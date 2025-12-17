Ghost Trader Pro
- Utilidades
- Mohd Feroze
- Versión: 1.40
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Utilidad profesional de gestión sigilosa de operaciones para MT5
👻 O culta tu Stop Loss & Take Profit del broker
⚡ Control manual avanzado de operaciones
🛡 Construido para scalpers de precisión y traders profesionales
Ghost Trader Pro es una utilidad avanzada de gestión de operaciones diseñada para traders manuales profesionales que desean control total, velocidad y privacidad.
Esta herramienta crea una capa de ejecución sigilosa entre su estrategia y el mercado, asegurando que su Stop Loss y Take Profit permanezcan invisibles para el broker.
Sólo el precio de entrada es visible - toda la lógica de salida es manejada internamente por el EA.
Ventajas Estratégicas
- Ejecución Sigilosa (SL/TP Virtual)
Opere usando niveles virtuales de Stop Loss y Take Profit. El broker sólo ve el precio de entrada, lo que ayuda a proteger las operaciones de la caza de stops y los picos de volatilidad.
- Lógica de Reversión Rápida (Auto-Flip)
Diseñado para scalping de precisión. Cierre instantáneamente una posición contraria y abra una nueva operación direccional con un solo clic.
- Modos de riesgo flexibles
Cambie sin problemas entre:
- - Modo de cobertura: modo seguro que permite posiciones simultáneas de compra y venta.
- - Modo Auto-Flip - Modo agresivo para un cambio direccional instantáneo.
- Algorithmic Trailing Stop
Proteja las ganancias no realizadas utilizando un trailing stop virtual que opera silenciosamente en segundo plano sin revelar los niveles de salida.
- Interfaz Pro-Grade
Cuadro de mandos minimalista y de temática oscura diseñado para ofrecer velocidad, claridad y reducir la fatiga visual durante sesiones de trading prolongadas.
Guía operativa
- Conecte Ghost Trader Pro a cualquier gráfico
- Defina los parámetros de riesgo (tamaño del lote, SL / TP virtuales) directamente en el panel
- Seleccione el modo de operación:
- - Modo Hedging (Seguro)
- - Modo Auto-Flip (Agresivo)
- Ejecute operaciones a través del panel integrado
Optimizado para XAUUSD, US30 y los principales pares de divisas.
⚙️ Especificaciones técnicas (Entradas)
- Tamaño de lote predeterminado - Volumen de operación preestablecido para una ejecución rápida
- Ghost SL (Puntos) - Distancia para el Stop Loss virtual (ejemplo: 300 puntos)
- Ghost TP (Puntos) - Distancia para el Take Profit virtual
- Trail Step (Puntos) - Umbral para activar la lógica del trailing stop virtual.
👤 ¿Quién debería utilizar esta herramienta?
- ✔ Los scalpers manuales y los day traders
- ✔ Traders preocupados por la caza de stops por parte del broker
- ✔ Usuarios que operan con instrumentos volátiles como el oro (XAUUSD)
- ✔ Los comerciantes que quieren una ejecución rápida y discreción
No recomendado para:
- Usuarios de estrategias totalmente automatizadas
- Traders que no pueden mantener MT5 funcionando continuamente
⚠️ Requisito técnico importante
Debido a que todos los niveles Ghost (virtuales) son gestionados internamente por el Asesor Experto, el terminal MetaTrader 5 debe permanecer activo y conectado al servidor del broker en todo momento.
Cerrar MT5 o perder la conexión puede resultar en posiciones no gestionadas.
👨💻 Información del desarrollador
Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions
Visite mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y utilidades de trading profesional.