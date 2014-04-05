Fast multi timeframe pivots m1 to weekly

Schnelle Multi-Timeframe-Pivots - Präzisionslevels von M1 bis W1

- Ultraschnelle Pivot-Erkennung von M1 bis W1

- Saubere, stabile Architektur ohne Repaint

- Perfekt für Breakout-, Trend- und Reversal-Strategien

- Automatische farbkodierte Levels für sofortige Klarheit

- Funktioniert bei allen Assets: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Indizes

- Leichtes Design - ideal für den realen und den Prop-Firm-Handel

Schnelle Multi-Timeframe Pivots (M1 bis W1)

Ein leistungsstarker Pivot-Indikator, der für professionelle Händler, automatisierte Systeme und präzise Preisaktionsanalysen entwickelt wurde.

Dieses Tool liefert Echtzeit-Pivot-Levels von M1, M5, M15, H1, H4, Daily und Weekly, kombiniert in einem übersichtlichen und leichten Indikator.

Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe-Engine (M1 → W1)

- Erkennt automatisch die Pivots von sieben Zeitrahmen

- Kein Repaint - alle Levels bleiben nach dem Druck fixiert

- Ideal für Breakout-, Pullback- und strukturbasierte Strategien

✔ Professionelle Visualisierung

- Saubere Pivot-Linien mit einheitlicher Farbkodierung

- Keine Chart-Verschmutzung - ultra-minimalistisches Layout

- Perfekte Lesbarkeit für schnelles Scalping und Intraday-Trading

✔ Hochgeschwindigkeits-Algorithmus

- Vollständig optimiert für MT5

- Extrem niedrige CPU-Belastung - geeignet für die Ausführung auf mehreren Charts

- Entwickelt für EA-Integration und automatisierte Strategien

✔ Funktioniert auf allen Märkten

- Forex

- Gold / Metalle

- Kryptowährungen

- Indizes (NASDAQ, SPX500, DAX, etc.)

- Synthetische / Volatilitätsinstrumente

- Identifizierung wichtiger Umkehrzonen

- Zuversichtliche Ausbruchsbestätigungen

- Zielauswahl für risikobewusstes Handeln

- Ausrichtung der Trendstruktur über Zeitrahmen hinweg

- Prop-Firm-freundlich (stabiles, vorhersehbares Verhalten)

Empfohlene Strategien

- Breakout + Retest

- Liquidity Sweep + Rückkehr zum Pivot

- Trend-Continuation Pullback

- Range Extremes Reversal Trading

Eingaben / Einstellungen

- Individuelle Auswahl der Zeitrahmen

- Volle Kontrolle über Farbe, Zeichnung, Sichtbarkeit

- Leichtgewichtige Ein/Aus-Schalter

- Clean-on-Remove-Engine (keine Chart-Objekte bleiben zurück)

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Anpassung des Indikators oder der Integration in Ihren Expert Advisor benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.

Ich bin spezialisiert auf:

- Expert Advisor-Entwicklung

- Indikatorentwicklung

- Automatisierte Breakout-/Struktur-Handelslogik