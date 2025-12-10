NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0：您的 XAUUSD 人工智能交易导航仪

迎接交易智能的未来。NeuroSignal AI 不仅仅是一个指标，它是一个由先进的多指标人工智能引擎驱动的完整交易生态系统。专为驾驭 XAUUSD（黄金） 独特的波动性而设计，该系统直接在您的 MetaTrader 5 图表上提供清晰的、带有置信度评级的信号和强大的风险管理。

成本评估： 在 MQL5 市场上，针对黄金的复杂指标价格从 50 美元到 300 美元不等。NeuroSignal AI 集信号系统、风险管理和专业分析于一身，为专业交易者提供高端解决方案。

🔥 NeuroSignal AI 的核心优势：

  • 智能多层信号生成： 核心算法综合 RSI、MACD、移动平均线和 ATR 的数据，形成统一的“预测”并给出置信度评分。

  • 全面的风险管理套件： 包含追踪止损、动态止盈/止损（基于 ATR 或固定点数）、风险/回报率过滤以及交易数量限制。

  • 清晰的可视化与实时仪表盘： 不重绘的买卖箭头、图表上的 TP/SL 线以及实时显示盈亏、胜率和盈利因子的信息面板。

  • 全面的绩效跟踪与分析： 自动记录所有交易信号和结果。可将详细交易历史导出为 CSV 文件，便于深度分析。完全兼容 MT5 策略测试器，支持参数优化。

🎯 为何它完美适合 XAUUSD（黄金）交易？

该指标充分考虑了黄金的高波动性：基于 ATR 的设置有助于调整止损位，趋势过滤器有助于抓住 XAUUSD 特有的强劲趋势行情。适用于从 M15（日内）到 H4（波段）的时间框架。

⚙️ 快速入门指南：

  1. 安装：   NeuroSignal_AI.mq5  文件复制到您的 MT5 终端  MQL5/Indicators  目录中。刷新导航器。

  2. 基础配置（针对 XAUUSD H1 推荐）：

    • Min_Confidence  (最小置信度):  0.65

    • Risk_Reward_Ratio  (风险/回报比率):  2.0

    •   RISK MANAGEMENT  组中，启用  Trailing_Stop  并设置  StopLoss_Pips  (例如  70.0 )。

    •   VISUAL SETTINGS  组中，启用  Show_InfoPanel

  3. 使用： 等待蜡烛收盘后出现箭头信号。在信息面板上确认置信度水平。沿着箭头方向进场，使用图表上显示的 TP（蓝色线）和 SL（橙色线）作为参考。

准备好用人工智能进行交易了吗？ NeuroSignal AI 是您通往严谨、科技驱动的黄金交易的桥梁。

中文 (Chinese)

📖 完整设置指南
🎯 基本AI设置

1. AI模型设置

text

Min_Confidence = 0.65 # 信号最小置信度 (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # 风险/回报比率 (推荐 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # 历史中最大信号数量

如何配置：

Min_Confidence： 值越高，信号越可靠，但数量越少。剥头皮交易用0.55，波段交易用0.7+

Risk_Reward_Ratio： 保守交易用3.0，激进交易用1.5

2. 信号过滤

text 
Filter_By_RSI = false          # 根据RSI过滤 (true/false)
Filter_By_Trend = true         # 根据趋势过滤
Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1  # 每10根K线中相同类型信号的最大数量

提示：

Filter_By_Trend = true - 仅顺趋势交易以提高可靠性

Max_Same_Type_Per_10_Bars - 防止"粘滞"于单一信号类型

⚖️ 风险管理

3. 止损和止盈

text

StopLoss_Pips = 70.0 # 止损点数 TakeProfit_Pips = 140.0 # 止盈点数 (如果为0 - 则根据风险/回报计算) Dynamic_TakeProfit = true # 动态止盈 Trailing_Stop = true # 移动止损

建议：

StopLoss_Pips： 取决于波动性。使用ATR*1.5

Trailing_Start_Pips： 盈利40点后启动移动止损

Trailing_Step_Pips： 移动止损步长5点

4. AI中指标权重

text 
RSI_Weight = 0.3              # RSI权重 (0-1)
MACD_Weight = 0.25            # MACD权重
Trend_Weight = 0.2            # 趋势权重
ATR_Weight = 0.1              # 波动性权重

重要： 权重之和应约为1.0。
根据您的风格调整：

趋势策略：将 Trend_Weight 增加到0.4

逆势交易：将 RSI_Weight 增加到0.5

波动性交易：增加 ATR_Weight

👁️ 显示设置

5. 视觉设置

text

Show_Entry_Points = true # 显示入场点 Show_Exit_Points = true # 显示出场点 Show_InfoPanel = true # 显示信息面板 Show_Line_TP_SL = true # 显示止盈/止损线

附加功能：

您可以根据喜好更改箭头颜色

信息面板始终显示当前统计数据

6. 日志记录和通知

text 
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO     # 日志记录级别
Send_Notifications = false     # 向MT5发送通知

日志记录级别：

ERROR：仅严重错误

WARNING：警告 + 错误

INFO：基本信息（推荐）

DEBUG：完整调试信息

🚀 高级功能

7. 高级AI算法

text

Use_Advanced_AI = false # 使用增强型AI Use_Volume_Filter = false # 成交量过滤器 Use_Time_Filter = true # 时间过滤器

何时启用高级AI：

在趋势市场中

在较高时间框架（H1，H4，D1）上操作时

如果常规AI产生许多错误信号

8. 附加指标

text 
Use_Stochastic = false         # 使用随机指标
Use_BB = false                 # 使用布林带

建议：

随机指标：在横盘市场中效果良好

布林带：对剥头皮交易和定义区间边界有效

🎮 热键（启用 Enable_Hotkeys = true）

text

F1 - 显示活跃信号 F2 - 将统计数据导出为CSV F3 - 关闭所有活跃信号（用于测试） F4 - 检查当前设置 F5 - 生成交易报告 F6 - 性能分析 F7 - 系统报告 F8 - 导出配置 F12 - 重置统计数据

📈 推荐预设

预设 1：日内交易 (D1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.7
Risk_Reward_Ratio = 3.0
StopLoss_Pips = 100
Use_Advanced_AI = true
Filter_By_Trend = true

预设 2：剥头皮交易 (M5/M15)

text

Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

预设 3：波段交易 (H1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.65
Risk_Reward_Ratio = 2.5
Use_Stochastic = true
Use_BB = true
Use_Time_Filter = true

🔧 实用技巧

从模拟账户开始： 无风险测试设置

记录日志： 导出并分析统计数据

适应市场： 波动性变化时调整设置

使用多时间框架： 在多个时间框架上查看信号

与其他指标结合： 作为您自身策略的过滤器

📊 如何读取信号

🟢 绿色向上箭头： 买入信号

🔴 红色向下箭头： 卖出信号

🔵 蓝色虚线： 止盈水平

🟠 橙色虚线： 止损水平

 绿色对勾： 盈利出场

 红色叉号： 亏损出场

🚨 重要警告

非智能交易系统： 该指标仅显示信号

需要手动确认： 务必验证信号

过往表现不保证未来结果： 进行历史测试

管理风险： 使用止损

💡 快速入门

在图表上安装指标

从符合您交易风格的预设开始

启用信息面板以监控统计数据

在3-6个月的历史数据上进行测试

自定义指标权重

支持与更新：请在MQL5市场的评论中留下所有问题和建议！

NeuroSignal AI - 用于做出交易决策的智能助手。请记住，金融市场交易存在损失资金的风险。


