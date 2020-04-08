ProQuant Probability Map

🚀 Mapa de probabilidades ProQuant: Un sistema de predicción de doble cuantil para navegar por el futuro

Diga adiós a las conjeturas a ciegas. Deje que los datos históricos sean su brújula.

El Mapa de Probabilidad ProQuant es una herramienta cuantitativa avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. A diferencia de los indicadores tradicionales de retraso (como RSI o MACD), calcula las probabilidades históricas de distribución de precios en tiempo real, proyectando directamente un "Mapa de Calor" de los posibles niveles de precios futuros en el lado derecho de su gráfico.

La versión 7 introduce nuestro algoritmo patentado "Smart Trend Stabilization ", que ajusta automáticamente las probabilidades de reversión cerca de los puntos de agotamiento de la tendencia, ayudándole a navegar sin esfuerzo entre los mercados de tendencia y de oscilación.

Características principales y ventajas exclusivas

1. 🎯 Ventanas de predicción de doble horizonte El mercado es multidimensional, y sus herramientas también deberían serlo. Este indicador ejecuta dos algoritmos centrales simultáneamente:

  • Ventana de Corto Plazo: Analiza las últimas 60 barras para predecir micro-movimientos para las próximas 5 barras-perfecto para scalping y capturar la volatilidad intradía.

  • Ventana de Largo Plazo: Analiza las últimas 120 barras para predecir la macro-dirección de las próximas 20 barras, ayudándole a identificar la tendencia principal y filtrar el ruido a corto plazo.

  • Intuición visual: Las bandas de probabilidad que se extienden dinámicamente (corta & larga) le permiten calibrar el equilibrio alcista/bajista de un solo vistazo.

2. 🧠Estabilización inteligente de tendencias (exclusivo de la v7 ) El alma de la versión 7. El indicador incorpora un motor de análisis de pendiente de regresión lineal y volatilidad:

  • Cuando detecta que una tendencia está experimentando una "estabilización tras una subida" o una "convergencia de volatilidad", el sistema activa automáticamente una Corrección Pullback.

  • Esto significa que sigue la tendencia cuando el impulso es fuerte, pero le alerta del aumento de las probabilidades de reversión (pullback) cuando la tendencia se agota, protegiéndole del riesgo de perseguir máximos.

3. 📊 Modelización de la volatilidad asimétrica Los precios suelen subir y bajar a diferentes velocidades. Este indicador abandona los supuestos estándar de distribución normal, calculando las fuerzas de impulso al alza y a la baja por separado.

  • La altura de la rejilla de probabilidad generada (Bins) se ajusta dinámicamente, coincidiendo perfectamente con la Volatilidad Verdadera actual del mercado (ATR).

4. 🛡️ Sistema Automático de Soporte y Resistencia (S/R Dinámico ) No requiere dibujo manual. El indicador realiza automáticamente un backtest de los datos históricos para resaltar los niveles clave:

  • Líneas continuas: Principales soportes/resistencias históricos.

  • Líneas discontinuas: Soportes/Resistencias menores.

  • Líneas de puntos rosas/verdes: Niveles de retroceso del 38% de Fibonacci calculados especialmente: puntos clave de reversión secundaria a los que suelen dirigirse los operadores institucionales.

5. ⚡ Flujo de Momento de Probabilidad ¡No se limite a ver las probabilidades estáticas-vea cómo cambian!

  • Las flechas ↑ ↓ en tiempo real indican si la probabilidad para una dirección específica se está fortaleciendo o debilitando.

  • Ejemplo: Si una zona de tendencia alcista muestra "↑↑", significa que la ventaja estadística para una posición larga se está expandiendo rápidamente.

💡 Estrategias de negociación

  • Confluencia de tendencias: Cuando las zonas de máxima probabilidad (las barras más largas) de las previsiones tanto de "Corto Plazo" como de "Largo Plazo" se alinean, es una señal de entrada de alta ganancia.

  • Continuación del Pullback: Vigile el Soporte Secundario del 38% (marcado con flechas pequeñas). Combine esto con una señal alcista en el mapa de probabilidades a corto plazo para entradas precisas de retroceso de la tendencia.

  • Configuración defensiva: Utilice los bordes de la Caja de Historia como referencias lógicas de Stop-Loss, y los bins de probabilidad más lejanos como objetivos de Take-Profit.

⚙️ Parámetros totalmente personalizables

  • Periodos de análisis personalizables (recuento de barras cortas/largas).

  • Temas de color personalizables, perfectos para gráficos claros u oscuros.

  • Opciones de alternancia para la Corrección de Estabilización y la visibilidad del Backtest Histórico.

ProQuant Probability Map - Convierte la incertidumbre del mercado en probabilidades matemáticas visibles. Descárguelo ahora y experimente una visión del mercado de nivel institucional.


Productos recomendados
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Asesores Expertos
El EA BOS Recovery Zone es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina la estrategia Break of Structure (BOS) con una sólida gestión de recuperación de modo dual. Diseñado para traders serios que exigen fiabilidad y una gestión avanzada del riesgo, este EA ofrece una flexibilidad inigualable con los modos Netting y Hedging para adaptarse a cualquier entorno de broker.
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
Supertrend indicator used in mt5 only
George Njau Ngugi
Indicadores
Objetivo : El indicador SuperTrend sigue las tendencias de los precios, trazando una línea que sigue la dirección de la tendencia (alcista o bajista) y, opcionalmente, rellena el área entre la línea de tendencia y el precio de cierre. Traza : Línea SuperTrend : Una línea de color (verde para tendencia alcista, roja para tendencia bajista) trazada por debajo del precio en tendencias alcistas y por encima en tendencias bajistas. Relleno : Área rellena opcional (bisque/verde pálido) entre la línea
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; Es un indicador de seguimiento de tendencias basado en el SuperTrend ATR creado por Olivier Seban. Se puede utilizar para detectar cambios en la dirección de la tendencia y localizar paradas. Cuando el precio cae por debajo de la curva del indicador, se vuelve rojo e indica una tendencia bajista. Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la curva, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista. Al igual que otros indicadores, funciona bien en SuperT
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo. Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búscate otro trabajo. No compre un robot basándose únicamente en su precio o popularidad en una plataforma. Un robot caro no es necesariame
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Impulse fractals indicator - es un patrón fractal de mercado complejo orientado a la contra-tendencia. El mercado crea un impulso alcista/bajista, la tendencia comienza, los fractales en la onda impulsada son señales de un retroceso agresivo. La flecha de compra se traza cuando el mercado es bajista y su impulso muestra un fractal ascendente, y la flecha de venta se traza cuando el mercado es alcista y su impulso muestra un fractal descendente. Entradas ajustables del indicador principal : impu
Expert Market Edge
SASA MIJIN
5 (7)
Indicadores
Expert Market Edge es scalping, trending, reversal indicator, con alertas . Puedes usarlo todo y adaptarlo a tu estrategia como mejor te convenga. Mi recomendación es combinarlo con mi RSI coloreado , y cuando 2 señales coincidan, y apunten en la misma dirección (por ejemplo compra en este indicador, y verde en el RSI, puedes tomar una posición larga, stop loss debe ser el último mínimo local, si quieres ser más conservador, añade ATR. ) puedes tomar posición. Si utiliza promedios móviles, eso
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador PriceActionOracle simplifica enormemente el proceso de toma de decisiones de negociación al proporcionar señales precisas sobre los retrocesos del mercado. Se basa en un algoritmo incorporado que no sólo reconoce posibles retrocesos, sino que también los confirma en los niveles de soporte y resistencia. Este indicador encarna el concepto de ciclicidad del mercado en una forma de análisis técnico. PriceActionOracle sigue la tendencia del mercado con un alto grado de fiabilidad, ign
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Santa Donchian
Marco Aurelio Cestari
4.5 (2)
Indicadores
El indicador Santa Donchian es una forma eficaz de detectar soportes, resistencias y rupturas en cualquier mercado. El canal Donchian mide el máximo y el mínimo de un rango previamente definido. Normalmente, un operador buscaría un rango bien definido y luego esperaría a que el precio rompiera hacia uno de los lados para activar la entrada en la operación. Ventajas Nunca repinta, nunca retropinta, nunca recalcula. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Filtro de tenden
FREE
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
El EA se basa en la estrategia de negociación de tendencias . El mecanismo " estrategia de negociación de tendencias " es una tendencia del precio de un mercado financiero a moverse en una dirección determinada a lo largo del tiempo. Si se produce un giro contrario a la tendencia, este mecanismo saldrá y esperará hasta que el giro se establezca como una tendencia en la dirección opuesta, y volverá a entrar cuando la tendencia se reestablezca. Este EA ha sido backtested durante 9 años de datos re
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador metaquotes ZigZag como base para trazar la extensión de fibonacci y el retroceso de fibonacci basado en las ondas de Elliot. Un retroceso de fibonacci será trazado en cada onda dibujada por el ZigZag. Una extensión de fibonacci se trazará sólo después de la 2ª onda. Ambos fibonacci se actualizarán sobre la misma tendencia de onda. Soporte hasta 9 ondas elliot consecutivas. Parámetros: Profundidad: Cuanto iterará el algoritmo para encontrar las velas más baj
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicadores
Currency RSI Scalper MT5 es un indicador profesional basado en el popular indicador Relative Strength Index (RSI). Aunque el indicador RSI funciona bien para un intervalo del mercado, no genera señales rentables cuando cambian las condiciones del mercado y, por lo tanto, produce señales incorrectas que resultan en grandes pérdidas. ¿Ha pensado alguna vez en un indicador RSI adaptativo que se adapte a las condiciones del mercado? El indicador presentado implementa un algoritmo de optimización qu
AguiaTraders F12 PRO
Renato Fiche Junior
3.5 (2)
Indicadores
Esta herramienta fue desarrollada para ayudar a los operadores en el entrenamiento vela por vela y repetición. En la configuración del indicador, el usuario puede establecer la fecha de inicio del entrenamiento. El indicador ocultará automáticamente todas las velas después de esta fecha. Así el usuario puede hacer estudios antes de comenzar el entrenamiento. Al iniciar el entrenamiento, el usuario puede simular sus operaciones de forma rápida y sencilla. ¡Este es un producto desarrollado por Re
FREE
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Indicadores
Day Direction Scanner es un indicador que utiliza la direccion de la vela actual en los periodos de 1 Dia, 4 Horas, 1 Hora, 15 Minutos y 5 Minutos para determinar la direccion del mercado, cuando todas las velas confluyen en una sola direccion el indicador marca si el dia esta siendo alcista bajista o si no hay una direccion clara, es util para tener facilmente una idea de la direccion del mercado durante el dia. Caracteristicas: - Funciona en todos los pares de divisas, indices y commodities.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente: - Swing High (SH) - Swing Bajo (SL) - Ruptura de Estructura (BOS) - Cambio de Carácter (CHoCH) Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan. Las señales BOS indican la continuación de la tendencia. Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de
FREE
Swing Supply Demand
Israr Hussain Shah
Indicadores
Características principales: 1. Zonas de Oferta y Demanda Institucionales Auto-Detección : Dibuja automáticamente zonas en puntos pivote válidos. Extensión inteligente: Las zonas se extienden hacia el futuro para facilitar la visibilidad, pero se cortan automáticamente cuando el precio las rompe. Lógica de Mitigación: Cuando una zona es invalidada, se convierte en una línea discontinua de "Ruptura de Estructura" (BOS), manteniendo su gráfico limpio de datos antiguos. Dimensionamiento ATR : El an
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
Otros productos de este autor
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
BinanceData
Jingfeng Luo
Bibliotecas
Después de descargar este programa de servicio, se utilizará como programa de soporte de servicio para Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel. Por favor, primero arrastre y suelte el archivo descargado en la carpeta de servicio correspondiente (` MQL5 \ Services `) en el directorio de datos MT5, y confirme que el archivo se ha colocado correctamente. A continuación, haga doble clic para ejecutar el servicio de inicio, y el sistema cargará automáticamente los componentes pertinentes e inicializ
FREE
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
Asesores Expertos
Dom Book Panel de Operaciones Relámpago HeatMAP Panel de Operaciones Relámpago de Microestructura de Calidad Profesional - Manual de Usuario 1. Resumen del producto: le ofrece una "visión divina" del mercado Diga adiós a adivinar ciegamente la dirección del mercado a partir de los gráficos de líneas K: ¡vea directamente a través de las formaciones del capital institucional! El Panel de Operaciones Lightning de Dom BookHeatMAP es una terminal de operaciones MT5 de nivel institucional construida
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario