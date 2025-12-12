Dow Price Action Dashboard

聖杯探しの旅は、ここで終わり。

「結局、ダウ理論とプライスアクションだった」——そう気づいたトレーダーへ贈る最終回答。リペイントなしの「READY→GO」2段階エントリーシステムと、損切りライン自動描画機能を搭載した、プロ仕様のトレード支援コックピット。

「複雑なインジケーターを買い漁るのは、もうやめませんか？」

派手な広告、リペイントする聖杯ツール、複雑怪奇なアルゴリズム……。 あなたもこれまでに、数多くのインジケーターを試し、そして失望してきたのではないでしょうか。

「なぜ勝てないのか？」 その答えに、あなたはもう薄々気づいているはずです。

それは、あなたが悪いのではありません。「道具選び」が間違っていただけなのです。 相場の世界に魔法の杖はありません。あるのは、100年前から変わらない**「ダウ理論」と、投資家心理が形作る「プライスアクション（ローソク足）」という、あまりに「ありきたりな真実（王道）」**だけです。

このツールは、そんな**「一周回って本質に気づいたトレーダー」のために開発されました。 これは、夢を見るためのオモチャではありません。 現実の相場で利益を積み上げるための、「実力派（オーセンティック）」なトレード支援環境**です。

■ なぜ、このツールなのか？

1. 「王道」だからこそ、廃れない 本ツールは、世界中のトレーダーが意識する「高値・安値の更新（ダウ理論）」と「包み足・ピンバー等の転換サイン」を忠実にプログラム化しました。 奇をてらったロジックではないため、10年後も使える普遍的な優位性があります。

2. 迷いを断ち切る「2段階認証エントリー」 負ける原因の多くは「焦り」による飛び乗りです。 本ツールは、**[READY]（セットアップ完了）から、トリガーを抜けた瞬間の[GO!]（エントリー指示）**という2段階のプロセスを採用。 「待つべき時間」と「攻めるべき時間」を明確にし、無駄な損切りを劇的に減らします。

3. プロの資金管理を「可視化」 「どこで逃げるか」が決まっていないエントリーは、ただのギャンブルです。 本ツールは、エントリーシグナルと同時に、理論的な**「撤退ライン（損切り位置）」をチャート上に自動描画**します。 リスクが見えるからこそ、自信を持ってポジションを持つことができるのです。

■ 本ツールの圧倒的な強み

① ダウ理論による「本物の」トレンド判定 移動平均線だけの単純な判定ではなく、直近の高値・安値（スイングハイ・ロー）を分析し、トレンド方向を自動判定します。

  • 上昇トレンド時は「買い」サインのみ

  • 下降トレンド時は「売り」サインのみ これにより、逆張りによる事故を未然に防ぎます。

② 高勝率プライスアクションを自動検知 プロが注目する以下の強力なローソク足パターンを自動で検出します。

  • 包み足（Engulfing）

  • ピンバー（Pin Bar）

  • 酒田五法（三法、明星、赤三兵など） これらを「トレンド方向と一致した時のみ」採用するため、極めて高い優位性を誇ります。

③ ダマシを回避する「READY → GO」システム サインが出たら即エントリーではありません。

  • [READY]: パターンが確定し、セットアップが完了。

  • [GO!]: トリガー価格をブレイクした瞬間にエントリー指示。 この仕組みにより、「ヒゲで戻されて損切り」という典型的なダマシを回避します。

④ 損切りライン（SL）をチャート上に可視化 「どこで損切りすればいいか分からない」という悩みはもう不要です。 直近の安値・高値に基づき、論理的な**無効化ポイント（Invalid Price）**を自動で描画します。リスクリワードの計算が一目で完了します。

⑤ 直感的なミニチャート＆ダッシュボード メインチャートのタイムフレームを変えずに、別時間足（MTF）の形状を確認できる「ミニチャート」をパネル内に搭載。 画面を占領することなく、マルチタイムフレーム分析が可能です。

■ 搭載機能・パラメーター

  • マルチタイムフレーム対応: チャート時間足と判定時間足を個別に設定可能。

  • アラート機能充実: ポップアップ、メール、プッシュ通知に対応。外出先でもチャンスを逃しません。

  • ADXフィルター: レンジ相場（ノイズ）を自動で検知し、危険な局面でのサインを無効化します。

  • ミニMA表示: ミニチャート上に移動平均線を表示し、短期的な勢いを視覚化。

  • 信頼度スコア表示: パターンの形状、MAとの位置関係、RSIなどを総合的に判断し、信頼度（％）を表示。

■ よくある質問 (FAQ)

Q. リペイントしますか？ A. しません。シグナル判定は「足の確定」をもって行われます。

Q. どの通貨ペア、時間足で使えますか？ A. 全通貨ペアに対応しています。ロジックは普遍的なプライスアクションに基づいているため、ゴールド(XAUUSD)や指数でも機能します。推奨はM5, M15, H1ですが、スキャルピング（M1）にも対応可能です。

Q. 初心者でも使えますか？ A. はい。「GO!」サインが出た方向にエントリーし、赤いライン（Invalid Price）に損切りを置くだけです。トレードの基礎学習用としても最適です。

【開発者からのメッセージ】

これからトレードで勝ち続けていくあなたに、もう「魔法の矢印」は必要ありません。 必要なのは、相場の事実を客観的に映し出し、あなたの判断を支える**「信頼できる計器」**です。

遠回りはもう終わりにしましょう。 このツールを手にして、「王道」という最強の近道を歩み始めてください。

