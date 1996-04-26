Tpx Dash Supply Demand Risk Return

Mit Dash TPX Supply Demand haben Sie einen 360-Grad-Blick auf den gesamten Markt, um relevante Angebots- und Nachfragebereiche zu identifizieren. Filter machen die Warnungen noch genauer.

Sie können Alarme für das von Ihnen gewählte Risiko-Ertrags-Verhältnis (2:1, 3:1, 4:1 und sogar 5:1) einstellen.

Mit dem Heiken-Aish-Filter können Sie außerdem Warnungen nur in Richtung des Makrotrends filtern, um falsche oder gegenläufige Signale zu vermeiden.

Unabhängig von Ihrem Handelsstil ist Dash TPX Supply Demand ein grundlegendes Instrument, um Ihre Position im Markt zu verstehen und Trades zu vermeiden, die kurz vor einer Umkehr stehen!

Die vollständigen Warnungen beinhalten Einstiegskurs, Stop Loss, Take Profit und Risiko/Ertrag. Sie können sie auch direkt auf Ihr Handy empfangen!

Laden Sie nach dem Kauf "TPX Connect Supply Demand" kostenlos herunter, um die Informationen mit Ihrem Dash zu verbinden!

Mehr als nur Dash, es ist reines Angebot und Nachfrage auf Ihrem Bildschirm, über mehrere Paare und mehrere Zeitrahmen!


Empfohlene Produkte
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indikatoren
Der Sextet Scalper Pro ist ein MT4-Indikator, der Signale gibt, wenn neue Wellen in einem Trend beginnen. Die Trends werden mit der Originalmethode des Indikators " The Sextet " berechnet. Sie erhalten einen kostenlosen EA , um mit The Sextet Scalper Pro zu handeln: Kostenloser EA . Die Standardeinstellungen wurden auf GBPUSD H1 von 2017 optimiert. Der EA kann mit der kostenlosen Demoversion von The Sextet Scalper Pro getestet werden, bevor er gekauft wird. Key Features: Verwendet die Sextet-Tr
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indikatoren
Der Begriff "Hai" bezeichnet in der Geschäftswelt einen Großinvestor, der gerade eine gute Investition in ein hochpotentes Geschäft getätigt hat, also diejenigen, die den Markt bewegen. In unserem Fall, wenn ein amerikanischer Hai ein japanisches Unternehmen kauft, muss er/sie amerikanische Dollar in japanische Yen umtauschen, um das Geschäft abzuschließen. Die Nachfrage nach dem japanischen Yen wird also stark ansteigen. Der USD/JPY wird also schnell short gehen, wenn das Geschäft von einem Hai
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Donchian Time Sync Analyzer
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
Market Shaver
Remi Passanello
Indikatoren
Markt Rasierer   Markt Scalper Dieser Indikator ist Teil der Systeme von RPTrade Pro Solutions. Market Scalper ist ein täglicher Trendindikator, der Price Action, Dynamic Support und Resistances verwendet. Es ist so konzipiert, dass es von jedem verwendet werden kann, selbst der absolute Anfänger im Handel kann es verwenden. NIEMALS neu lackieren. Indikationen werden von nah zu nah gegeben. Für den alleinigen Gebrauch konzipiert, es sind keine weiteren Indikatoren erforderlich. Gibt Ihnen klar
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indikatoren
Es wird das beste Werkzeug für Sie sein, um einen Gewinn zu erzielen! Durch einzigartige Algorithmen Sie werden eine erstaunliche Anzahl von richtigen Handelssignalen sehen Machen Sie jeden Tag große Gewinne und realisieren Sie mehr Möglichkeiten! Wie das Auto kein Geld, um es zu kaufen, die Liebe der Mädchen wagen nicht zu verfolgen?Oder die Kreditkartenrechnung ist nicht bezahlt, die Miete hat nicht das zusätzliche Geld zu begleichen?Oder sind Sie satt, von Ihrem Chef herumkommandiert zu werde
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indikatoren
Dies ist der FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indikator . Er bietet Ihnen 3 potentielle Take Profits und 1 Stop Loss. Diese potenziellen Ziele werden auf der Grundlage verschiedener Methoden berechnet . Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber wir empfehlen, ihn auf H1, H4 und D1 zu verwenden. Vor allem, wenn Sie ein Anfänger Trader sind. Professionelle Trader können ihn auch für Scalping in kleineren Zeitrahmen (M1, M5 und M15) verwenden. Dieser Indikator ist kein vol
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
The coated chart
Jin Wang
Indikatoren
Das Heiken Ashi-Kerzenchart ist eine verbesserte Version des japanischen Kerzencharts, die das "Marktrauschen" des japanischen Kerzencharts effektiv filtern kann. Er wird von vielen Händlern wegen seiner Einfachheit und Intuition bevorzugt. Für Trend-Trader ist das HA-Kerzenchart ein magisches Werkzeug. Im Gegensatz zum traditionellen japanischen Kerzenchart spiegelt Heikenashi nicht den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs und den Schlusskurs des Marktes wider. Stattdessen berechnet
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indikatoren
Einführung Es ist gängige Praxis, dass professionelle Trader ihren Stop-Loss / Take-Profit vor ihren Brokern verbergen. Entweder weil sie ihre Strategie für sich behalten wollen oder weil sie befürchten, dass ihr Broker gegen sie arbeitet. Mit diesem Indikator werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte auf dem Produktchart anhand des Geldkurses eingezeichnet. So können Sie genau sehen, wann der Preis erreicht ist und ihn manuell schließen. Verwendung Sobald der Indikator an den Chart angehäng
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indikatoren
Titel: BBMA Strukturführer - BBMA Strukturführer Beschreibung: BBMA Strukturführer ist ein spezialisiertes MQL4-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Entwicklung der BBMA-Struktur einfacher und effizienter zu verstehen. BBMA, oder "Bollinger Bands Moving Average", ist bekannt für sein Motto "Einen Schritt voraus", das die Bedeutung eines tiefen Verständnisses der Marktstruktur hervorhebt. Mit BBMA Strukturführer können Sie schnell die grundlegenden Marktstrukturmuster id
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indikatoren
Gendel Gendut ist Binäre Option Indikator von @realTatino Handel mit abgelaufener Zeit Paare : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : Nur M5 Handelszeit Alle Zeit Warnung : Alert Nachricht, Alert E-Mail, Alerts Push Puffer : 4 Puffer (0,2 (Kauf) || 1,3 (Verkauf) Broker geeignet : Alle Broker Binary mit Forex Pair Automatischer Handel : Ja Wiederholen : NEIN Verzögerung : NEIN Andere Binär-Indikatoren : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator überprüft jeden Balken auf Kauf- oder Verkaufsdruck und identifiziert 4 Arten von Kerzenmustern mit dem höchsten Volumen. Diese Kerzen werden dann mithilfe mehrerer linearer Filter gefiltert, um Kauf- oder Verkaufssignale anzuzeigen. Signale funktionieren am besten in Verbindung mit einer höheren Zeitrahmenrichtung und wenn sie während der Stunden mit hohem Handelsvolumen gehandelt werden. Alle Filter sind anpassbar und funktionieren unabhängig voneinander. Kann Signale einer e
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indikatoren
TPSproTrend PRO       - Dies ist ein Trendindikator, der den Markt automatisch analysiert und Informationen über den Trend und seine Veränderungen liefert sowie Einstiegspunkte für Trades anzeigt.   ohne neu zu zeichnen! ИНСТРУКЦИЯ RUS   –   ANLEITUNG   ENG   –   VERSION MT5 Hauptfunktionen: Genaue Eingangssignale       OHNE NEU ANSTRICH! Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies unterscheidet es deutlich von Indikatoren, die nachträglich Signale generieren und diese dann verändern, w
Weitere Produkte dieses Autors
TPX Supply Demand MTF
TPX
5 (1)
Indikatoren
Der TPX Supply Demand Indikator warnt Sie, wenn Sie Angebots- und Nachfragebereiche erkennen. Mit dem Risiko/Ertrags-Filter erhalten Sie nur dann Warnungen, wenn diese mit der von Ihnen gewählten Konfiguration übereinstimmen. Mit dem First-Touch-Filter werden nur Warnungen in farbigen Bereichen ausgegeben, die noch nicht berührt wurden, d.h. sie wurden noch nicht abgewickelt und haben das größte Potenzial für eine Reaktion. Sobald der Bereich berührt wird, bleibt nur noch die Grenze übrig. Einst
FREE
TPX Dash Agulhada MT5
TPX
Indikatoren
Die TPX Dash Needle ist alles, was Sie brauchen, um die berühmten Didi-Nadeln auf mehreren Zeitskalen und in mehreren Paaren gleichzeitig zu finden. Dabei handelt es sich um das gleichzeitige Zusammentreffen der Durchschnitte 3, 8 und 20, die, abgestimmt auf den ADX-Indikator, ein Synonym für große und starke Marktbewegungen sind. Mit dem neuen Heiken Aish-Filter zeigt der Name des Paares die Richtung des von Ihnen gewählten Heiken Aish an, es kann wöchentlich oder täglich sein, alle Signale ers
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
Tpx Adx Color
TPX
Indikatoren
ADX-Indikator, der in der Didi's Needles-Methode verwendet wird und es Ihnen erleichtert, im Handel zu bleiben. Solange er blau ist, brauchen Sie nicht auf andere Signale zu achten, um aus dem Handel auszusteigen, und umgekehrt, solange er gelb ist, werden Sie den Verkauf beibehalten. Alles schnell und visuell. Der ADX-Indikator zeigt an, ob es einen Trend auf dem Markt gibt. Dieser Indikator zusammen mit den Nadeln ist die perfekte Kombination für das Surfen in starken Marktbewegungen!!!!
FREE
TPX Heikin Ashi Alerta
TPX
Indikatoren
Heiken Aish-Indikator, der Warnungen erzeugt, wenn der Markt seine Richtung ändert. Er erleichtert die Visualisierung der Marktvolatilität und sorgt für mehr Ruhe bei der Entscheidungsfindung. Blau bedeutet Kaufen und Gelb bedeutet Verkaufen. Eine Kerze ohne Docht weist auf einen starken Trend hin, d. h. blaue Kerzen ohne Docht an der Unterseite weisen auf einen starken Kauftrend hin und umgekehrt, gelbe Kerzen ohne Docht an der Oberseite auf einen starken Abwärtstrend.
FREE
Connect Supply Demand
TPX
Utilitys
Nachdem Sie Dash Supply Demand gekauft haben, laden Sie kostenlos "Connect Supply Demand" herunter, das den Informationslink darstellt, der Ihren Dash mit Energie versorgt. "Connect Supply Demand" ist der Informationstreiber, der Daten zu Ihrem Dash überträgt. Vergessen Sie nicht, dass es sich im selben Ordner wie Ihr Dash befinden muss! Sie können den Pfad dazu über das Indikatorfenster bestätigen! Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter!
FREE
Didi Alerta
TPX
Indikatoren
Didi Index Indikator mit visuellem Kauf- und Verkaufsalarm, mit Bestätigungsalarm. Kauf- oder Verkaufswarnungen, auf dem Bildschirm und für Handys, mit einer visuellen Beschreibung in Farben der Richtung auf dem Bildschirm! Eine Warnung in der Farbe der aktuellen Richtung der Grafik auf dem Bildschirm informiert Sie schnell, wenn das Paar von Didi Index gekauft oder verkauft wird. Mit konfigurierbaren Text Position und Größe, so dass es einfacher, den Trend des Paares zu folgen.
FREE
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator mit Setup-Warnungen von Larry Williams, dem es 1987 gelang, bei einer Handelsmeisterschaft 10.000 Dollar in 1.100 Dollar zu verwandeln, und der dies bewies, indem er seine Tochter, die Schauspielerin ist, den gleichen Schaden am Markt anrichten ließ! Der Durchschnitt von 9 oben ist kaufen, unten ist verkaufen, so einfach ist das! Mit akustischen und visuellen Alarmen für Kauf, Verkauf und Flat bleiben Sie in Position, bis der Alarm Ihre Position umkehrt. Wir empfehlen den Einsatz a
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indikatoren
Wenn Sie 1% Ihres Kontos riskieren möchten, geben Sie einfach die Einstiegs-, Ziel- und Stop-Werte ein und Sie erhalten die Lotgröße, die Sie verwenden können, um nur den gewählten Prozentsatz zu verlieren. Sie können auch einen festen Wert wählen. Dieses Tool hilft Ihnen bei der Konsistenz, denn Sie können nur dann konsistent sein, wenn Sie konsistent handeln und mit festen Verlustwerten einsteigen, es ist ein UNMÖGLICHER Weg, konsistent zu sein!!!!
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indikatoren
Der Indikator muss im gleichen Ordner wie Dash abgelegt werden, um den Alarmfilter mit Heiken Aish zu aktivieren. Nachdem Sie den Indikator heruntergeladen haben, kopieren Sie ihn in denselben Ordner, damit Dash den Indikator lesen kann. Es ist nicht notwendig, den Indikator in den Chart einzufügen. Dies dient nur dazu, dass Dash nach Signalen sucht und die Kauf- und Verkaufsrichtung des Indikators anzeigt. Prüfen Sie, ob der Pfad des Indikators in Dash korrekt ist.
FREE
Tpx symbol charger
TPX
Utilitys
Vergessen Sie die Suche nach dem Paar, das Sie auf dem Bildschirm von Market Watch öffnen möchten. Mit TPX Symbol Charger machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie mehrere Paare mit nur einem Klick hinzufügen. Sie können die Liste der von Ihnen gehandelten Paare bearbeiten, und mit einem Klick gelangen Sie schnell und präzise zu dem von Ihnen gewünschten Paar! Füllen Sie einfach die Liste der Paare aus und trennen Sie sie mit einem Semikolon (;). Um eine zweite Zeile mit Paaren zu erstellen,
FREE
TPX Dash Agulhada
TPX
5 (1)
Indikatoren
Die TPX Dash Needle ist alles, was Sie brauchen, um in mehreren Zeitrahmen und in mehreren Paaren gleichzeitig die berühmten Didi Needles zu finden. Dabei handelt es sich um das gleichzeitige Aufeinandertreffen der Durchschnittswerte 3, 8 und 20, die, ausgerichtet auf den ADX-Indikator, gleichbedeutend mit großen und starken Bewegungen auf dem Markt sind. Ohne monatliche Gebühren erhalten Sie zu einem fairen Preis ein Tool, das auf einem VPS platziert die Nachricht sofort an Ihr Mobiltelefon se
TPX Dash Needled HA
TPX
Indikatoren
Die TPX Dash Needle ist alles, was Sie brauchen, um die berühmten Didi-Nadeln auf mehreren Zeitskalen und in mehreren Paaren gleichzeitig zu finden. Dabei handelt es sich um das gleichzeitige Zusammentreffen der Durchschnitte 3, 8 und 20, die, abgestimmt auf den ADX-Indikator, ein Synonym für große und starke Bewegungen auf dem Markt sind. Mit dem neuen Heiken Aish-Filter zeigt der Name des Paares die Richtung des Heiken Aish an, die Sie auswählen, es kann wöchentlich oder täglich sein, alle Sig
Tpx Dash Supply Demand
TPX
Indikatoren
Mit TPX Dash Supply Demand A erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den gesamten Markt und können relevante Angebots- und Nachfragebereiche identifizieren. Sie überwachen verschiedene Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Bildschirm. Filter ermöglichen noch präzisere Benachrichtigungen: Benachrichtigungen nur bei erstmaliger Berührung des Bereichs Preispositionierung im Verhältnis zum Tagesmarktprofil (VAH und VAL) Richtung des gleitenden Durchschnitts (Larry Williams System – A
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension