NeuroSignalAI
- Indicadores
- Vadim Simonov
- Versão: 1.3
- Atualizado: 16 dezembro 2025
- Ativações: 10
📖 GUIA DE CONFIGURAÇÃO COMPLETA
🎯 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE IA
1. CONFIGURAÇÕES DO MODELO DE IA
Min_Confidence = 0.65 # Confiança mínima do sinal (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # Razão risco/recompensa (recomendado 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # Máximo de sinais no histórico
Como configurar:
Min_Confidence: Quanto maior o valor, mais confiáveis os sinais, mas serão menos. Para scalping - 0.55, para swing - 0.7+
Risk_Reward_Ratio: Para trading conservador 3.0, para agressivo 1.5
2. FILTRAGEM DE SINAIS
Filter_By_RSI = false # Filtrar por RSI (true/false) Filter_By_Trend = true # Filtrar por tendência Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # Máximo de sinais idênticos por 10 barras
Dicas:
Filter_By_Trend = true - opere apenas na direção da tendência para maior confiabilidade
Max_Same_Type_Per_10_Bars - proteção contra "grudar" em um tipo de sinal
⚖️ GESTÃO DE RISCO
3. STOP LOSS E TAKE PROFIT
StopLoss_Pips = 70.0 # Stop loss em pips TakeProfit_Pips = 140.0 # Take profit em pips (se 0 - calculado a partir de Risk/Reward) Dynamic_TakeProfit = true # TP dinâmico Trailing_Stop = true # Trailing stop
Recomendações:
StopLoss_Pips: Depende da volatilidade. Use ATR*1.5
Trailing_Start_Pips: Ativação do trailing após 40 pips de lucro
Trailing_Step_Pips: Passo do trailing 5 pips
4. PESOS DOS INDICADORES NA IA
RSI_Weight = 0.3 # Peso do RSI (0-1) MACD_Weight = 0.25 # Peso do MACD Trend_Weight = 0.2 # Peso da tendência ATR_Weight = 0.1 # Peso da volatilidade
Importante: A soma dos pesos deve ser aproximadamente 1.0.
Personalize para seu estilo:
Estratégias de tendência: aumente Trend_Weight para 0.4
Contratendência: aumente RSI_Weight para 0.5
Volatilidade: aumente ATR_Weight
👁️ CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO
5. CONFIGURAÇÕES VISUAIS
Show_Entry_Points = true # Mostrar pontos de entrada Show_Exit_Points = true # Mostrar pontos de saída Show_InfoPanel = true # Mostrar painel de informações Show_Line_TP_SL = true # Mostrar linhas TP/SL
Adicionalmente:
Você pode alterar as cores das setas ao seu gosto
InfoPanel sempre mostra estatísticas atuais
6. REGISTRO E NOTIFICAÇÕES
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # Nível de registro Send_Notifications = false # Enviar notificações para MT5
Níveis de registro:
ERROR: Apenas erros críticos
WARNING: Avisos + erros
INFO: Informações básicas (recomendado)
DEBUG: Informações completas de depuração
🚀 RECURSOS AVANÇADOS
7. ALGORITMO DE IA AVANÇADO
Use_Advanced_AI = false # Usar IA aprimorada Use_Volume_Filter = false # Filtro de volume Use_Time_Filter = true # Filtro de tempo
Quando ativar a IA avançada:
Em mercados de tendência
Ao operar em prazos superiores (H1, H4, D1)
Se a IA normal der muitos sinais falsos
8. INDICADORES ADICIONAIS
Use_Stochastic = false # Usar Estocástico Use_BB = false # Usar Bandas de Bollinger
Recomendações:
Estocástico: Funciona bem em mercados laterais
Bandas de Bollinger: Eficazes para scalping e definição de limites de faixa
🎮 TECLAS DE ATALHO (ATIVAR Enable_Hotkeys = true)
F1 - Mostrar sinais ativos F2 - Exportar estatísticas para CSV F3 - Fechar todos os sinais ativos (para testes) F4 - Verificar configurações atuais F5 - Gerar relatório de trading F6 - Análise de desempenho F7 - Relatório do sistema F8 - Exportar configuração F12 - Redefinir estatísticas
📈 CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS
CONFIGURAÇÃO 1: DAY TRADING (D1/H4)
Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true
CONFIGURAÇÃO 2: SCALPING (M5/M15)
Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20
CONFIGURAÇÃO 3: SWING TRADING (H1/H4)
Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true
🔧 DICAS PRÁTICAS
COMEÇE COM CONTA DEMO: Teste configurações sem risco
MANTENHA UM DIÁRIO: Exporte e analise estatísticas
ADAPTE-SE AO MERCADO: Mude configurações com a volatilidade
USE MULTIPRAZOS: Veja sinais em vários TFs
COMBINE COM OUTROS INDICADORES: Use como filtro para sua estratégia
📊 COMO LER OS SINAIS
🟢 SETA VERDE PARA CIMA: Sinal de compra
🔴 SETA VERMELHA PARA BAIXO: Sinal de venda
🔵 LINHA AZUL PONTILHADA: Nível de take profit
🟠 LINHA LARANJA PONTILHADA: Nível de stop loss
✅ MARCA VERDE: Saída lucrativa
❌ CRUZ VERMELHA: Saída com perda
🚨 AVISOS IMPORTANTES
NÃO É UM EXPERT ADVISOR: O indicador apenas mostra sinais
REQUER CONFIRMAÇÃO MANUAL: Sempre verifique os sinais
O PASSADO NÃO GARANTE O FUTURO: Teste no histórico
GERENCIE RISCOS: Use stop losses
💡 INÍCIO RÁPIDO
Instale o indicador no gráfico
Comece com uma configuração do seu estilo de trading
Ative InfoPanel para monitorar estatísticas
Teste em 3-6 meses de histórico
Personalize os pesos dos indicadores
Suporte e atualizações: Deixe todas as perguntas e sugestões nos comentários do MQL5 Market!
NeuroSignal AI - Um assistente inteligente para decisões de trading. Lembre-se que trading nos mercados financeiros envolve risco de perda de capital.