NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0: Ihr KI-gesteuerter Trading-Navigator für XAUUSD

Willkommen in der Zukunft der Trading-Intelligenz. NeuroSignal AI ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein umfassendes Trading-Ökosystem, das von einer fortschrittlichen Multi-Indikator-KI angetrieben wird. Speziell für die einzigartige Volatilität von XAUUSD (Gold) entwickelt, liefert dieses System klare, bewertete Signale und ein robustes Risikomanagement direkt in Ihrem MetaTrader 5-Chart.

Preiseinschätzung: Auf dem MQL5-Markt liegen spezialisierte Gold-Tools zwischen 50 und 300 Euro. NeuroSignal AI, das Signalsystem, Risikomanagement und Performance-Analyse in einem vereint, stellt eine Premium-Lösung für anspruchsvolle Trader dar.

🔥 Die herausragenden Merkmale von NeuroSignal AI:

  • Intelligente Signalgenerierung: Der Algorithmus kombiniert Daten von RSI, MACD, gleitenden Durchschnitten und ATR zu einer einheitlichen „Vorhersage“ mit Konfidenzwert.

  • Umfassendes Risikomanagement: Enthält Trailing-Stop, dynamische Take-Profit und Stop-Loss Niveaus (ATR-basiert oder fest), Risiko-/Chancen-Filter und Limits für offene Signale.

  • Klar visualisierte Signale & Echtzeit-Statistik: Non-Repainting Kauf-/Verkaufspfeile, TP/SL-Linien im Chart und ein Informationspanel mit Live-Statistiken (Netto-Pips, Win-Quote, Profit-Faktor).

  • Leistungsanalyse & Backtesting: Automatische Aufzeichnung aller Signale. Exportfunktion für detaillierte Handelsdaten als CSV. Volle Kompatibilität mit dem MT5 Strategy Tester.

🎯 Warum es perfekt für XAUUSD (Gold) ist:

Der Indikator berücksichtigt die hohe Gold-Volatilität: ATR-basierte Einstellungen passen die Stop-Niveaus an, während der Trendfilter hilft, die typischen starken Trends im XAUUSD zu handeln. Geeignet für Zeitrahmen von M15 (Skalping) bis H4 (Swing-Trading).

⚙️ Kurzanleitung:

  1. Installation: Kopieren Sie die Datei  NeuroSignal_AI.mq5  in Ihren MT5  MQL5/Indicators -Ordner. Aktualisieren Sie den Navigator.

  2. Grundeinstellung (Empfehlung für XAUUSD H1):

    • Min_Confidence  (Mindest-Konfidenz):  0.65

    • Risk_Reward_Ratio  (Risiko-/Chancen-Verhältnis):  2.0

    • In der Gruppe  RISK MANAGEMENT  aktivieren Sie  Trailing_Stop  und setzen  StopLoss_Pips  (z.B.  70.0 ).

    • In der Gruppe  VISUAL SETTINGS  aktivieren Sie  Show_InfoPanel .

  3. Anwendung: Warten Sie auf einen klaren Pfeil bei Schluss eines Balkens. Prüfen Sie den Konfidenzwert im Info-Panel. Eröffnen Sie einen Trade in Pfeilrichtung und nutzen Sie die angezeigten TP- (blaue) und SL- (orange) Linien als Referenz.

Bereit für KI-gestütztes Trading? NeuroSignal AI ist Ihr Leitfaden zu diszipliniertem und technologisch fortschrittlichem Gold-Trading.

📖 VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGSANLEITUNG
🎯 GRUNDLEGENDE AI-EINSTELLUNGEN

1. AI-MODELLEINSTELLUNGEN

text

Min_Confidence = 0.65 # Minimale Signalzuverlässigkeit (0,1-0,9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Risiko/Rendite-Verhältnis (empfohlen 1,5-3,0) Max_Signals = 200 # Maximale Signale im Verlauf

Konfiguration:

Min_Confidence: Je höher der Wert, desto zuverlässiger die Signale, aber weniger davon. Für Scalping - 0,55, für Swing - 0,7+

Risk_Reward_Ratio: Für konservatives Trading 3,0, für aggressives 1,5

2. SIGNALFILTERUNG

text 
Filter_By_RSI = false          # Nach RSI filtern (true/false)
Filter_By_Trend = true         # Nach Trend filtern
Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1  # Max. gleiche Signale pro 10 Kerzen

Tipps:

Filter_By_Trend = true - nur in Trendrichtung handeln für höhere Zuverlässigkeit

Max_Same_Type_Per_10_Bars - Schutz vor "Hängenbleiben" an einem Signaltyp

⚖️ RISIKOMANAGEMENT

3. STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT

text

StopLoss_Pips = 70.0 # Stop-Loss in Pips TakeProfit_Pips = 140.0 # Take-Profit in Pips (wenn 0 - wird von Risk/Reward berechnet) Dynamic_TakeProfit = true # Dynamischer TP Trailing_Stop = true # Trailing-Stop

Empfehlungen:

StopLoss_Pips: Abhängig von der Volatilität. Verwenden Sie ATR*1,5

Trailing_Start_Pips: Trailing-Aktivierung nach 40 Pips Gewinn

Trailing_Step_Pips: Trailing-Schritt 5 Pips

4. INDIKATOR-GEWICHTUNGEN IN DER AI

text 
RSI_Weight = 0.3              # RSI-Gewichtung (0-1)
MACD_Weight = 0.25            # MACD-Gewichtung
Trend_Weight = 0.2            # Trend-Gewichtung
ATR_Weight = 0.1              # Volatilitätsgewichtung

Wichtig: Die Summe der Gewichtungen sollte etwa 1,0 betragen.
Auf Ihren Stil anpassen:

Trendstrategien: Erhöhen Sie Trend_Weight auf 0,4

Gegentrend: Erhöhen Sie RSI_Weight auf 0,5

Volatilität: Erhöhen Sie ATR_Weight

👁️ ANZEIGEEINSTELLUNGEN

5. VISUELLE EINSTELLUNGEN

text

Show_Entry_Points = true # Einstiegspunkte anzeigen Show_Exit_Points = true # Ausstiegspunkte anzeigen Show_InfoPanel = true # Informationspanel anzeigen Show_Line_TP_SL = true # TP/SL-Linien anzeigen

Zusätzlich:

Sie können die Pfeilfarben nach Ihrem Geschmack ändern

InfoPanel zeigt immer aktuelle Statistiken

6. PROTOKOLLIERUNG UND BENACHRICHTIGUNGEN

text 
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO     # Protokollierungsstufe
Send_Notifications = false     # Benachrichtigungen an MT5 senden

Protokollierungsstufen:

ERROR: Nur kritische Fehler

WARNING: Warnungen + Fehler

INFO: Grundlegende Informationen (empfohlen)

DEBUG: Vollständige Debug-Informationen

🚀 ERWEITERTE FUNKTIONEN

7. ERWEITERTER AI-ALGORITHMUS

text

Use_Advanced_AI = false # Erweiterte AI verwenden Use_Volume_Filter = false # Volumenfilter Use_Time_Filter = true # Zeitfilter

Wann Advanced AI aktivieren:

In trendbestimmten Märkten

Bei Arbeit auf höheren Zeitrahmen (H1, H4, D1)

Wenn die normale AI viele falsche Signale liefert

8. ZUSÄTZLICHE INDIKATOREN

text 
Use_Stochastic = false         # Stochastic verwenden
Use_BB = false                 # Bollinger Bänder verwenden

Empfehlungen:

Stochastic: Funktioniert gut in Seitwärtsmärkten

Bollinger Bänder: Effektiv für Scalping und zur Bestimmung von Bereichsgrenzen

🎮 HOTKEYS (ENABLE Enable_Hotkeys = true AKTIVIEREN)

text

F1 - Aktive Signale anzeigen F2 - Statistiken als CSV exportieren F3 - Alle aktiven Signale schließen (zum Testen) F4 - Aktuelle Einstellungen prüfen F5 - Handelsbericht generieren F6 - Leistungsanalyse F7 - Systembericht F8 - Konfiguration exportieren F12 - Statistiken zurücksetzen

📈 EMPFOHLENE VOREINSTELLUNGEN

VOREINSTELLUNG 1: DAYTRADING (D1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.7
Risk_Reward_Ratio = 3.0
StopLoss_Pips = 100
Use_Advanced_AI = true
Filter_By_Trend = true

VOREINSTELLUNG 2: SCALPING (M5/M15)

text

Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

VOREINSTELLUNG 3: SWINGTRADING (H1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.65
Risk_Reward_Ratio = 2.5
Use_Stochastic = true
Use_BB = true
Use_Time_Filter = true

🔧 PRAKTISCHE TIPPS

MIT DEMODKONTEN STARTEN: Einstellungen risikofrei testen

JOURNAL FÜHREN: Statistiken exportieren und analysieren

AN DEN MARKT ANPASSEN: Einstellungen bei Volatilitätswechsel ändern

MEHRFACH-ZEITRAHMEN NUTZEN: Signale auf mehreren ZR betrachten

MIT ANDEREN INDIKATOREN KOMBINIEREN: Als Filter für die eigene Strategie nutzen

📊 SIGNALE LESEN

🟢 GRÜNER NACH-OBEN-PFEIL: Kaufsignal

🔴 ROTER NACH-UNTEN-PFEIL: Verkaufssignal

🔵 BLAUE GESTRICHELTE LINIE: Take-Profit-Level

🟠 ORANGE GESTRICHELTE LINIE: Stop-Loss-Level

 GRÜNES HÄKCHEN: Profitabler Ausstieg

 ROTES KREUZ: Verlustbringender Ausstieg

🚨 WICHTIGE WARNUNGEN

KEIN EXPERT ADVISOR: Der Indikator zeigt nur Signale an

MANUELLE BESTÄTIGUNG ERFORDERLICH: Signale immer überprüfen

VERGANGENE LEISTUNGEN GEWÄHRLEISTEN KEINE ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE: Auf dem Verlauf testen

RISIKEN MANAGEN: Stop-Loss verwenden

💡 SCHNELLSTART

Indikator im Chart installieren

Mit der Voreinstellung beginnen, die Ihrem Handelsstil entspricht

InfoPanel zur Überwachung der Statistiken aktivieren

Auf 3-6 Monate Verlauf testen

Indikatorgewichte anpassen

Support und Updates: Bitte hinterlassen Sie alle Fragen und Vorschläge in den Kommentaren auf dem MQL5 Markt!

NeuroSignal AI - Ein intelligenter Helfer für Handelsentscheidungen. Denken Sie daran, dass der Handel auf Finanzmärkten das Risiko von Kapitalverlusten birgt.


