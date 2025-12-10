NeuroSignalAI
- Индикаторы
- Vadim Simonov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 10
🌐 NeuroSignal AI v1.0: Ваш ИИ-навигатор для торговли XAUUSD
Встречайте будущее торгового анализа. NeuroSignal AI — это не просто индикатор, а целая экосистема для принятия решений, работающая на основе передового искусственного интеллекта, который анализирует множество индикаторов. Созданный специально для работы с уникальной волатильностью XAUUSD (Золото), этот инструмент предоставляет четкие сигналы с оценкой уверенности и профессиональный риск-менеджмент прямо на графике MetaTrader 5.
Оценка стоимости: На рынке MQL5 сложные индикаторы и советы для золота могут стоить от $50 до $300 и более. NeuroSignal AI, объединяющий в себе функции сигнальной системы, анализатора и менеджера рисков, представляет собой решение премиум-класса для серьезных трейдеров.
🔥 Ключевые особенности NeuroSignal AI:
-
Интеллектуальная генерация сигналов: Алгоритм совмещает данные RSI, MACD, скользящих средних и ATR для формирования единого прогноза с оценкой уверенности.
-
Всеобъемлющий риск-менеджмент: Включает трейлинг-стоп, динамические тейк-профит и стоп-лосс (на основе ATR или фиксированные), контроль соотношения риск/вознаграждение и лимиты на количество сделок.
-
Прозрачная визуализация: Нерепаинтующие стрелки "Buy/Sell", линии TP/SL на графике и информационная панель со статистикой в реальном времени (прибыль, процент прибыльных сделок, фактор прибыли).
-
Статистика и анализ: Весь журнал сигналов автоматически записывается. Возможность экспорта данных в CSV для детального разбора. Полная совместимость с тестером стратегий MT5.
🎯 Почему он идеален для XAUUSD?
Индикатор учитывает высокую волатильность золота: ATR-настройки помогают адаптировать уровни стоп-лосса, а фильтр тренда помогает улавливать сильные движения, характерные для XAUUSD. Подходит для таймфреймов от M15 (скальпинг) до H4 (свинг-трейдинг).
⚙️ Краткое руководство по началу работы:
-
Установка: Скопируйте файл NeuroSignal_AI.mq5 в папку MQL5/Indicators вашего терминала MT5. Обновите навигатор.
-
Базовая настройка (рекомендация для XAUUSD H1):
-
Min_Confidence (Минимальная уверенность): 0.65
-
Risk_Reward_Ratio (Соотношение риск/вознаграждение): 2.0
-
В группе RISK MANAGEMENT активируйте Trailing_Stop и установите StopLoss_Pips (например, 70.0 ).
-
В группе VISUAL SETTINGS включите Show_InfoPanel .
-
-
Использование: Дождитесь появления стрелки на закрытой свече. Проверьте уровень уверенности на информационной панели. Откройте сделку в направлении стрелки, используя предложенные уровни TP (синяя линия) и SL (оранжевая линия).
Готовы торговать с искусственным интеллектом? NeuroSignal AI — это ваш проводник к дисциплинированной и технологичной торговле золотом.
📖 ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
🎯 БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ AI
1. НАСТРОЙКИ МОДЕЛИ AI
Min_Confidence = 0.65 # Минимальная уверенность сигнала (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Соотношение риск/прибыль (рекомендуется 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # Максимум сигналов в истории
Как настраивать:
-
Min_Confidence: Чем выше значение, тем надежнее сигналы, но их будет меньше. Для скальпинга - 0.55, для свинга - 0.7+
-
Risk_Reward_Ratio: Для консервативной торговли 3.0, для агрессивной 1.5
2. ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ
Filter_By_RSI = false # Фильтровать по RSI (true/false) Filter_By_Trend = true # Фильтровать по тренду Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # Макс одинаковых сигналов за 10 баров
Советы:
-
Filter_By_Trend = true - торгуйте только по тренду для большей надежности
-
Max_Same_Type_Per_10_Bars - защита от "залипания" на одном типе сигналов
⚖️ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
3. СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ
StopLoss_Pips = 70.0 # Стоп-лосс в пунктах TakeProfit_Pips = 140.0 # Тейк-профит в пунктах (если 0 - считается от Risk/Reward) Dynamic_TakeProfit = true # Динамический TP Trailing_Stop = true # Трейлинг-стоп
Рекомендации:
-
StopLoss_Pips: Зависит от волатильности. Используйте ATR*1.5
-
Trailing_Start_Pips: Активация трейлинга после 40 пунктов прибыли
-
Trailing_Step_Pips: Шаг трейлинга 5 пунктов
4. ВЕСА ИНДИКАТОРОВ В AI
RSI_Weight = 0.3 # Вес RSI (0-1) MACD_Weight = 0.25 # Вес MACD Trend_Weight = 0.2 # Вес тренда ATR_Weight = 0.1 # Вес волатильности
Важно: Сумма весов должна быть примерно 1.0.
Настройте под свой стиль:
-
Трендовые стратегии: увеличьте Trend_Weight до 0.4
-
Контртрендовые: увеличьте RSI_Weight до 0.5
-
Волатильность: увеличьте ATR_Weight
👁️ НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ
5. ВИЗУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Show_Entry_Points = true # Показывать точки входа Show_Exit_Points = true # Показывать точки выхода Show_InfoPanel = true # Показывать информационную панель Show_Line_TP_SL = true # Показывать линии TP/SL
Дополнительно:
-
Можно менять цвета стрелок под свой вкус
-
InfoPanel всегда показывает текущую статистику
6. ЛОГИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # Уровень логирования Send_Notifications = false # Отправка уведомлений в MT5
Уровни логирования:
-
ERROR: Только критические ошибки
-
WARNING: Предупреждения + ошибки
-
INFO: Основная информация (рекомендуется)
-
DEBUG: Полная отладочная информация
🚀 РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
7. РАСШИРЕННЫЙ AI АЛГОРИТМ
Use_Advanced_AI = false # Использовать улучшенный AI Use_Volume_Filter = false # Фильтр по объему Use_Time_Filter = true # Фильтр по времени
Когда включать Advanced AI:
-
На трендовых рынках
-
При работе на старших таймфреймах (H1, H4, D1)
-
Если обычный AI дает много ложных сигналов
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Use_Stochastic = false # Использовать Stochastic Use_BB = false # Использовать Bollinger Bands
Рекомендации:
-
Stochastic: Хорошо работает в боковике
-
Bollinger Bands: Эффективны для скальпинга и определения границ диапазона
🎮 ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ (ВКЛЮЧИТЕ Enable_Hotkeys = true)
F1 - Показать активные сигналы F2 - Экспорт статистики в CSV F3 - Закрыть все активные сигналы (для тестирования) F4 - Проверить текущие настройки F5 - Сгенерировать торговый отчет F6 - Анализ производительности F7 - Системный отчет F8 - Экспорт конфигурации F12 - Сброс статистики
📈 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРЕСЕТЫ
ПРЕСЕТ 1: ДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ (D1/H4)
Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true
ПРЕСЕТ 2: СКАЛЬПИНГ (M5/M15)
Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20
ПРЕСЕТ 3: СВИНГ-ТРЕЙДИНГ (H1/H4)
Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true
🔧 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
-
НАЧИНАЙТЕ С ДЕМО-СЧЕТА: Протестируйте настройки без риска
-
ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ: Экспортируйте статистику и анализируйте
-
АДАПТИРУЙТЕСЬ К РЫНКУ: Меняйте настройки при смене волатильности
-
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМ: Смотрите сигналы на нескольких ТФ
-
КОМБИНИРУЙТЕ С ДРУГИМИ ИНДИКАТОРАМИ: Используйте как фильтр для своей стратегии
📊 КАК ЧИТАТЬ СИГНАЛЫ
-
🟢 ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА ВВЕРХ: Сигнал на покупку
-
🔴 КРАСНАЯ СТРЕЛКА ВНИЗ: Сигнал на продажу
-
🔵 СИНЯЯ ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ: Уровень тейк-профита
-
🟠 ОРАНЖЕВАЯ ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ: Уровень стоп-лосса
-
✅ ЗЕЛЕНАЯ ГАЛОЧКА: Прибыльный выход
-
❌ КРАСНЫЙ КРЕСТИК: Убыточный выход
🚨 ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
-
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕТНИКОМ: Индикатор только показывает сигналы
-
ТРЕБУЕТСЯ РУЧНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте сигналы
-
ПРОШЛОЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ БУДУЩЕЕ: Тестируйте на истории
-
УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ: Используйте стоп-лоссы
💡 БЫСТРЫЙ СТАРТ
-
Установите индикатор на график
-
Начните с пресета по вашему стилю торговли
-
Включите InfoPanel для мониторинга статистики
-
Протестируйте на истории 3-6 месяцев
-
Настройте под себя веса индикаторов
Поддержка и обновления: Все вопросы и предложения оставляйте в комментариях на MQL5 Маркете!
*NeuroSignal AI Умный помощник для принятия торговых решений. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.*