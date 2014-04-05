Fast multi timeframe pivots m1 to weekly

Schnelle Multi-Timeframe-Pivots - Präzisionslevels von M1 bis W1

- Ultraschnelle Pivot-Erkennung von M1 bis W1
- Saubere, stabile Architektur ohne Repaint
- Perfekt für Breakout-, Trend- und Reversal-Strategien
- Automatische farbkodierte Levels für sofortige Klarheit
- Funktioniert bei allen Assets: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Indizes
- Leichtes Design - ideal für den realen und den Prop-Firm-Handel

Schnelle Multi-Timeframe Pivots (M1 bis W1)

Ein leistungsstarker Pivot-Indikator, der für professionelle Händler, automatisierte Systeme und präzise Preisaktionsanalysen entwickelt wurde.
Dieses Tool liefert Echtzeit-Pivot-Levels von M1, M5, M15, H1, H4, Daily und Weekly, kombiniert in einem übersichtlichen und leichten Indikator.

Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe-Engine (M1 → W1)

- Erkennt automatisch die Pivots von sieben Zeitrahmen
- Kein Repaint - alle Levels bleiben nach dem Druck fixiert
- Ideal für Breakout-, Pullback- und strukturbasierte Strategien

✔ Professionelle Visualisierung

- Saubere Pivot-Linien mit einheitlicher Farbkodierung
- Keine Chart-Verschmutzung - ultra-minimalistisches Layout
- Perfekte Lesbarkeit für schnelles Scalping und Intraday-Trading

✔ Hochgeschwindigkeits-Algorithmus

- Vollständig optimiert für MT5
- Extrem niedrige CPU-Belastung - geeignet für die Ausführung auf mehreren Charts
- Entwickelt für EA-Integration und automatisierte Strategien

✔ Funktioniert auf allen Märkten

- Forex
- Gold / Metalle
- Kryptowährungen
- Indizes (NASDAQ, SPX500, DAX, etc.)
- Synthetische / Volatilitätsinstrumente

- Identifizierung wichtiger Umkehrzonen
- Zuversichtliche Ausbruchsbestätigungen
- Zielauswahl für risikobewusstes Handeln
- Ausrichtung der Trendstruktur über Zeitrahmen hinweg
- Prop-Firm-freundlich (stabiles, vorhersehbares Verhalten)

Empfohlene Strategien

- Breakout + Retest
- Liquidity Sweep + Rückkehr zum Pivot
- Trend-Continuation Pullback
- Range Extremes Reversal Trading

Eingaben / Einstellungen

- Individuelle Auswahl der Zeitrahmen
- Volle Kontrolle über Farbe, Zeichnung, Sichtbarkeit
- Leichtgewichtige Ein/Aus-Schalter
- Clean-on-Remove-Engine (keine Chart-Objekte bleiben zurück)

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Anpassung des Indikators oder der Integration in Ihren Expert Advisor benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.
Ich bin spezialisiert auf:
- Expert Advisor-Entwicklung
- Indikatorentwicklung
- Automatisierte Breakout-/Struktur-Handelslogik


