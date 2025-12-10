NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0 : Votre Assistant de Trading IA pour le XAUUSD

Bienvenue dans l'avenir de l'analyse trading. NeuroSignal AI n'est pas un simple indicateur, mais un écosystème complet piloté par un moteur d'intelligence artificielle multi-indicateurs. Conçu spécifiquement pour maîtriser la volatilité unique du XAUUSD (Or), ce système fournit des signaux clairs avec un indice de confiance et une gestion des risques robuste, directement sur votre graphique MetaTrader 5.

Évaluation du prix : Sur le marché MQL5, les outils avancés pour l'or se négocient entre 50$ et 300$. NeuroSignal AI, combinant un système de signal, un gestionnaire de risques et un analytiseur de performances, se positionne comme une solution premium pour les traders exigeants.

🔥 Les Points Forts de NeuroSignal AI :

Génération de Signaux Intelligente : L'algorithme synthétise les données du RSI, MACD, des moyennes mobiles et de l'ATR pour former une prédiction unifiée avec un score de confiance.

Suite Complète de Gestion des Risques : Inclut le trailing stop, les niveaux de take-profit et stop-loss dynamiques (basés sur l'ATR ou fixes), un filtre risque/récompense et des limites sur le nombre de trades.

Visualisation Claire et Tableau de Bord : Flèches d'achat/vente non repaint, lignes de TP/SL sur le graphique et un panneau d'information en temps réel affichant le P&L, le taux de réussite et le facteur de profit.

Suivi et Analyse des Performances : Journalisation automatique de tous les signaux. Fonction d'export des données en CSV pour une analyse approfondie. Compatibilité totale avec le testeur de stratégies MT5.

🎯 Pourquoi il est Parfait pour le XAUUSD (Or) ?

L'indicateur tient compte de la forte volatilité de l'or : les réglages basés sur l'ATR aident à adapter les stops, tandis que le filtre de tendance aide à capturer les mouvements directionnels puissants du XAUUSD. Convient aux unités de temps du M15 (scalping) au H4 (swing trading).

⚙️ Guide de Démarrage Rapide :

Installation : Copiez le fichier NeuroSignal_AI.mq5 dans le dossier MQL5/Indicators de votre terminal MT5. Actualisez le navigateur. Configuration de Base (Recommandée pour XAUUSD H1) : Min_Confidence (Confiance Minimale) : 0.65

Risk_Reward_Ratio (Ratio Risque/Récompense) : 2.0

Dans le groupe RISK MANAGEMENT , activez Trailing_Stop et définissez StopLoss_Pips (ex: 70.0 ).

Dans le groupe VISUAL SETTINGS , activez Show_InfoPanel . Utilisation : Attendez l'apparition d'une flèche sur une bougie close. Vérifiez le niveau de confiance sur le panneau. Passez un ordre dans la direction de la flèche en utilisant les niveaux de TP (ligne bleue) et SL (ligne orange) proposés.

Prêt à trader avec l'Intelligence Artificielle ? NeuroSignal AI est votre guide pour un trading sur l'or plus discipliné et technologique.