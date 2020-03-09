🔹 Überblick

Der Hull Max MTF Indicator ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Multi-Timeframe-Marktanalysen (Top-Down) durchführen.

Er kombiniert die Geschwindigkeit und Präzision des gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) mit fortschrittlichen Prognosen, Projektionszonen und anpassungsfähigen visuellen Stilen und hilft Händlern, die Trendausrichtung über stündliche, tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Strukturen in einem einzigen Chartfenster klar zu verstehen.

Ob Sie Scalper, Daytrader, Swingtrader oder langfristiger Investor sind, Hull Max MTF bietet Ihnen Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in die Marktrichtung auf einen Blick.

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Multi-Timeframe Forecasting (MTF)

Analysieren Sie mehrere Zeitrahmen gleichzeitig - stündlich bis jährlich - ohne zwischen den Charts zu wechseln. Perfekt für die Top-Down-Strategieausrichtung.

Visuelle Prognosezonen

Farbige Projektionsboxen (blau für bullish, rot für bearish) zeigen Trendrichtung, Volatilitätsbereich und mögliche Fortsetzungsbereiche.

✅ Heiken Ashi MTF Overlay

Erhalten Sie glatte, klare Momentum-Messwerte mit Heiken Ashi über alle ausgewählten Zeitrahmen.

✅ Dynamische visuelle Stile

Wählen Sie zwischen 4 professionellen Themen:

Standard: Lebhaft und farbenfroh

Hell: Sauber und dezent

Solid: Kontrastreiche Anzeige

Carbon: Schlanker dunkler Modus

✅ Eingebautes Warnsystem

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der Rumpftrend seine Richtung ändert:

On-Screen Popup

Ton

E-Mail

Handy-Push

✅ Automatischer Prognosemodus

Wenn aktiviert, erstellt und aktualisiert Hull Max MTF automatisch Prognosen in Echtzeit auf der Grundlage der ausgewählten Prognosemodi.

🧭 So verwenden Sie den Indikator

1️⃣ Auf jeden Chart anwenden

Sie können den Hull Max MTF-Indikator auf jedes Instrument oder jeden Zeitrahmen (M1-MN1) anwenden.

Er passt die Skalierung und Projektion automatisch an den aktuellen Chart an.

2️⃣ Wählen Sie einen Prognosemodus

Verfügbare Modi:

MODE_HOURLY - Kurzfristige Intraday-Analyse

MODE_DAILY - Mittelfristige Handels-Setups

MODE_WEEKLY - Ansicht der Swing-Struktur

MODE_MONTHLY - Langfristige Zykluspositionierung

MODE_YEARLY - Makro-Marktübersicht

Sie können mehrere Modi kombinieren (z. B. Stündlich + Täglich + Wöchentlich), um die Ausrichtung über mehrere Perioden hinweg zu visualisieren.

3️⃣ Passen Sie Ihren visuellen Stil an

Passen Sie das Erscheinungsbild einfach an:

Wählen Sie einen der vier Anzeigestile, die zu Ihrem Diagrammthema passen.

Sie können den Stil jederzeit wechseln, ohne die zugrunde liegende Logik zu beeinträchtigen.

4️⃣ Interpretieren Sie die Vorhersagezonen

Für jeden Zeitrahmen wird ein farbiger Kasten gezeichnet:

🔵 Blau: Bullische Projektionszone

🔴 Rot: Bärische Projektionszone

Automatische Etiketten (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) machen die Identifizierung der Zeitrahmenrichtung mühelos.

5️⃣ Alarme aktivieren (optional)

Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn sich der Hull-Trend ändert - so können Sie schnell auf mögliche Handelsein- oder -ausstiege reagieren.

📊 Beispiel: Multi-Timeframe-Einrichtung

Szenario: Analyse von EURUSD

Wählen Sie MODE_HOURLY_DAILY_WEEKLY .

Betrachten Sie kurz-, mittel- und langfristige Trendboxen, die auf einem Diagramm überlagert werden.

Wenn alle Bereiche blau sind, ist die Trendausrichtung zinsbullisch und bestätigt die Handelsrichtung.

Wenn die Intraday-Frames blau werden, während die höheren Frames rot bleiben, deutet dies auf einen kurzfristigen Pullback innerhalb eines rückläufigen Makrotrends hin.

Diese Klarheit hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege präzise zu steuern.

🧩 Übersicht der Haupteinstellungen

Einstellung Beschreibung ZeitRahmenAuto Passt sich automatisch an den höheren Zeitrahmen an VorhersageModus Wählt die aktive MTF-Kombination aus VisuellerStil Auswahl des Anzeigethemas (Standard, Light, Solid, Carbon) EnableAutoForecast Aktualisiert Projektionsfelder automatisch HeikenAshi_MTF_aktivieren Fügt Multi-Timeframe Heiken Ashi Overlay hinzu Optionen für Warnungen Wählen Sie die Benachrichtigungsmethode Projektionseinstellungen Passt die Vorhersagetiefe und Projektionslänge an

💡 Warum Trader Hull Max MTF lieben

⭐ Einheitliche Top-Down-Analyse in einem einzigen Chart

⭐ Intuitive Prognoseboxen & Momentum-Klarheit

⭐ Flexibles Design für jeden Handelsstil geeignet

⭐ Echtzeit-Multi-Timeframe-Anpassung

⭐ Leicht & schnell - kein Lag

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Devisen, CFDs und anderen Hebelprodukten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Der Hull Max MTF-Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, keine Handelsberatung oder ein automatisches System.

Testen Sie Indikatoren immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🏁 Installation & Einrichtung

1️⃣ Kopieren Sie die Datei Hull Max MTF Indicator.ex4 in Ihren Ordner MQL4/Indicators/.

2️⃣ Starten Sie MetaTrader 4 neu.

3️⃣ Hängen Sie ihn an einen beliebigen Chart an.

4️⃣ Wählen Sie Ihren bevorzugten Vorhersagemodus und visuellen Stil.

5️⃣ Beobachten Sie die Aktualisierung der Multi-Timeframe-Projektionen in Echtzeit.

🌟 Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie den Markt sehen

Der Hull Max MTF-Indikator verwandelt Rohdaten in umsetzbare visuelle Informationen.

Mit seinen Multi-Timeframe-Prognosen, der Heiken Ashi-Integration und den fortschrittlichen Warnmeldungen verschafft er Ihnen einen professionellen Handelsvorteil - unabhängig von Ihrem Stil.