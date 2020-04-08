NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0: Su Navegador de Trading con IA para XAUUSD

Bienvenido al futuro de la inteligencia en el trading. NeuroSignal AI no es solo otro indicador; es un ecosistema de trading completo impulsado por un motor avanzado de inteligencia artificial que analiza múltiples indicadores. Diseñado específicamente para dominar la volatilidad única del XAUUSD (Oro), este sistema proporciona señales claras con un nivel de confianza y una gestión de riesgos robusta directamente en su gráfico de MetaTrader 5.

Evaluación del precio: En el mercado de MQL5, las herramientas especializadas para el oro pueden tener un precio desde 50€ hasta 300€. NeuroSignal AI, que combina un sistema de señales, gestión de riesgos y análisis de rendimiento, se posiciona como una solución premium para traders exigentes.

🔥 Características Principales de NeuroSignal AI:

Generación Inteligente de Señales: El algoritmo sintetiza datos del RSI, MACD, medias móviles y ATR para formar una "predicción" unificada con una puntuación de confianza.

Suite Completa de Gestión de Riesgos: Incluye trailing stop, take-profit y stop-loss dinámicos (basados en ATR o fijos), un filtro de riesgo/recompensa y límites en el número de señales activas.

Visualización Clara y Panel de Control: Flechas de compra/venta que no repintan, líneas de TP/SL en el gráfico y un panel de información en tiempo real que muestra el P&L, el porcentaje de aciertos y el factor de beneficio.

Seguimiento y Análisis del Rendimiento: Registro automático de todas las señales. Función de exportación de datos a CSV para un análisis detallado. Totalmente compatible con el Probador de Estrategias de MT5.

🎯 ¿Por qué es Perfecto para XAUUSD (Oro)?

El indicador tiene en cuenta la alta volatilidad del oro: los ajustes basados en ATR ayudan a adaptar los niveles de stop, mientras que el filtro de tendencia ayuda a capturar los fuertes movimientos direccionales típicos del XAUUSD. Adecuado para time frames desde M15 (scalping) hasta H4 (swing trading).

⚙️ Guía Rápida de Inicio:

Instalación: Copie el archivo NeuroSignal_AI.mq5 en la carpeta MQL5/Indicators de su terminal MT5. Actualice el navegador. Configuración Básica (Recomendada para XAUUSD H1): Min_Confidence (Confianza Mínima): 0.65

Risk_Reward_Ratio (Ratio Riesgo/Recompensa): 2.0

En el grupo RISK MANAGEMENT , active Trailing_Stop y establezca StopLoss_Pips (ej. 70.0 ).

En el grupo VISUAL SETTINGS , active Show_InfoPanel . Uso: Espere la aparición de una flecha al cierre de una vela. Verifique el nivel de confianza en el panel. Abra una operación en la dirección de la flecha utilizando los niveles de TP (línea azul) y SL (línea naranja) propuestos.

¿Listo para operar con Inteligencia Artificial? NeuroSignal AI es su guía hacia un trading en oro más disciplinado y tecnológico.

📖 GUÍA DE CONFIGURACIÓN COMPLETA

🎯 CONFIGURACIONES BÁSICAS DE IA

1. CONFIGURACIONES DEL MODELO DE IA

text Min_Confidence = 0.65 # Confianza mínima de la señal (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Relación riesgo/recompensa (recomendado 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # Máximo de señales en el historial

Cómo configurar:

Min_Confidence: Cuanto mayor es el valor, más fiables son las señales, pero habrá menos. Para scalping - 0.55, para swing - 0.7+

Risk_Reward_Ratio: Para trading conservador 3.0, para agresivo 1.5

2. FILTRADO DE SEÑALES

text Filter_By_RSI = false # Filtrar por RSI (true/false) Filter_By_Trend = true # Filtrar por tendencia Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # Máximo de señales idénticas por 10 barras

Consejos:

Filter_By_Trend = true - operar solo en la dirección de la tendencia para mayor fiabilidad

Max_Same_Type_Per_10_Bars - protección contra el "enganche" a un tipo de señal

⚖️ GESTIÓN DE RIESGOS

3. STOP LOSS Y TAKE PROFIT

text StopLoss_Pips = 70.0 # Stop loss en pips TakeProfit_Pips = 140.0 # Take profit en pips (si es 0 - se calcula a partir de Risk/Reward) Dynamic_TakeProfit = true # TP dinámico Trailing_Stop = true # Trailing stop

Recomendaciones:

StopLoss_Pips: Depende de la volatilidad. Use ATR*1.5

Trailing_Start_Pips: Activación del trailing después de 40 pips de ganancia

Trailing_Step_Pips: Paso del trailing 5 pips

4. PESOS DE LOS INDICADORES EN LA IA

text RSI_Weight = 0.3 # Peso del RSI (0-1) MACD_Weight = 0.25 # Peso del MACD Trend_Weight = 0.2 # Peso de la tendencia ATR_Weight = 0.1 # Peso de la volatilidad

Importante: La suma de los pesos debe ser aproximadamente 1.0.

Personalice según su estilo:

Estrategias de tendencia: aumente Trend_Weight a 0.4

Contratendencia: aumente RSI_Weight a 0.5

Volatilidad: aumente ATR_Weight

👁️ CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN

5. CONFIGURACIONES VISUALES

text Show_Entry_Points = true # Mostrar puntos de entrada Show_Exit_Points = true # Mostrar puntos de salida Show_InfoPanel = true # Mostrar panel de información Show_Line_TP_SL = true # Mostrar líneas de TP/SL

Adicionalmente:

Puede cambiar los colores de las flechas a su gusto

InfoPanel siempre muestra estadísticas actuales

6. REGISTRO Y NOTIFICACIONES

text Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # Nivel de registro Send_Notifications = false # Envío de notificaciones a MT5

Niveles de registro:

ERROR: Solo errores críticos

WARNING: Advertencias + errores

INFO: Información básica (recomendado)

DEBUG: Información de depuración completa

🚀 FUNCIONES AVANZADAS

7. ALGORITMO DE IA AVANZADO

text Use_Advanced_AI = false # Usar IA mejorada Use_Volume_Filter = false # Filtro de volumen Use_Time_Filter = true # Filtro de tiempo

Cuándo activar la IA avanzada:

En mercados con tendencia

Al operar en timeframes superiores (H1, H4, D1)

Si la IA normal da muchas señales falsas

8. INDICADORES ADICIONALES

text Use_Stochastic = false # Usar Estocástico Use_BB = false # Usar Bandas de Bollinger

Recomendaciones:

Estocástico: Funciona bien en mercados laterales

Bandas de Bollinger: Efectivas para scalping y definición de límites de rango

🎮 TECLAS DE ACCESO RÁPIDO (ACTIVAR Enable_Hotkeys = true)

text F1 - Mostrar señales activas F2 - Exportar estadísticas a CSV F3 - Cerrar todas las señales activas (para pruebas) F4 - Verificar configuraciones actuales F5 - Generar informe de trading F6 - Análisis de rendimiento F7 - Informe del sistema F8 - Exportar configuración F12 - Restablecer estadísticas

📈 CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

CONFIGURACIÓN 1: DAY TRADING (D1/H4)

text Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true

CONFIGURACIÓN 2: SCALPING (M5/M15)

text Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

CONFIGURACIÓN 3: SWING TRADING (H1/H4)

text Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true

🔧 CONSEJOS PRÁCTICOS

COMIENCE CON UNA CUENTA DEMO: Pruebe configuraciones sin riesgo