendations:

  • Trading pair  : xauusd (Es wird automatisch weitere Währungspaare auswählen.)
  • Timeframe:    m30
  • Minimum deposit:   100$
  • Trading leverage  : 1:100 und höher
  • Broker:    Jeder Broker mit niedrigem Spread
  • VPS:    Nutzen Sie einen VPS, damit der Berater rund um die Uhr verfügbar ist.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)


Kann ich den AI Smart per Backtesting testen?

Nein.     Der AI Smart kann nicht im Strategietester getestet werden, da seine Funktionalität von einer Live-Verbindung zu verschiedenen KI-Modellen abhängt.     Diese KIs reagieren nur in Echtzeit, daher lässt sich dieses Verhalten in herkömmlichen Backtests nicht simulieren.

Ist es möglich, auf Prop-Firmen zu handeln?

Ja, AI Smart ist vollständig mit Prop Firms kompatibel, aber Sie müssen zuerst eine spezielle Set-Datei herunterladen.

Warum verwendet AI Smart nicht Martingale, Grid usw.?

Unser Hauptziel ist gesundes Trading. Wir alle wissen, wohin Berater führen können, die Martingale- oder Grid-Trading nutzen – nämlich zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals. Daher handelt unser Berater ausschließlich mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Alle Trades werden von KI gesteuert.

Wie erhalte ich einen Führerschein? Wozu dient er?

Wir haben die Sicherheit des Beraters sehr ernst genommen und uns entschieden, alles über unsere Server zu verwalten, um unbefugten Zugriff von Hackern auf den AI Smart-Berater zu verhindern. Nach der Anmietung oder dem Kauf benötigen wir Ihre Kontonummer für das Handelsterminal. Sie erhalten anschließend eine Bestätigungsnachricht mit einem Link zu unserem privaten Chat.

Ist AI Smart einfach zu bedienen?

Der AI Smart ist ein hochentwickeltes Tool mit zahlreichen Parametern, die gesamte Abwicklung erfolgt jedoch auf unseren Servern. Installieren Sie den Expert Advisor (EA) einfach gemäß der Anleitung und profitieren Sie von Ihren Gewinnen. Die vollständige Installationsanleitung finden Sie unten (nur 3 Klicks, und der EA ist einsatzbereit).

Bitte schreiben Sie mir nach dem Kauf, um Ihre Lizenz zu erhalten!


Empfohlene Produkte
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - M1-D1 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M1-D1-Strategien Close by Money Profit - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Positionen des Chart
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Start Trade Real
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dies ist die vollständigste und fortschrittlichste Version von Start Trade Expert Advisor. Hat sich perfekt bewährt. Link: https: //www.mql5.com/ru/market/product/39225 In der kostenpflichtigen Version erhalten Sie: eine ausgefeiltere Order-Trailing-Mechanik. eine stärkere Verbindung zwischen parallel geöffneten Währungspaaren. weitere Upgrades und Support. Kurz zu den wichtigsten Dingen. Eine kleine Einzahlung reicht aus, um mit dem Handel zu beginnen. Ideal für eine schnelle Beschleunigung der
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Hedgpender
hadher ramadhan
Experten
Hedgpender EA öffnet 2 abgesicherte Pending Orders, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Er verwendet Stopps und Take Profit, Trailing Stops, Move to Break Even, diese Bedingungen werden von 2 Strategien angewandt, die erste hängt vom Level eines Indikators ab, die zweite von der Kerzenform (3). Seien Sie beraten, um zu wissen, es ist besser, ein Diagramm von jedem hinzugefügten Symbol zu verwenden, einige Zeitbedingungen kommen zum gleichen Tick auf mehr ein Zeitrahmen verursacht mehr als 2 Auft
EU Compounder
Caroline Wanjiku Maina
Experten
Ich präsentiere Ihnen mein Baby... den EU Compounder. Wunderschön. Dieser EA wurde für den Einsatz in Finanzinstituten entwickelt. Die großen Spieler. Wenn Sie gleichmäßige, konsistente Gewinne auf Ihrem Konto wünschen, ist dies das richtige Produkt für Sie. Kostenlose Demoversion zum Ausprobieren und Bestätigen der Alpha-Renditen des EAs. Parameter: Risiko-Level - (zur Steuerung des Risikos in Abhängigkeit vom Kontostand) Empfohlene Einstellung: 1 = mindestens $1000 Einzahlung 2 = mindestens
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Experten
Reversal Overlap Bot ist eine automatisierte Handelsstrategie. Bei der Arbeit werden keine technischen Indikatoren verwendet. Zu Beginn des Handels wird die erste Order in eine bestimmte Richtung platziert (nach Ihrer Wahl). Wenn Sie eine neue Kerze öffnen, wird diese Order geschlossen, wenn sie im Gewinn ist. Andernfalls wird die nächste Order in der entgegengesetzten Richtung eröffnet. Die Aufträge werden geschlossen, wenn der Gewinn erreicht ist. Wenn es unrentable Orders auf dem Chart gibt,
Fisher Steels
Ivan Simonika
Experten
Der Fisher Steel Bot setzt das Maximum der HFT-Definitionen um. Das Expertensystem geht durch die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Wenn es eine Kommission auf dem Konto gibt, muss sie in den Gegenwert des Spreads umgerechnet werden und in das Feld Kommission eingetragen werden. Es werden sowohl virtuelle als auch reale Stop-Losses verwendet. Normale Arbeitsbedingungen : Je niedriger die Kommission und der Spread, desto größer der Gewinn. Je mehr Latenz Ih
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Experten
Risikohinweis: Der Devisenmarkt ist einer der unberechenbarsten Märkte im Universum. Backtest , die Autor zur Verfügung gestellt könnte nicht garantieren, dass sie ein ausgezeichnetes Ergebnis in den Handel haben. Wie die oben genannten Grund, bitte bewusst sein, wenn Sie diese EA mit großen Betrag Finanzierung, die Sie nicht bemühen könnte, zu verlieren. Live-Ergebnisse !! Live Signal 1 -> Bitte PM für Link Zusammenfassung: The Collector, wie der Name schon sagt, ist dieser EA ein halb-autom
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Ein MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor, der schwebende Aufträge für Kursausbrüche verwendet, ist ein automatisiertes Instrument, das dazu dient, bei starken Marktbewegungen Gewinne zu erzielen. Seine Hauptfunktion besteht darin, schwebende Orders (Buy Stop und Sell Stop) auf vorher festgelegten Niveaus zu platzieren, die dann aktiviert werden, wenn der Kurs diese Niveaus durchbricht und einen potenziellen Trend anzeigt. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-d
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Er verwendet ein Sy
Night
Aleksandr Valutsa
Experten
Night - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstro
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experten
Sind Sie auf der Suche nach einem EA, der mit der Präzision eines erfahrenen Investors und der Intelligenz einer fortgeschrittenen Automatisierung handelt? Wir stellen Ihnen Elirox Trading EA vor - einen Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und langfristiges Wachstum erwarten. Elirox Trading EA basiert auf modernster KI-Reversal-Intelligenz und analysiert akribisch die Marktstrukturen, identifiziert kritische Wendepunkte und führt Trades nur unter den gü
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Stunde! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. Bei der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und öffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung
Milch Cow Events
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Events EA " ist ein Tool, mit dem Sie die Zeit der Nachrichten handeln können. Mit diesem Tool können Sie aus 28 Währungspaaren, die in einem Chart verfügbar sind, die Währungen auswählen, mit denen Sie zum Zeitpunkt der Nachrichten handeln möchten, indem Sie auf den Währungskreis klicken (grün: aktivieren - rot: deaktivieren) Der Experte zeigt den Wirtschaftskalender der Website FxStreet.com an. Sie können den Handel bei Ereignissen mit hohem, mittlerem, niedrigem, anonymen, sprachli
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experten
Intelligent Detector ist ein Expert Advisor, der auf Basis von Algorithmen der Künstlichen Intelligenz für das EURUSD-Symbol arbeitet. Seine Handelsstrategie ist Swing Trade, die sichere Trades identifiziert, um risikoreiche Entscheidungen und unsichere Positionen zu vermeiden. Er war in der Lage, die stabilsten Gewinne über einen langen Zeitraum von etwa 19 Jahren zu erzielen (nicht jeder Experte hat diese Fähigkeit und sie sind nur in einem kurzen und spezifischen Zeitraum ansprechbar), er ha
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experten
Der Atena-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE Atena Gold EA KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. Atena wurde entwickelt, um mit größerer Sicherheit auf amerikanischem Metall (GOLD, XAUUSD) zu operieren. Atena GOLD ist ein langfristiger Roboter mit WÖCHENTLICHEN UND MONATLICHEN Gewinnen. Seien Sie nicht zu beunruhigt, wenn der Abschluss manch
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA   ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Mean MT4 : Ihr persönlicher Forex Trading Coach Golden Mean MT4 ist mehr als nur eine automatisierte Plattform; es ist Ihr persönlicher Transformator in der volatilen Welt des Devisenhandels. Sie wurde nicht für Vorhersagen entwickelt, sondern um die Unvorhersehbarkeit von Währungsbewegungen in profitable Geschäfte zu verwandeln. Basierend auf der Harmonie fortschrittlicher Algorithmen und einem tiefen Verständnis der Marktrealitäten wird dieses Tool zu Ihrem zuverlässigen Begleiter in de
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
PPtraderEA45
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Experten
===== NEUES JAHR 2025 PROMO-PREIS BIS ENDE MONAT IST 4.999$ oder 10 Lizenzen ================== REGULÄRER PREIS 4.999$ PPttraderEA45 ist ein EA, der auf der Grundlage jahrelanger PROFESSIONELLER Erfahrung entwickelt wurde Es basiert auf dem originalen INDICATOR und läuft auf der Composite Batch Size, die Ihnen EXZELLENTE Ergebnisse liefert, wie Sie beim Backtesting sehen können Die minimale und empfohlene Einlage beträgt nur $ 100 USD Es ist eine RISIKOStrategie, aber wenn Sie PATIENT sind, werd
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
5 (1)
Experten
Vollautomatischer Grid Advisor zur Einlagenbeschleunigung . Kann für regelmäßigen ruhigen Handel verwendet werden. Jeder Zeitrahmen , aber ich empfehle m15, alle Währungspaare mit Potenzial für Rückbewegung zum Durchschnittspreis, d.h.: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Vorteile dieses Beraters : 1. Normalerweise verwenden Raster für die Renditebewegung Instrumentenpreise vom Durchschnittswert; dieser Berater verwendet einen abnormalen Anstieg der Volatilität bei Abweichung vom Durchschnittspreis. 2. N
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experten
Kryptosystem automaticky Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systemému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Raider
Aleksandr Shurgin
Experten
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experten
Expert Advisor für die Arbeit mit den wichtigsten Währungspaaren. Eröffnung von Trades basierend auf der Analyse der Preisbewegung. Eintritt in den Markt mit ausstehenden dynamischen Aufträgen, setzt immer StopLoss und TakeProfit, verwendet keine Martingale und Mittelwertbildung. Der Roboter überschreitet nicht die Grenzen seiner Strategie, hält sich an das festgelegte Risikoniveau und kontrolliert die Spread-Ausweitung, indem er die günstigsten Momente für den Einstieg in ein Geschäft wählt. Fü
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experten
22.12.2020 Neue Version ist veröffentlicht. Fehler behoben und Ausstieg durch MA entfernt.Verbesserter vollautomatischer Expert Advisor ohne Martingale. Folgen Sie dem Trend. Überprüfung von wichtigen Handelsniveaus. Es ist komplex berechnet, um die richtige Trendstrategie zu finden. Spezielle Kerzen, benutzerdefinierte Indikatoren und mathematische Berechnungen werden für Einträge verwendet. Live-Ergebnisse werden hier gezeigt https://www.mql5.com/en/signals/669290 Standardeinstellungen empfohl
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experten
Expertenroboter zur Einschätzung von Markttrends, besonders geeignet für den Handel mit dem Dow Jones Index. Er führt automatisch Trades aus, die dem Markttrend der letzten Stunden folgen. Geeignet für alle Arten von Nutzern, die an einem Roboter interessiert sind, der einfach zu verwalten, sehr intuitiv und für Nicht-Experten geeignet ist.
Beach Trip EA
Rikky Patia
Experten
DIE STRANDREISE EA Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die zu ernst werden und sich zurücklehnen müssen und immer noch ein paar anständige Trades haben. Die Einstellung ist so einfach und funktioniert auf jedem Chart Der Roboter scannt fortlaufend in 1-Minuten-, 5-Minuten- und 15-Minuten-Diagrammen. Lesen Sie im Strategy Tester Guide nach, ob Ihre Verlaufsdaten gültig genug sind. Der EA optimiert nicht für eine einzelne Währung, daher ist das Geldmanagement nicht darauf aus
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Experten
Abgesehen von der Betrachtung von gewalttätigen Positionen, konzentriert sich dieser EA auf stabile Gewinne Anwendbare Sorten: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY und andere Währungen mit relativ stabilem Trend Dieser EA bietet Chartparameter und Schaltflächen zum schnellen Schließen von Positionen. Der Tabellentext ist in Chinesisch und Pinyin geschrieben, was für Chinesen bequemer zu sehen ist. Sie können die Bedeutung der Variablen einfach durch die Schreibweise verstehen. Das Konto sollte mehr
Stick And Stone
Rikky Patia
Experten
Im Zuge der KI-Industrie gibt es viele Meinungen, dass der Mensch durch einen Algorithmus ersetzt wird, Einige befürchten, dass der Job durch Roboter ersetzt wird. Während einige Leute glauben, dass Roboter einen besseren Job machen können (wenn auch nicht perfekt) als Menschen. "Nur wenige haben erkannt, dass es eine Kombination aus menschlicher Kreativität und Einsicht und KI-Disziplin und Unermüdlichkeit ist das wird sich voll und ganz auszeichnen. "-Zitat von SomeGuy. Die Menschen
Soul Gou
Yuzhu Liu
Experten
Sprache der angezeigten Meldungen (EN, RU, DE, FR, ES) - Sprache der ausgegebenen Meldungen (Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Spanisch). Preis für Eröffnung - Eröffnungspreis. Wenn auf 0 gesetzt, werden die Orders mit folgendem Abstand zum aktuellen Preis platziert: aktueller Preis + "Der Abstand in der ersten Order". Lot - Lotgröße für schwebende Aufträge. Ordertyp verwenden - Typ der schwebenden Orders. Der Abstand in der ersten Order - Abstand für die erste Order in Punkten. Anzahl
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experten
Big Bank Can Lose IST NICHT NUR IHR DURCHSCHNITTLICHER EA Hat sich als profitabler Assistent im Live-Konto erwiesen, steht Ihnen im Grunde genommen ein PRO Trader zur Verfügung Das zeichnet diesen EA aus: 1. Ein genaues Geldmanagement: Sie können die Bits manuell zählen. Verbringen Sie 10 Minuten in einem einzigen Paar. Nur um zu erkennen, dass die Gelegenheit verstrichen ist oder sich nicht einmal für den Handel lohnt 2. Dies ist kein bloßer Scalper, bei dem Ihre Margin auf 20 oder sogar
AI Nodiurnal EA
Ugochukwu Mobi
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experten
BitcoinWhale ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das Bitcoin/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen und stehen
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
GoldScalper ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das XAU/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und öffnet seine Trades im 5M-Zeitrahmen. Dank dessen ist es effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierunge
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndexPro ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel von Indizes wie Ger30 entwickelt und optimiert wurde. S&P500, US30-Index . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und öffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf Ger30. H1 oder 5M auf S&P500 . & 5
Icaro
Christian Ricci
Experten
PROMO-PREIS NUR FÜR BEGRENZTE ZEIT 6 Monate für nur 30$ (5$/Monat) EMPFOHLENER WERT: Zeitrahmen: M1 NUR FÜR NAS100 EMPFOHLENER SPREAD: 80 Test-Broker: Vantage Fx EA SETUP: Lots: 1 für jede 100€ (wenn der Saldo 1000€ ist, Lots = 10) TP: 5 SL: 0 min: 10 Nach dem Kauf von EA, sicher sein, um mich in privaten Nachrichten zu schreiben. Ich bin bereit, jedem Käufer bei der Installation und Konfiguration des Advisors zu helfen. Wenn Sie noch nie EAs vor verwendet haben, werde ich zeigen und leh
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceFire ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H4-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceLion ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Version 8.8. MT4 Real-Time Open Candle AutoTrading FinTech RoboTrader mit eingebauten Kauf-/Verkaufssignal-Alarmen. Verifiziert durch MyFxBook. NUR EINE (1) TRADER-KONTO BENUTZERLIZENZ PRO MIETE. Probieren Sie es zuerst auf Ihrem Demokonto aus und optimieren Sie die Einstellungen für mehrere Charts. Nische FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth Software. Ein Recht des Volkes auf Reichtum Software. Speziell entwickelte F
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Experten
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading sind 3 Arten von Handelsstrategien Velocity Handel Breakout-Handel Umkehrung Handel Velocity Trading Strategie:- Velocity Trading Strategie sind länger dann Kerze kaufen oder verkaufen seine gleiche Seite mehr als Handel. Zum Beispiel, im Markt sind Buy Side Long Candle, der EA ist Buy, nur Fixed Lot ist auf Strategie arbeiten Breakout Trading Strategie:- Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop und SellStop, Sobald Breakout die Buy od
Tujjor Pro
Bekhzod Rasulov
Experten
Kurze Informationen über unseren Roboter: dieser Roboter kann 29 Paare gleichzeitig handeln Unser ROBOTER erwirtschaftet zwischen 20% und 45% Gewinn pro Monat. Mindesteinlage 5.000-10.000 Für vollständige Informationen über den Roboter, kontaktieren Sie den Administrator https://t.me/behzodrasulov https://t.me/tujjor_robot_N1 Der Roboter arbeitet schon seit langem auf dem Markt, weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator
MerkaDrive
Merkabot
Experten
"Testen Sie MerkaDrive - den ultimativen EA, der für den Contrarian Trading entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke System ist für den Handel mit EURUSD optimiert, mit einem empfohlenen Zeitraum von H1 und einem maximalen Spread von 10. Für den Einstieg empfehlen wir ein Backtesting von MerkaDrive auf jeden Tick über einen Zeitraum von 3 Monaten, um Ihre Analyse der vergangenen Jahre zu beschleunigen. Und vergessen Sie nicht, Ihre Risikomanagement-Strategie nach der Analyse der Drawdowns der ve
MerkaDivergence
Merkabot
Experten
Ein Handelssystem, das auf Divergenzen basiert, nutzt Divergenzen zwischen technischen Indikatoren und Marktpreisen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Funktionsweise eines solchen Handelssystems ist wie folgt: Identifizierung von Divergenzen: Das auf Divergenzen basierende Handelssystem zielt darauf ab, Divergenzen zwischen technischen Indikatoren und Marktpreisen zu erkennen. Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Marktpreis und ein technischer Indikator in unterschied
Magnat
Alexander Buseinus
Experten
Ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit allen Instrumenten der Metatrader 4 Plattform. Arbeitsmerkmale: Eine große Anzahl von Eingabeparametern, mit einer breiten Palette von Einstellungen, ermöglichen es Ihnen, auf allen Instrumenten mit jedem Broker Handelsbedingungen zu arbeiten. Je nach Handelsbedingungen, kann es mit direkten Marktpositionen oder dynamischen Pending Orders arbeiten. Beim Umschalten der entsprechenden Eingabeparameter, öffnet der Expert Advisor immer nur eine
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Experten
Euro Miner verwendet keine Indikatoren, und es erfordert keine komplizierten Einstellungen, weil der Benutzer nur die bereits verfügbaren setfile hochladen muss. Euro Miner Pro ist sehr anpassungsfähig kann in Sideway Markt profitabel sein und keine Sorge, wenn hohe Auswirkung Nachrichten wie NFP, FOMC haben, keine Notwendigkeit, die Autotrading auszuschalten.. Sie können auf 24 Stunden 5 Tage, einmalige Einrichtung und vergessen Sie einfach den Gewinn genießen... WICHTIG! für eine vollständig
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einl
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator nicht repaint!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein. (Siehe Bildschirme 1 und 2.) Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder neh
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf d
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil (Blauer Pfeil - Kaufen, Roter
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bes
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
System Super Trend: Ihre persönliche All-Inclusive-Strategie Der Indikator wird nicht nachgemalt!! ! System Super Trend - ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es ist ein Pfeilindikator, der für Forex und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Wie funktioniert das System Super Trend? Wir haben 3 Optionen für den Handel mit unserem Indikator. Globale Signale - Sie können
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Experten
Gold SniperX - Ihr bester Assistent im Goldhandel. Vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar Gold (XAUUSD) M1 Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen von wichtigen Levels (schnelles Scalping) Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, keine Grids, Martingale, etc. Dies ist ein echter Handelsalgorithmus - Die Ergebnisse sind eine sehr stabile Wachstumskurve. Empfehlungen: Handelspaar: GOLD (XAUUSD) Zeitrahmen: M
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indikator für den genauen Markteintritt. Sehr guter Einstiegsindikator für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro und Professional Trade Arrow zu verwenden Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Warten Sie, bis die Kerze geschlossen ist. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Umkehrpunkte deutlich an, sondern verfolgt au
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
Professional Scalper EA - Sicher und stabil. Parameter: *Lot-Sizing-Verfahren Festes Lot - für den ersten Handel wird immer ein festes Lot verwendet; Niedriges Risiko 20% jährlich - Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand, um eine annualisierte Rendite von ca. 20% zu erzielen; Mittleres Risiko 40% p.a. - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontoguthabens, um eine annualisierte Rendite von ca. 40% zu erzielen; Hohes Risiko 80% jährlich - Intelligente Bere
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Gold Stufe MT4 Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Ein großartiges Hilfsmittel für den Goldhandel. Die Levels werden nicht neu gezeichnet und ändern ihre Daten nicht. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Indikator - Professional Trade Arrow Die Levels werden jeden Tag erstellt, so dass Sie jeden Tag mit dem Indikator handeln können. Gold Level. Preisaufschläge werden auf dem Chart angezeigt, nach Erreichen von TP1 oder SL1, schließen Sie die Hälfte der Position, und der R
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS-Skalierer Ein hervorragender Indikator für den Einstieg in den Markt; wir verwenden Indikatorsignale nur entsprechend dem Trend. Einstellungen: Range - 50 (Bereichsgröße für die Signalsuche.) Maximum candles Back - 3 (nach wie vielen Kerzen wird ein Signal gesetzt) P.S. Damit das Signal bei der Nullkerze erscheint, stellen Sie 0 ein. Wir empfehlen einen Trendindikator - Quantum Entry PRO Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie H
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Professioneller Handelspfeil Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird. funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen. Einstellungen: Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Paramet
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies). Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!! Wie wird gehandelt? Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen). Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt. Mit Trendfilter-Indikator und Vorlage Empfoh
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Experten
Gold ELF M1 - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Forex-Handel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Händler entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der Gold ELF M1 Expert Advisor vereinfacht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien. Dateien setzen: GoldELF_Hedging_Impuls - Einzahlung 500$ GoldELF_Aggressiv - Einzahlung
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Kaufen Verkaufen Sturm Professioneller Indikator für den Handel auf den Finanzmärkten, entwickelt für MT5-Plattform . Der Handel mit dem Indikator ist sehr einfach, blauer Pfeil zum Kauf , roter Pfeil zum Verkauf . Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht. (siehe das Video des EA auf dem Indikator). In den Standardeinstellungen ist der Zeitraum Parameter auf - 1 eingestellt. Sie können diesen Paramete
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Top Quantum Entry MT4 Indikator, der Signale zum Einstieg in den Handel gibt. Perfekte Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes. Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können, und es dann wieder entfernen. Der Handel mit dies
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Experten
Scalper M1 ELF ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Scalper M1 ELF EA vereinfacht diese Erfahrung mit automatischen, gut durchdachten Handelsstrategien. Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M1 Kapital min. $100 Makler beliebiger Broker Konto-Typ beliebig, nie
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Experten
MacDuck ist ein fortschrittliches Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert. Sein Hauptmerkmal ist die präzise Steuerung der Einstiegspunkte, die es dem System ermöglicht, auch unter schwierigen Marktbedingungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. MacDuck bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, ist unempfindlich gegenüber Spreads und gewährleistet eine präzise Ausführung jedes Trades dank einer strikten Einstiegspunktsteuerung. Die Strategie hat ihre Wirksamkeit auf realen Kont
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set-Entrys mit den richtigen fvg und Breakouts basiert, um ein sehr gutes Einstiegsniveau wie ein professioneller Trader zu schaffen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und es ist leicht, auf Kauf- und Verkaufssignale zu reagieren. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht! Funktioniert am besten au
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Genaue Einstiegspunkte für Trades für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Der Indikator malt zu 100% nicht nach!!! Wie man den Indikator benutzt! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf das Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil (B
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Bomb Signal ist ein leistungsfähiger Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Bomb Signal Ihr Verbündeter. Wie funktioniert es? Dieser Indikator kombiniert drei verschiedene Methoden - Volumenanalyse, Kerzenschluss und symmetrischer Trend - um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und zu signalisieren. Bomb Signal ist wie eine "Bombe", wenn es ein
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Experten
GoldingBot - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. GoldingBot Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Handbuch und Setup-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Einricht
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Golding Trend: 100% wiederholt seine Signale nicht. Speziell entwickelt für Gold GOLD/XAUUSD Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend wurde entwickelt, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu identifizieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Golding Trend Ihr Verbündeter. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pf
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Pfeilkerze - Dies sind farbige Kerzen, die den Trend auf der Grundlage von Volumen und Trendneigung anzeigen. Dieser Indikator zeigt Ihnen den Farbwechsel beim nächsten Balken der Bestätigungskerze an. Blaue Kerzen = möglicher Kauf (das Volumen steigt), rote Kerzen = bullische Schwäche (das Volumen sinkt), möglicher Verkauf. Arrow Candle ist für den Handel in allen Märkten optimiert und kann sowohl in Märkten mit als auch ohne Trend verwen
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sniper-System Präzise Einstiegspunkte für den Handel mit Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Aktien und Indizes! Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet Alle Screenshots wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufgenommen (keine Anpassung an die Historie!) Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können und es dann wieder entfernen. Der Handel mit diesem Indikat
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Grüße an alle Investoren und Trader! Ich bin stolz darauf, Ihnen mein neu entwickeltes System GoldCrazy Dies ist der beste Indikator für den Gold- und Krypto-Handel Der Indikator wird zu 100% nicht nachgemalt und ändert seine Signale nicht. Der Indikator ist für absolut jeden geeignet, sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger. Wie kann man handeln? Es ist sehr einfach, Sie können durch den Pfeil handeln Blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen (warten, bis die Kerze geschl
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension