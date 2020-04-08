NeuroSignalAI

📖 GUIA DE CONFIGURAÇÃO COMPLETA
🎯 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE IA

1. CONFIGURAÇÕES DO MODELO DE IA

text

Min_Confidence = 0.65 # Confiança mínima do sinal (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Razão risco/recompensa (recomendado 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # Máximo de sinais no histórico

Como configurar:

Min_Confidence: Quanto maior o valor, mais confiáveis os sinais, mas serão menos. Para scalping - 0.55, para swing - 0.7+

Risk_Reward_Ratio: Para trading conservador 3.0, para agressivo 1.5

2. FILTRAGEM DE SINAIS

text 
Filter_By_RSI = false          # Filtrar por RSI (true/false)
Filter_By_Trend = true         # Filtrar por tendência
Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1  # Máximo de sinais idênticos por 10 barras

Dicas:

Filter_By_Trend = true - opere apenas na direção da tendência para maior confiabilidade

Max_Same_Type_Per_10_Bars - proteção contra "grudar" em um tipo de sinal

⚖️ GESTÃO DE RISCO

3. STOP LOSS E TAKE PROFIT

text

StopLoss_Pips = 70.0 # Stop loss em pips TakeProfit_Pips = 140.0 # Take profit em pips (se 0 - calculado a partir de Risk/Reward) Dynamic_TakeProfit = true # TP dinâmico Trailing_Stop = true # Trailing stop

Recomendações:

StopLoss_Pips: Depende da volatilidade. Use ATR*1.5

Trailing_Start_Pips: Ativação do trailing após 40 pips de lucro

Trailing_Step_Pips: Passo do trailing 5 pips

4. PESOS DOS INDICADORES NA IA

text 
RSI_Weight = 0.3              # Peso do RSI (0-1)
MACD_Weight = 0.25            # Peso do MACD
Trend_Weight = 0.2            # Peso da tendência
ATR_Weight = 0.1              # Peso da volatilidade

Importante: A soma dos pesos deve ser aproximadamente 1.0.
Personalize para seu estilo:

Estratégias de tendência: aumente Trend_Weight para 0.4

Contratendência: aumente RSI_Weight para 0.5

Volatilidade: aumente ATR_Weight

👁️ CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO

5. CONFIGURAÇÕES VISUAIS

text

Show_Entry_Points = true # Mostrar pontos de entrada Show_Exit_Points = true # Mostrar pontos de saída Show_InfoPanel = true # Mostrar painel de informações Show_Line_TP_SL = true # Mostrar linhas TP/SL

Adicionalmente:

Você pode alterar as cores das setas ao seu gosto

InfoPanel sempre mostra estatísticas atuais

6. REGISTRO E NOTIFICAÇÕES

text 
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO     # Nível de registro
Send_Notifications = false     # Enviar notificações para MT5

Níveis de registro:

ERROR: Apenas erros críticos

WARNING: Avisos + erros

INFO: Informações básicas (recomendado)

DEBUG: Informações completas de depuração

🚀 RECURSOS AVANÇADOS

7. ALGORITMO DE IA AVANÇADO

text

Use_Advanced_AI = false # Usar IA aprimorada Use_Volume_Filter = false # Filtro de volume Use_Time_Filter = true # Filtro de tempo

Quando ativar a IA avançada:

Em mercados de tendência

Ao operar em prazos superiores (H1, H4, D1)

Se a IA normal der muitos sinais falsos

8. INDICADORES ADICIONAIS

text 
Use_Stochastic = false         # Usar Estocástico
Use_BB = false                 # Usar Bandas de Bollinger

Recomendações:

Estocástico: Funciona bem em mercados laterais

Bandas de Bollinger: Eficazes para scalping e definição de limites de faixa

🎮 TECLAS DE ATALHO (ATIVAR Enable_Hotkeys = true)

text

F1 - Mostrar sinais ativos F2 - Exportar estatísticas para CSV F3 - Fechar todos os sinais ativos (para testes) F4 - Verificar configurações atuais F5 - Gerar relatório de trading F6 - Análise de desempenho F7 - Relatório do sistema F8 - Exportar configuração F12 - Redefinir estatísticas

📈 CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS

CONFIGURAÇÃO 1: DAY TRADING (D1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.7
Risk_Reward_Ratio = 3.0
StopLoss_Pips = 100
Use_Advanced_AI = true
Filter_By_Trend = true

CONFIGURAÇÃO 2: SCALPING (M5/M15)

text

Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

CONFIGURAÇÃO 3: SWING TRADING (H1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.65
Risk_Reward_Ratio = 2.5
Use_Stochastic = true
Use_BB = true
Use_Time_Filter = true

🔧 DICAS PRÁTICAS

COMEÇE COM CONTA DEMO: Teste configurações sem risco

MANTENHA UM DIÁRIO: Exporte e analise estatísticas

ADAPTE-SE AO MERCADO: Mude configurações com a volatilidade

USE MULTIPRAZOS: Veja sinais em vários TFs

COMBINE COM OUTROS INDICADORES: Use como filtro para sua estratégia

📊 COMO LER OS SINAIS

🟢 SETA VERDE PARA CIMA: Sinal de compra

🔴 SETA VERMELHA PARA BAIXO: Sinal de venda

🔵 LINHA AZUL PONTILHADA: Nível de take profit

🟠 LINHA LARANJA PONTILHADA: Nível de stop loss

 MARCA VERDE: Saída lucrativa

 CRUZ VERMELHA: Saída com perda

🚨 AVISOS IMPORTANTES

NÃO É UM EXPERT ADVISOR: O indicador apenas mostra sinais

REQUER CONFIRMAÇÃO MANUAL: Sempre verifique os sinais

O PASSADO NÃO GARANTE O FUTURO: Teste no histórico

GERENCIE RISCOS: Use stop losses

💡 INÍCIO RÁPIDO

Instale o indicador no gráfico

Comece com uma configuração do seu estilo de trading

Ative InfoPanel para monitorar estatísticas

Teste em 3-6 meses de histórico

Personalize os pesos dos indicadores

Suporte e atualizações: Deixe todas as perguntas e sugestões nos comentários do MQL5 Market!

NeuroSignal AI - Um assistente inteligente para decisões de trading. Lembre-se que trading nos mercados financeiros envolve risco de perda de capital.


Produtos recomendados
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
5 (1)
Indicadores
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
TrendAccess
Robert Hess
Indicadores
Description: TrendAccess can optimize your trading time by showing you the trend via two different calculation modes quick and easy. No more searching for Trends. Just open the chart and look at the trend display. Features: Shows Uptrend, Downtrend and "No Trend" indicator Shows the calculated ZigZag Profile Works on all timeframes Two different calculation Modes (MACD and Candle-based calculation) Settings: Variable  Standard Value Description  Calculation Mode  Candle based  Choose betwe
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicadores
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Tragos
David Chokumanyara
Indicadores
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar o plano e a tendência. Se o preço estiver abaixo de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de venda. Ao adquirir esta versão do indicador, versão MT4 para uma conta real e uma demo - como um presente (para receber, escreva-me uma mensagem privada)! Se o preço estiver acima de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de compra. Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Se
Fast multi timeframe pivots m1 to weekly
Alireza Ahadi
Indicadores
Fast Multi-Timeframe Pivots – Precision Levels from M1 to W1 • Ultra-fast pivot detection across M1–W1 • Clean, stable architecture with zero repaint • Perfect for breakout, trend, and reversal strategies • Automatic color-coded levels for instant clarity • Works on all assets: Forex, Crypto, Metals, Indices • Lightweight design – ideal for real & prop-firm trading Fast Multi-Timeframe Pivots (M1 to W1) A high-performance pivot indicator designed for professional traders, automated systems, and
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicadores
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicadores
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
I know Buy or Sell
Konstantin Rasulov
Indicadores
Somente COMPRAR ou VENDER! Com base em análises aprofundadas de preços em todos os períodos, o Indicador gera e exibe comandos específicos de COMPRA ou VENDA para 28 pares de moedas na tela da plataforma de negociação MT5, em uma barra correspondente à logística predefinida. Enquanto o comando gerado estiver ativo, todo o caminho da posição é exibido na tela como uma linha verde para COMPRAR e uma linha vermelha para VENDER. Estatísticas detalhadas e constantemente atualizadas sobre a rentabilid
Trade Filter
Milen Cholakov
Indicadores
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Easy Bands Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indicadores
Descubra os verdadeiros padrões ocultos do mercado com o Sistema de Trading PREDATOR AURORA —o chefe final dos indicadores de trading híbridos. Veja o que os outros não veem! O Sistema de Trading PREDATOR AURORA é uma potência projetada para aqueles que se recusam a se acovardar nas sombras da mediocridade. Este não é apenas mais um indicador; é o código de trapaça; é sua vantagem injusta, um sofisticado sistema híbrido de caça que rastreia os movimentos do mercado com precisão letal em uma
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) A Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger é um indicador técnico limpo e eficaz, concebido para identificar pontos de reversão de alta probabilidade usando a combinação do RSI e das Bandas de Bollinger. Esta estratégia utiliza o indicador RSI juntamente com as Bandas de Bollinger para: Vender quando o preço está acima da Banda de Bollinger superior. Comprar quando o preço está abaixo da Banda de Bollinger inferior
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
ShortBS
Yan Qi Zhu
Indicadores
ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicadores
Currency RSI Scalper MT5 é um indicador profissional baseado no popular indicador Relative Strength Index (RSI). Embora o indicador RSI funcione bem para um intervalo do mercado, ele falha em gerar sinais lucrativos quando as condições do mercado mudam e, portanto, produz sinais errados, resultando em grandes perdas. Você já pensou em um indicador RSI adaptativo que se adapta com base nas condições de mercado? O indicador apresentado implementa um algoritmo de otimização que encontra os melhore
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do utilizador:   clique aqui Este é o p
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independenteme
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter é um indicador de tendência para trabalhar nos mercados Forex, criptomoeda e CFD. Uma característica especial do indicador é que ele segue a tendência com confiança, sem alterar o sinal quando o preço ultrapassa ligeiramente a linha de tendência. O indicador não é redesenhado; um sinal para entrar no mercado aparece após o fechamento da barra. Ao avançar ao longo de uma tendência, o indicador mostra pontos de entrada adicionais na direção da tendência. Com base nesses sinais, você
Mais do autor
NeuroCatalyst AI
Vadim Simonov
Experts
NeuroCatalyst_AI: Your 24/7 AI Trading Partner. Turn Market Data into Steady Income. #Forex Expert Advisor #AI Trading #Automated Trading #Neural Network #Trading Robot #Passive Income #MT5 EA #Algorithmic Trading #Risk Management #Forex Robot NeuroProfit Catalyst_AI is a next-generation Expert Advisor that combines the power of a neural network with uncompromising risk management. It is created for those who value their time and strive for stability. The advisor fully automates the trading pro
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário