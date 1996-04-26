Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Mit Dash TPX Supply Demand haben Sie einen 360-Grad-Blick auf den gesamten Markt, um relevante Angebots- und Nachfragebereiche zu identifizieren. Filter machen die Warnungen noch genauer.

Sie können Alarme für das von Ihnen gewählte Risiko-Ertrags-Verhältnis (2:1, 3:1, 4:1 und sogar 5:1) einstellen.

Mit dem Heiken-Aish-Filter können Sie außerdem Warnungen nur in Richtung des Makrotrends filtern, um falsche oder gegenläufige Signale zu vermeiden.

Unabhängig von Ihrem Handelsstil ist Dash TPX Supply Demand ein grundlegendes Instrument, um Ihre Position im Markt zu verstehen und Trades zu vermeiden, die kurz vor einer Umkehr stehen!

Die vollständigen Warnungen beinhalten Einstiegskurs, Stop Loss, Take Profit und Risiko/Ertrag. Sie können sie auch direkt auf Ihr Handy empfangen!

Laden Sie nach dem Kauf "TPX Connect Supply Demand" kostenlos herunter, um die Informationen mit Ihrem Dash zu verbinden!

Mehr als nur Dash, es ist reines Angebot und Nachfrage auf Ihrem Bildschirm, über mehrere Paare und mehrere Zeitrahmen!



