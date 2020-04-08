日本語 (Japanese)

📖 完全セットアップガイド

🎯 基本AI設定

1. AIモデル設定

text Min_Confidence = 0.65 # シグナルの最小信頼度 (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # リスクリワード比率 (推奨 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # 履歴中の最大シグナル数

設定方法:

Min_Confidence: 値が高いほど信頼性の高いシグナルですが、数は少なくなります。スキャルピングの場合は0.55、スイングの場合は0.7+

Risk_Reward_Ratio: 保守的な取引では3.0、積極的では1.5

2. シグナルフィルタリング

text Filter_By_RSI = false # RSIでフィルタリング (true/false) Filter_By_Trend = true # トレンドでフィルタリング Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # 10本のバー中に同じタイプの最大シグナル数

ヒント:

Filter_By_Trend = true - 信頼性向上のためトレンド方向のみ取引

Max_Same_Type_Per_10_Bars - 1つのシグナルタイプに「固執」するのを防ぐ

⚖️ リスク管理

3. ストップロスとテイクプロフィット

text StopLoss_Pips = 70.0 # ストップロス（ピップ） TakeProfit_Pips = 140.0 # テイクプロフィット（ピップ）（0の場合 - Risk/Rewardから計算） Dynamic_TakeProfit = true # 動的TP Trailing_Stop = true # トレーリングストップ

推奨事項:

StopLoss_Pips: ボラティリティに依存。ATR*1.5を使用

Trailing_Start_Pips: 40ピップ利益後のトレーリング開始

Trailing_Step_Pips: トレーリングステップ5ピップ

4. AIにおけるインジケーターウェイト

text RSI_Weight = 0.3 # RSIウェイト (0-1) MACD_Weight = 0.25 # MACDウェイト Trend_Weight = 0.2 # トレンドウェイト ATR_Weight = 0.1 # ボラティリティウェイト

重要: ウェイトの合計は約1.0である必要があります。

スタイルに合わせてカスタマイズ:

トレンド戦略: Trend_Weight を0.4に増加

カウンタートレンド: RSI_Weight を0.5に増加

ボラティリティ: ATR_Weight を増加

👁️ 表示設定

5. ビジュアル設定

text Show_Entry_Points = true # エントリーポイントを表示 Show_Exit_Points = true # エグジットポイントを表示 Show_InfoPanel = true # 情報パネルを表示 Show_Line_TP_SL = true # TP/SLラインを表示

追加設定:

矢印の色を好みに合わせて変更可能

InfoPanelは常に現在の統計を表示

6. ロギングと通知

text Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # ロギングレベル Send_Notifications = false # MT5への通知送信

ロギングレベル:

ERROR: 重大なエラーのみ

WARNING: 警告 + エラー

INFO: 基本情報（推奨）

DEBUG: 完全なデバッグ情報

🚀 高度な機能

7. 高度なAIアルゴリズム

text Use_Advanced_AI = false # 高度なAIを使用 Use_Volume_Filter = false # ボリュームフィルター Use_Time_Filter = true # 時間フィルター

高度なAIを有効にする場合:

トレンド市場において

上位時間足（H1、H4、D1）で作業する場合

通常のAIが多くの誤シグナルを出す場合

8. 追加インジケーター

text Use_Stochastic = false # ストキャスティクスを使用 Use_BB = false # ボリンジャーバンドを使用

推奨事項:

ストキャスティクス: レンジ相場で効果的

ボリンジャーバンド: スキャルピングやレンジ境界の定義に有効

🎮 ホットキー（Enable_Hotkeys = true を有効化）

text F1 - アクティブなシグナルを表示 F2 - 統計をCSVにエクスポート F3 - 全てのアクティブなシグナルを閉じる（テスト用） F4 - 現在の設定を確認 F5 - 取引レポートを生成 F6 - パフォーマンス分析 F7 - システムレポート F8 - 設定をエクスポート F12 - 統計をリセット

📈 推奨プリセット

プリセット1: デイトレード (D1/H4)

text Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true

プリセット2: スキャルピング (M5/M15)

text Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

プリセット3: スイングトレード (H1/H4)

text Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true

🔧 実用的なヒント

デモ口座から始める: リスクなしで設定をテスト

ジャーナルをつける: 統計をエクスポートして分析

市場に適応する: ボラティリティ変化時に設定を変更

マルチタイムフレームを使用: 複数のTFでシグナルを確認

他のインジケーターと組み合わせる: 自身の戦略のフィルターとして使用

📊 シグナルの読み方

🟢 緑の上矢印: 買いシグナル

🔴 赤の下矢印: 売りシグナル

🔵 青の点線: テイクプロフィットレベル

🟠 オレンジの点線: ストップロスレベル

✅ 緑のチェックマーク: 利益確定エグジット

❌ 赤のバツ印: 損失エグジット

🚨 重要な警告

エキスパートアドバイザーではありません: インジケーターはシグナルを表示するのみ

手動確認が必要: 常にシグナルを確認してください

過去の実績は将来の結果を保証しません: ヒストリカルテストを実施

リスク管理: ストップロスを使用

💡 クイックスタート

チャートにインジケーターをインストール

取引スタイルに合ったプリセットから開始

統計モニタリングのためInfoPanelを有効化

3-6ヶ月のヒストリカルデータでテスト

インジケーターウェイトをカスタマイズ

サポートとアップデート: MQL5マーケットのコメント欄に質問や提案をどうぞ！

NeuroSignal AI - 取引意思決定のためのスマートアシスタント。金融市場での取引は資金損失のリスクがあることをご了承ください。