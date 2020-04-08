Kaufmans AMA Candle

Vela RITZ AMA de Kaufman

es un indicador de flujo de mercado de precisión construido en torno a la Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA / AMA) - un algoritmo de suavizado dinámico que se ajusta automáticamente a los cambios de volatilidad.

Esta versión mejorada interpreta el impulso AMA directamente en señales inteligentes del color de las velas, ofreciendo a los operadores una visión limpia y filtrada por el ruido de la fuerza de la tendencia y el sesgo direccional.

Mientras que la mayoría de los indicadores se repintan o reaccionan con demasiada lentitud, RITZ Candle AMA ofrece cambios de color estables y sin repintado basados en el movimiento real y confirmado de los precios.

El resultado: una guía visual clara que funciona de forma consistente en todos los marcos temporales, desde los gráficos rápidos de scalping hasta la macroestructura MN1.

"Visualización clara del flujo de tendencias gracias a la MA adaptativa de Kaufman: estable, sin repintado y adaptativa a la precisión".

Principales características

Coloración adaptativa de tendencias

Las velas de precios se colorean automáticamente en función de la pendiente y la aceleración de la AMA de Kaufman, lo que le ayuda a ver la continuación de la tendencia, el agotamiento y los posibles retrocesos de un vistazo.

Lógica de no repintado

El indicador sólo utiliza barras confirmadas.

Sin repintado. Sin ambigüedad. Lo que se ve en el gráfico es lo que imprimió el mercado.

Precisión consciente de la volatilidad

AMA reacciona más rápido durante las fases de alta volatilidad y se ralentiza durante la consolidación, produciendo señales suaves y fiables sin oscilaciones.

Estabilidad multitemporal

El motor está optimizado para comportarse de forma consistente de M1 a MN1, incluyendo segmentos históricos donde el comportamiento de la volatilidad cambia drásticamente.

Funciona con cualquier estilo de negociación

Scalping - Day Trading - Swing Trading - Confirmación Automatizada de Estrategias - Visualización de la Estructura de Tendencias.

¿Para quién es?

Operadores que desean gráficos más limpios con menos señales falsas

Operadores de precio-acción que necesitan una confirmación dinámica de la tendencia

Operadores algorítmicos que desean una lógica estable y sin repintados

Cualquiera al que le guste AMA/KAMA pero lo quiera visualizado directamente en velas

Qué hace diferente a esta versión

Esta implementación integra el AMA de Kaufman en los propios datos de las velas, no simplemente como una línea separada.

El indicador calcula la verdadera eficiencia basada en ER, aplica una lógica de color no repintada, y preserva la integridad de la onda AMA incluso en marcos temporales muy antiguos o grandes.

Proporciona una forma de onda de tendencia suave que se adapta de forma inteligente y permanece visualmente estable en todos los regímenes de mercado.