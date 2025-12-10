NeuroSignalAI

🌐 NeuroSignal AI v1.0: Il Tuo Navigatore di Trading IA per XAUUSD

Benvenuto nel futuro dell'analisi di trading. NeuroSignal AI non è un semplice indicatore, ma un ecosistema completo alimentato da un motore di intelligenza artificiale multi-indicatore. Progettato specificamente per padroneggiare la volatilità unica di XAUUSD (Oro), questo sistema fornisce segnali chiari con un punteggio di confidenza e una solida gestione del rischio direttamente sul tuo grafico MetaTrader 5.

Valutazione del prezzo: Sul mercato MQL5, strumenti avanzati per l'oro hanno prezzi tra 50€ e 300€. NeuroSignal AI, che combina un sistema di segnali, gestione del rischio e analisi delle performance, si posiziona come una soluzione premium per trader esigenti.

🔥 Le Caratteristiche Principali di NeuroSignal AI:

  • Generazione di Segnali Intelligente: L'algoritmo sintetizza i dati di RSI, MACD, medie mobili e ATR per formare una "previsione" unificata con un punteggio di confidenza.

  • Suite Completa di Gestione del Rischio: Include trailing stop, take-profit e stop-loss dinamici (basati su ATR o fissi), un filtro rischio/rendimento e limiti sul numero di segnali attivi.

  • Visualizzazione Chiara e Pannello Informazioni: Frecce di acquisto/vendita non repaint, linee di TP/SL sul grafico e un pannello informativo in tempo reale che mostra P&L, percentuale di vincite e fattore di profitto.

  • Monitoraggio e Analisi delle Performance: Registrazione automatica di tutti i segnali. Funzione di esportazione dei dati in CSV per analisi approfondite. Piena compatibilità con lo Strategy Tester di MT5.

🎯 Perché è Perfetto per XAUUSD (Oro)?

L'indicatore tiene conto dell'alta volatilità dell'oro: le impostazioni basate sull'ATR aiutano ad adattare i livelli di stop, mentre il filtro di trend aiuta a catturare i forti movimenti direzionali tipici dell'XAUUSD. Adatto per time frame da M15 (scalping) a H4 (swing trading).

⚙️ Guida Rapida all'Uso:

  1. Installazione: Copia il file  NeuroSignal_AI.mq5  nella cartella  MQL5/Indicators  del tuo terminale MT5. Aggiorna il navigatore.

  2. Configurazione di Base (Raccomandata per XAUUSD H1):

    • Min_Confidence  (Confidenza Minima):  0.65

    • Risk_Reward_Ratio  (Rapporto Rischio/Rendimento):  2.0

    • Nel gruppo  RISK MANAGEMENT , attiva  Trailing_Stop  e imposta  StopLoss_Pips  (es.  70.0 ).

    • Nel gruppo  VISUAL SETTINGS , attiva  Show_InfoPanel .

  3. Utilizzo: Attendi la comparsa di una freccia alla chiusura di una candela. Verifica il livello di confidenza sul pannello. Apri un trade nella direzione della freccia, utilizzando i livelli di TP (linea blu) e SL (linea arancione) proposti.

Pronto a fare trading con l'Intelligenza Artificiale? NeuroSignal AI è la tua guida per un trading sull'oro più disciplinato e tecnologico.


Altri dall’autore
NeuroCatalyst AI
Vadim Simonov
Experts
NeuroCatalyst_AI XAUUSD Il vostro partner di trading 24/7 con Intelligenza Artificiale. Trasformiamo i dati di mercato in guadagni stabili. Descrizione breve (Annotazione) NeuroCatalyst_AI è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione che combina la potenza di una rete neurale semplificata con una gestione del rischio senza compromessi. Creato per chi valuta il proprio tempo e mira alla stabilità. L'EA automatizza completamente il processo di trading, operando 24/7 e prendendo decisioni ponder
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione