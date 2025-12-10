NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0: Il Tuo Navigatore di Trading IA per XAUUSD

Benvenuto nel futuro dell'analisi di trading. NeuroSignal AI non è un semplice indicatore, ma un ecosistema completo alimentato da un motore di intelligenza artificiale multi-indicatore. Progettato specificamente per padroneggiare la volatilità unica di XAUUSD (Oro), questo sistema fornisce segnali chiari con un punteggio di confidenza e una solida gestione del rischio direttamente sul tuo grafico MetaTrader 5.

Valutazione del prezzo: Sul mercato MQL5, strumenti avanzati per l'oro hanno prezzi tra 50€ e 300€. NeuroSignal AI, che combina un sistema di segnali, gestione del rischio e analisi delle performance, si posiziona come una soluzione premium per trader esigenti.

🔥 Le Caratteristiche Principali di NeuroSignal AI:

Generazione di Segnali Intelligente: L'algoritmo sintetizza i dati di RSI, MACD, medie mobili e ATR per formare una "previsione" unificata con un punteggio di confidenza.

Suite Completa di Gestione del Rischio: Include trailing stop, take-profit e stop-loss dinamici (basati su ATR o fissi), un filtro rischio/rendimento e limiti sul numero di segnali attivi.

Visualizzazione Chiara e Pannello Informazioni: Frecce di acquisto/vendita non repaint, linee di TP/SL sul grafico e un pannello informativo in tempo reale che mostra P&L, percentuale di vincite e fattore di profitto.

Monitoraggio e Analisi delle Performance: Registrazione automatica di tutti i segnali. Funzione di esportazione dei dati in CSV per analisi approfondite. Piena compatibilità con lo Strategy Tester di MT5.

🎯 Perché è Perfetto per XAUUSD (Oro)?

L'indicatore tiene conto dell'alta volatilità dell'oro: le impostazioni basate sull'ATR aiutano ad adattare i livelli di stop, mentre il filtro di trend aiuta a catturare i forti movimenti direzionali tipici dell'XAUUSD. Adatto per time frame da M15 (scalping) a H4 (swing trading).

⚙️ Guida Rapida all'Uso:

Installazione: Copia il file NeuroSignal_AI.mq5 nella cartella MQL5/Indicators del tuo terminale MT5. Aggiorna il navigatore. Configurazione di Base (Raccomandata per XAUUSD H1): Min_Confidence (Confidenza Minima): 0.65

Risk_Reward_Ratio (Rapporto Rischio/Rendimento): 2.0

Nel gruppo RISK MANAGEMENT , attiva Trailing_Stop e imposta StopLoss_Pips (es. 70.0 ).

Nel gruppo VISUAL SETTINGS , attiva Show_InfoPanel . Utilizzo: Attendi la comparsa di una freccia alla chiusura di una candela. Verifica il livello di confidenza sul pannello. Apri un trade nella direzione della freccia, utilizzando i livelli di TP (linea blu) e SL (linea arancione) proposti.

Pronto a fare trading con l'Intelligenza Artificiale? NeuroSignal AI è la tua guida per un trading sull'oro più disciplinato e tecnologico.