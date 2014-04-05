Fast multi timeframe pivots m1 to weekly
- Indikatoren
- Alireza Ahadi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Schnelle Multi-Timeframe-Pivots - Präzisionslevels von M1 bis W1
- Ultraschnelle Pivot-Erkennung von M1 bis W1
- Saubere, stabile Architektur ohne Repaint
- Perfekt für Breakout-, Trend- und Reversal-Strategien
- Automatische farbkodierte Levels für sofortige Klarheit
- Funktioniert bei allen Assets: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Indizes
- Leichtes Design - ideal für den realen und den Prop-Firm-Handel
Schnelle Multi-Timeframe Pivots (M1 bis W1)
Ein leistungsstarker Pivot-Indikator, der für professionelle Händler, automatisierte Systeme und präzise Preisaktionsanalysen entwickelt wurde.
Dieses Tool liefert Echtzeit-Pivot-Levels von M1, M5, M15, H1, H4, Daily und Weekly, kombiniert in einem übersichtlichen und leichten Indikator.
Hauptmerkmale
✔ Multi-Timeframe-Engine (M1 → W1)
- Erkennt automatisch die Pivots von sieben Zeitrahmen
- Kein Repaint - alle Levels bleiben nach dem Druck fixiert
- Ideal für Breakout-, Pullback- und strukturbasierte Strategien
✔ Professionelle Visualisierung
- Saubere Pivot-Linien mit einheitlicher Farbkodierung
- Keine Chart-Verschmutzung - ultra-minimalistisches Layout
- Perfekte Lesbarkeit für schnelles Scalping und Intraday-Trading
✔ Hochgeschwindigkeits-Algorithmus
- Vollständig optimiert für MT5
- Extrem niedrige CPU-Belastung - geeignet für die Ausführung auf mehreren Charts
- Entwickelt für EA-Integration und automatisierte Strategien
✔ Funktioniert auf allen Märkten
- Forex
- Gold / Metalle
- Kryptowährungen
- Indizes (NASDAQ, SPX500, DAX, etc.)
- Synthetische / Volatilitätsinstrumente
- Identifizierung wichtiger Umkehrzonen
- Zuversichtliche Ausbruchsbestätigungen
- Zielauswahl für risikobewusstes Handeln
- Ausrichtung der Trendstruktur über Zeitrahmen hinweg
- Prop-Firm-freundlich (stabiles, vorhersehbares Verhalten)
Empfohlene Strategien
- Breakout + Retest
- Liquidity Sweep + Rückkehr zum Pivot
- Trend-Continuation Pullback
- Range Extremes Reversal Trading
Eingaben / Einstellungen
- Individuelle Auswahl der Zeitrahmen
- Volle Kontrolle über Farbe, Zeichnung, Sichtbarkeit
- Leichtgewichtige Ein/Aus-Schalter
- Clean-on-Remove-Engine (keine Chart-Objekte bleiben zurück)
Unterstützung
Wenn Sie Hilfe bei der Anpassung des Indikators oder der Integration in Ihren Expert Advisor benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.
Ich bin spezialisiert auf:
- Expert Advisor-Entwicklung
- Indikatorentwicklung
- Automatisierte Breakout-/Struktur-Handelslogik