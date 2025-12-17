Ghost Trader Pro

Utilidad profesional de gestión sigilosa de operaciones para MT5

👻 O culta tu Stop Loss & Take Profit del broker
⚡ Control manual avanzado de operaciones
🛡 Construido para scalpers de precisión y traders profesionales

Ghost Trader Pro es una utilidad avanzada de gestión de operaciones diseñada para traders manuales profesionales que desean control total, velocidad y privacidad.

Esta herramienta crea una capa de ejecución sigilosa entre su estrategia y el mercado, asegurando que su Stop Loss y Take Profit permanezcan invisibles para el broker.

Sólo el precio de entrada es visible - toda la lógica de salida es manejada internamente por el EA.

Ventajas Estratégicas

  • Ejecución Sigilosa (SL/TP Virtual)
    Opere usando niveles virtuales de Stop Loss y Take Profit. El broker sólo ve el precio de entrada, lo que ayuda a proteger las operaciones de la caza de stops y los picos de volatilidad.

  • Lógica de Reversión Rápida (Auto-Flip)
    Diseñado para scalping de precisión. Cierre instantáneamente una posición contraria y abra una nueva operación direccional con un solo clic.

  • Modos de riesgo flexibles
    Cambie sin problemas entre:
    • - Modo de cobertura: modo seguro que permite posiciones simultáneas de compra y venta.
    • - Modo Auto-Flip - Modo agresivo para un cambio direccional instantáneo.

  • Algorithmic Trailing Stop
    Proteja las ganancias no realizadas utilizando un trailing stop virtual que opera silenciosamente en segundo plano sin revelar los niveles de salida.

  • Interfaz Pro-Grade
    Cuadro de mandos minimalista y de temática oscura diseñado para ofrecer velocidad, claridad y reducir la fatiga visual durante sesiones de trading prolongadas.

Guía operativa

  1. Conecte Ghost Trader Pro a cualquier gráfico
  2. Defina los parámetros de riesgo (tamaño del lote, SL / TP virtuales) directamente en el panel
  3. Seleccione el modo de operación:
    • - Modo Hedging (Seguro)
    • - Modo Auto-Flip (Agresivo)
  4. Ejecute operaciones a través del panel integrado

Optimizado para XAUUSD, US30 y los principales pares de divisas.

⚙️ Especificaciones técnicas (Entradas)

  • Tamaño de lote predeterminado - Volumen de operación preestablecido para una ejecución rápida
  • Ghost SL (Puntos) - Distancia para el Stop Loss virtual (ejemplo: 300 puntos)
  • Ghost TP (Puntos) - Distancia para el Take Profit virtual
  • Trail Step (Puntos) - Umbral para activar la lógica del trailing stop virtual.

👤 ¿Quién debería utilizar esta herramienta?

  • ✔ Los scalpers manuales y los day traders
  • ✔ Traders preocupados por la caza de stops por parte del broker
  • ✔ Usuarios que operan con instrumentos volátiles como el oro (XAUUSD)
  • ✔ Los comerciantes que quieren una ejecución rápida y discreción

No recomendado para:
- Usuarios de estrategias totalmente automatizadas
- Traders que no pueden mantener MT5 funcionando continuamente

⚠️ Requisito técnico importante

Debido a que todos los niveles Ghost (virtuales) son gestionados internamente por el Asesor Experto, el terminal MetaTrader 5 debe permanecer activo y conectado al servidor del broker en todo momento.

Cerrar MT5 o perder la conexión puede resultar en posiciones no gestionadas.

👨‍💻 Información del desarrollador

Desarrollado por Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions

Visite mi perfil MQL5 para más Asesores Expertos y utilidades de trading profesional.

