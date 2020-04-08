ProQuant Probability Map

🚀 Mapa de probabilidades ProQuant: Un sistema de predicción de doble cuantil para navegar por el futuro

Diga adiós a las conjeturas a ciegas. Deje que los datos históricos sean su brújula.

El Mapa de Probabilidad ProQuant es una herramienta cuantitativa avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5. A diferencia de los indicadores tradicionales de retraso (como RSI o MACD), calcula las probabilidades históricas de distribución de precios en tiempo real, proyectando directamente un "Mapa de Calor" de los posibles niveles de precios futuros en el lado derecho de su gráfico.

La versión 7 introduce nuestro algoritmo patentado "Smart Trend Stabilization ", que ajusta automáticamente las probabilidades de reversión cerca de los puntos de agotamiento de la tendencia, ayudándole a navegar sin esfuerzo entre los mercados de tendencia y de oscilación.

Características principales y ventajas exclusivas

1. 🎯 Ventanas de predicción de doble horizonte El mercado es multidimensional, y sus herramientas también deberían serlo. Este indicador ejecuta dos algoritmos centrales simultáneamente:

Ventana de Corto Plazo: Analiza las últimas 60 barras para predecir micro-movimientos para las próximas 5 barras-perfecto para scalping y capturar la volatilidad intradía.

Ventana de Largo Plazo: Analiza las últimas 120 barras para predecir la macro-dirección de las próximas 20 barras, ayudándole a identificar la tendencia principal y filtrar el ruido a corto plazo.

Intuición visual: Las bandas de probabilidad que se extienden dinámicamente (corta & larga) le permiten calibrar el equilibrio alcista/bajista de un solo vistazo.

2. 🧠Estabilización inteligente de tendencias (exclusivo de la v7 ) El alma de la versión 7. El indicador incorpora un motor de análisis de pendiente de regresión lineal y volatilidad:

Cuando detecta que una tendencia está experimentando una "estabilización tras una subida" o una "convergencia de volatilidad", el sistema activa automáticamente una Corrección Pullback .

Esto significa que sigue la tendencia cuando el impulso es fuerte, pero le alerta del aumento de las probabilidades de reversión (pullback) cuando la tendencia se agota, protegiéndole del riesgo de perseguir máximos.

3. 📊 Modelización de la volatilidad asimétrica Los precios suelen subir y bajar a diferentes velocidades. Este indicador abandona los supuestos estándar de distribución normal, calculando las fuerzas de impulso al alza y a la baja por separado.

La altura de la rejilla de probabilidad generada (Bins) se ajusta dinámicamente, coincidiendo perfectamente con la Volatilidad Verdadera actual del mercado (ATR).

4. 🛡️ Sistema Automático de Soporte y Resistencia (S/R Dinámico ) No requiere dibujo manual. El indicador realiza automáticamente un backtest de los datos históricos para resaltar los niveles clave:

Líneas continuas: Principales soportes/resistencias históricos.

Líneas discontinuas: Soportes/Resistencias menores.

Líneas de puntos rosas/verdes: Niveles de retroceso del 38% de Fibonacci calculados especialmente: puntos clave de reversión secundaria a los que suelen dirigirse los operadores institucionales.

5. ⚡ Flujo de Momento de Probabilidad ¡No se limite a ver las probabilidades estáticas-vea cómo cambian!

Las flechas ↑ ↓ en tiempo real indican si la probabilidad para una dirección específica se está fortaleciendo o debilitando.

Ejemplo: Si una zona de tendencia alcista muestra "↑↑", significa que la ventaja estadística para una posición larga se está expandiendo rápidamente.

💡 Estrategias de negociación

Confluencia de tendencias: Cuando las zonas de máxima probabilidad (las barras más largas) de las previsiones tanto de "Corto Plazo" como de "Largo Plazo" se alinean, es una señal de entrada de alta ganancia .

Continuación del Pullback: Vigile el Soporte Secundario del 38% (marcado con flechas pequeñas). Combine esto con una señal alcista en el mapa de probabilidades a corto plazo para entradas precisas de retroceso de la tendencia.

Configuración defensiva: Utilice los bordes de la Caja de Historia como referencias lógicas de Stop-Loss, y los bins de probabilidad más lejanos como objetivos de Take-Profit.

⚙️ Parámetros totalmente personalizables

Periodos de análisis personalizables (recuento de barras cortas/largas).

Temas de color personalizables, perfectos para gráficos claros u oscuros.

Opciones de alternancia para la Corrección de Estabilización y la visibilidad del Backtest Histórico.

ProQuant Probability Map - Convierte la incertidumbre del mercado en probabilidades matemáticas visibles. Descárguelo ahora y experimente una visión del mercado de nivel institucional.