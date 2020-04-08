NeuroSignalAI

📖 GUIA DE CONFIGURAÇÃO COMPLETA

🎯 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE IA

1. CONFIGURAÇÕES DO MODELO DE IA

text Min_Confidence = 0.65 # Confiança mínima do sinal (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Razão risco/recompensa (recomendado 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # Máximo de sinais no histórico

Como configurar:

Min_Confidence: Quanto maior o valor, mais confiáveis os sinais, mas serão menos. Para scalping - 0.55, para swing - 0.7+

Risk_Reward_Ratio: Para trading conservador 3.0, para agressivo 1.5

2. FILTRAGEM DE SINAIS

text Filter_By_RSI = false # Filtrar por RSI (true/false) Filter_By_Trend = true # Filtrar por tendência Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # Máximo de sinais idênticos por 10 barras

Dicas:

Filter_By_Trend = true - opere apenas na direção da tendência para maior confiabilidade

Max_Same_Type_Per_10_Bars - proteção contra "grudar" em um tipo de sinal

⚖️ GESTÃO DE RISCO

3. STOP LOSS E TAKE PROFIT

text StopLoss_Pips = 70.0 # Stop loss em pips TakeProfit_Pips = 140.0 # Take profit em pips (se 0 - calculado a partir de Risk/Reward) Dynamic_TakeProfit = true # TP dinâmico Trailing_Stop = true # Trailing stop

Recomendações:

StopLoss_Pips: Depende da volatilidade. Use ATR*1.5

Trailing_Start_Pips: Ativação do trailing após 40 pips de lucro

Trailing_Step_Pips: Passo do trailing 5 pips

4. PESOS DOS INDICADORES NA IA

text RSI_Weight = 0.3 # Peso do RSI (0-1) MACD_Weight = 0.25 # Peso do MACD Trend_Weight = 0.2 # Peso da tendência ATR_Weight = 0.1 # Peso da volatilidade

Importante: A soma dos pesos deve ser aproximadamente 1.0.

Personalize para seu estilo:

Estratégias de tendência: aumente Trend_Weight para 0.4

Contratendência: aumente RSI_Weight para 0.5

Volatilidade: aumente ATR_Weight

👁️ CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO

5. CONFIGURAÇÕES VISUAIS

text Show_Entry_Points = true # Mostrar pontos de entrada Show_Exit_Points = true # Mostrar pontos de saída Show_InfoPanel = true # Mostrar painel de informações Show_Line_TP_SL = true # Mostrar linhas TP/SL

Adicionalmente:

Você pode alterar as cores das setas ao seu gosto

InfoPanel sempre mostra estatísticas atuais

6. REGISTRO E NOTIFICAÇÕES

text Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # Nível de registro Send_Notifications = false # Enviar notificações para MT5

Níveis de registro:

ERROR: Apenas erros críticos

WARNING: Avisos + erros

INFO: Informações básicas (recomendado)

DEBUG: Informações completas de depuração

🚀 RECURSOS AVANÇADOS

7. ALGORITMO DE IA AVANÇADO

text Use_Advanced_AI = false # Usar IA aprimorada Use_Volume_Filter = false # Filtro de volume Use_Time_Filter = true # Filtro de tempo

Quando ativar a IA avançada:

Em mercados de tendência

Ao operar em prazos superiores (H1, H4, D1)

Se a IA normal der muitos sinais falsos

8. INDICADORES ADICIONAIS

text Use_Stochastic = false # Usar Estocástico Use_BB = false # Usar Bandas de Bollinger

Recomendações:

Estocástico: Funciona bem em mercados laterais

Bandas de Bollinger: Eficazes para scalping e definição de limites de faixa

🎮 TECLAS DE ATALHO (ATIVAR Enable_Hotkeys = true)

text F1 - Mostrar sinais ativos F2 - Exportar estatísticas para CSV F3 - Fechar todos os sinais ativos (para testes) F4 - Verificar configurações atuais F5 - Gerar relatório de trading F6 - Análise de desempenho F7 - Relatório do sistema F8 - Exportar configuração F12 - Redefinir estatísticas

📈 CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS

CONFIGURAÇÃO 1: DAY TRADING (D1/H4)

text Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true

CONFIGURAÇÃO 2: SCALPING (M5/M15)

text Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

CONFIGURAÇÃO 3: SWING TRADING (H1/H4)

text Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true

🔧 DICAS PRÁTICAS

COMEÇE COM CONTA DEMO: Teste configurações sem risco

MANTENHA UM DIÁRIO: Exporte e analise estatísticas

ADAPTE-SE AO MERCADO: Mude configurações com a volatilidade

USE MULTIPRAZOS: Veja sinais em vários TFs

COMBINE COM OUTROS INDICADORES: Use como filtro para sua estratégia

📊 COMO LER OS SINAIS

🟢 SETA VERDE PARA CIMA: Sinal de compra

🔴 SETA VERMELHA PARA BAIXO: Sinal de venda

🔵 LINHA AZUL PONTILHADA: Nível de take profit

🟠 LINHA LARANJA PONTILHADA: Nível de stop loss

✅ MARCA VERDE: Saída lucrativa

❌ CRUZ VERMELHA: Saída com perda

🚨 AVISOS IMPORTANTES

NÃO É UM EXPERT ADVISOR: O indicador apenas mostra sinais

REQUER CONFIRMAÇÃO MANUAL: Sempre verifique os sinais

O PASSADO NÃO GARANTE O FUTURO: Teste no histórico

GERENCIE RISCOS: Use stop losses

💡 INÍCIO RÁPIDO

Instale o indicador no gráfico

Comece com uma configuração do seu estilo de trading

Ative InfoPanel para monitorar estatísticas

Teste em 3-6 meses de histórico

Personalize os pesos dos indicadores

Suporte e atualizações: Deixe todas as perguntas e sugestões nos comentários do MQL5 Market!

NeuroSignal AI - Um assistente inteligente para decisões de trading. Lembre-se que trading nos mercados financeiros envolve risco de perda de capital.